На войну отправляют неопытных новобранцев и стариков. Это явно не то, на что рассчитывало и о чём заявляло российское правительство.

Украинский военный бьёт кувалдой по остаткам российского БТР в районе Изюма. Воскресенье, 2 октября 2022 года. Фото: Владислав Мусиенко / Reuters

В последнее время в Украине терпят унизительные поражения элитные части российской армии. Они бегут под натиском украинского контрнаступления.

В то же время объявленная Владимиром Путиным мобилизация тоже идёт туго. По информации американского Института изучения войны, пока в Украину доставлено лишь небольшое количество подкреплений, к тому же плохо обученных.

А вот наступление Украины, наоборот, успешно развивается. Особенно на юге страны, в северных частях Херсонской области и на границе с Луганщиной. Сообщается, что иногда ВСУ продвигаются вперёд аж на 40 километров в день.

По информации Института изучения войны, разбитые под Херсоном и Лиманом дивизии принадлежали к элитным частям российской армии.

“С течением войны даже самые лучшие подразделения ВС России подвергаются всё большим унижениям. Этот феномен наблюдался уже во время уничтожения под Харьковом 4-й Кантемировской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии.”

Украинские военные изучают брошенный российский танк Т-90А. Посёлок Кирилловка. 30 сентября 2022 года. Фото: Ясуёши Чиба / AFP

Эти подразделения терпели поражения на украинском фронте и раньше.

Одна из дивизий в самом начале войны должна была захватить Киев. Однако операция, которую планировалось завершить за несколько дней, закончилась отступлением.

Эти же дивизии в последние дни бежали из Лимана – отступили в район Кременной, откуда возможно придётся уходить ещё дальше, если Украина продолжит продвигаться вперёд теми же темпами.

В Херсонской области тоже отступают элитные российские войска, имеющие боевой опыт в том числе чеченских войн. В 2014 году они участвовали в захвате Крымского полуострова и впоследствии были награждены Путиным “за успешное выполнение боевых задач” а также “мужество и героизм”.

Пока лучшие части российской армии вынуждены зализывать раны, мобилизационная кампания Путина тоже находится под угрозой, считают специалисты Института.

“Российская мобилизационная система страдает из-за бюрократических проволочек и ограничений. Это может подорвать усилия Путина по формированию в Украине необходимого для продолжения боевых действий количества войск.”

Сообщалось, что цель мобилизации – собрать для украинского фронта 300 000 человек. Однако резкое сопротивление граждан данной инициативе стало для Кремля неожиданностью. Сотни тысяч человек бежали из страны, военкоматы подвергались нападениям, а самые смелые выказывали протест во время демонстраций.

В итоге, на фронт стали отправлять совсем неопытных новобранцев и даже стариков, что явно не соответствует заявленным ранее целям российского правительства.

Российские призывники. Волгоград. 28 сентября 2022 года. Фото: Reuters

О трудностях российской мобилизации сообщает и украинская военная разведка.

Рассказывают, например, о тех проблемах, с которыми столкнулся военный комиссар. Он должен был раздать в своём районе 170 повесток, но смог раздать только 16: мужчины попрятались в своих квартирах и отказались открывать дверь.

Даже в России признают некоторые трудности с мобилизацией.

Бывший заместитель командующего войсками Южного федерального округа, а ныне член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв заявил в начале октября в эфире телеканала “Россия-1”, что собрать 300 000 подготовленных резервистов вряд ли получится, в связи с чем критерии мобилизации будут расширены.

По информации Главного разведывательного управления Украины, недовольство россиян мобилизацией не снижается: призванных солдат не могут должным образом экипировать, жалованье в обещанных объёмах не выплачивается.

К тому же, депутаты недавно отозвали собственный проект о единовременной выплате всем мобилизованным по 300 000 рублей и освобождении их на период службы от оплаты процентов по кредитам и ипотеке.

“Несоблюдение Кремлём объявленных условий частичной мобилизации, вкупе с систематическим нарушением других своих обещаний, с большой долей вероятности усилит негодование и отторжение среди россиян”, считают специалисты американского Института изучения войны.

Статья впервые опубликована 4.10.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.

Lue lisää: Еврокомиссар Ютта Урпилайнен: “Война в Украине – лишь первый шаг крупной гибридной операции против Запада?”

Lue lisää: Передовица HS: Россия пытается наверстать упущенное

Lue lisää: ВСУ приближаются к Луганской области, марионеточные правительства просят срочно провести “референдумы”