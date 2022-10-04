Еврокомиссар Ютта Урпилайнен: “Война в Украине – лишь первый шаг крупной гибридной операции против Запада?”

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сказал, что на минувшей неделе “несколько раз” обсуждал с министром иностранных дел Турции вопрос вступления Финляндии в НАТО.

На организованном Институтом внешней политики форуме Helsinki Security в воскресенье продолжили обсуждать российскую агрессию в Украине.

Темой утренней панельной дискуссии стала ситуация с европейской безопасностью.

Комиссар ЕС по международному сотрудничеству Ютта Урпилайнен кратко обрисовала совместные акции Евросоюза в поддержку Украины и осуждению развязанной Россией войны.

Она подчеркнула, что всё это время ЕС помогал Украине как в финансовом, так и в военном отношении.

“Наши взоры теперь обращены на Украину. Россия должна быть привлечена к ответственности и ответить за совершённое ей нападение. Финляндия активно задействована в этой работе.”

Затем Урпилайнен сказала, что текущую ситуацию с безопасностью в Европе необходимо оценивать с точки зрения глобальной конкуренции.

“Мы должны теперь спросить себя: не является ли украинская война всего лишь первым шагом масштабной гибридной операции против Запада? Мы должны также обдумать, как война в Украине отразится на отношениях России и Китая, и каким образом укрепить стратегическую автономию Евросоюза и его партнёров.”

По словам Урпилайнен, президент Франции Эммануэль Макрон даже использовал при описании ситуации словосочетание “гибридная война”.

“Конечно, мы все надеемся, что боевые действия не превратятся в мировую войну”, добавила она.

Также еврокомиссар отдельно отметила крайне негативное влияние текущей войны на мировую торговлю удобрениями.

Ещё одним участником панельной дискуссии стал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Он сказал, что на минувшей неделе “несколько раз” обсуждал с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу вопрос вступления Финляндии в НАТО.

В настоящий момент заявку Суоми не ратифицировали только два государства-члена Альянса. Это Турция и Венгрия.

“Я сказал, что промедление не делает чести Турции. Также я попросил рассмотреть вопросы безопасности Финляндии и Швеции в том контексте, что в России идёт мобилизация”, сообщил Хаависто.

По состоянию на 2 октября 28 из 30 стран-членов НАТО одобрили заявку Финляндии на вступление в Альянс.

Статья впервые опубликована 2.10.2022.

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