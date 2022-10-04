Верфь Хельсинки не получила разрешение на экспорт российского ледокола

Будущее построенного в Финляндии корабля оказалось под вопросом ещё в начале года, когда ЕС ввёл экономические санкции в отношении России. Во вторник МИД Финляндии запретил транспортировку ледокола из столицы Суоми в соседнюю страну.

Верфь Хельсинки принадлежит россиянам и находится в районе Хиеталахти. Фото: Хейкки Сауккомаа / Lehtikuva

Министерство иностранных дел Финляндии запретило хельсинской верфи отправлять в Россию ледокол, построенный по заказу компании “Норильский никель”.

В коротком информационном сообщении, опубликованном во вторник на официальном сайте верфи, говорится, что МИД вынес отрицательное решение по данному вопросу ещё 30 сентября.

Стоит отметить, что владельцами судостроительного завода в столице Финляндии являются представители российского бизнеса. В августе сообщалось, что верфь запросила разрешение на отправку построенного ледокола заказчику.

Ещё в марте HS рассказывал, что после введения экономических санкций ЕС будущее корабля оказалось под вопросом.

26 февраля Евросоюз принял решение запретить экспорт морских судов в Россию, однако до конца апреля разрешалось произвести поставки по контрактам, заключённым ранее.

Генеральный директор верфи Хельсинки Симо Растас сообщал HS, что компания подала заявку на получение разрешения на экспорт в установленные сроки, то есть до конца апреля.

Ледокол был важным проектом не только для столичной верфи, но и для всей морской отрасли Финляндии. На его строительство было затрачено больше четырёх миллионов человеко-часов.

По информации HS, верфь Хельсинки может через посредников косвенно контролироваться российским правительством. Однако убедительных доказательств наличия подобной связи нет. В 2019 году завод приобрела компания Algador Holdings, принадлежащая россиянам Ришату Багаутдинову и Владимиру Касьяненко.

Статья впервые опубликована 4.10.2022.

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