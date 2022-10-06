Украинская армия продолжает успешный блицкриг в Херсонской области. Однако финские военные эксперты уверены – до окончательного разгрома российских войск ещё далеко.

Украинский флаг в посёлке Высокополье в Херсонской области. Населённый пункт был только что освобождён от российских захватчиков. 27 сентября 2022 года. Фото: Женя Савилов / AFP

Быстрое продвижение ВСУ в Херсонской области подарило надежду на то, что масштабное поражение российских оккупантов не за горами.

У нынешних военных успехов Украины множество факторов. У защищающих свою родину граждан – высочайший моральный дух, а Запад, в свою очередь, своевременно оказывает им поддержку вооружениями. Также эксперты отмечают верные стратегические решения и эффективную разведку.

Несомненно, помогли украинцам и слабые стороны армии захватчиков.

Российское военное руководство подверглось серьёзной критике, а боевой дух войск, испытывающих проблемы с оснащением и снабжением, откровенно невысок. Кроме того, у многих россиян наконец начинают открываться глаза на истинную суть “специальной военной операции”.

В первую очередь прозрению послужила объявленная Владимиром Путиным мобилизация. Тот факт, что сотни тысяч мужчин бежали от неё за границу, говорит об их истинном отношении к этой войне.

В Херсонской области украинские войска смогли очень быстро потеснить российские дивизии, считавшиеся элитными. На западном берегу Днепра продвижение ВСУ исчисляется десятками километров. Русские отступили в сторону Херсона, столицы региона.

В последнее время Украина добилась прогресса не только на Херсонщине, но и в Харьковской области. Однако не стоит забывать, что практически вся Луганская область по-прежнему остаётся под контролем россиян. До конца войны ещё далеко.

Брошенные российские позиции в Херсонской области. Фото: ВСУ / Zuma

Да и можно ли надеяться на скорое освобождение хотя бы Херсонской области от российских оккупантов?

Бывший начальник разведки финского Генштаба генерал-майор запаса Пекка Товери отвечает, что в мгновение ока этого ожидать точно не стоит.

По его мнению, вернуть всю Херсонщину – невероятно сложная задача. К востоку от Днепра россияне ждут значительные подкрепления, снабжать которые будут через Крымский полуостров, оккупированный ещё в 2014 году.

К тому же Товери считает, что чисто географически Днепр ограничивает возможности украинского наступления. Форсировать реку – чрезвычайно рискованная затея. Тем более, что за последние месяцы русские сумели заметно укрепить восточный берег Днепра. Сам по себе Херсон – тоже большая проблема. Город хорошо охраняется, и попытка его вернуть может привести к значительным потерям во время уличных боёв. К тому же, Украина явно хотела бы избежать тотального разрушения Херсона в ходе боевых действий.

Профессор Антти Паронен из Университета национальной обороны Финляндии, со своей стороны, напоминает, что Украина готовила нынешнее контрнаступление очень долго, ещё с лета.

“Это оказалось правильным рецептом. Но нельзя забывать, что в этом районе сосредоточены значительные российские силы.”

Пекка Товери тоже считает, что для освобождения всей Херсонской области Украине потребуется много новых тяжёлых вооружений, а также хорошо обученные войска. Нынешняя техника уже потрёпана боями, а ведь на кону стоит очень большая территория: это квадрат со сторонами около 150 километров.

Впрочем, выражая эти сомнения, финский генерал-майор делает оговорку:

“Я уже усвоил, что нельзя говорить о невозможности чего-либо если речь идёт об украинцах. Они весьма опытны, и знают как извлечь выгоду из любой ситуации. Если украинцы обнаружат брешь – они пойдут именно туда. И всё же мне не кажется [освобождение всей Херсонской области] вероятным событием.”

Если же Украине – вопреки ожиданиям – действительно удастся отвоевать всю Херсонщину, то это – по мнению Товери – будет очень большой победой. Для российского руководства даже потеря Луганска на севере не станет такой тяжёлой, как оставление Херсона на юге. Здесь оккупанты сосредоточили максимальное количество своих сил.

Херсон – важная буферная зона на пути в Крым. Отсюда идёт водоснабжение и прочее коммунальное обслуживание полуострова. Конечно, Москва построила мост через Керченский пролив, однако полагаться исключительно на него было бы слишком рискованно. Если украинцы смогут приблизиться к Крыму, то они будут в состоянии поражать цели и на самом полуострове.

По мнению Антти Паронена, взятие Херсона могло бы стать значительным достижением ещё и потому, что город сможет защитить южное побережье Украины. Например, успешная оборона Николаева не позволила русским двинуться дальше в сторону Одессы.

“Именно благодаря Херсону Николаев, а вслед за ним и Одесса, постоянно находятся под угрозой, выглядят как занозы на теле Украины”, говорит Паронен.

Уничтоженный российский БМП в поле у посёлка Высокополье, Херсонская область. 27 сентября 2022 года. Фото: Женя Савилов / AFP

Тогда чего можно реально ожидать от украинского наступления на Херсон в ближайшем будущем?

Важным промежуточным этапом мог бы стать захват моста через Днепр в Новой Каховке. Тогда у русских не останется надёжной связи с восточным берегом реки, и их войска на западном берегу окажутся в “котле”. Другой мост к северо-востоку от Херсона – Антоновский – Украине удалось разрушить ранее. По крайней мере, частично. В настоящий момент ВСУ находятся примерно в 50 километрах от Новой Каховки.

Мост в этом городке стратегически очень важен для обеих сторон, поэтому битва за него может оказаться по-настоящему кровопролитной. Впрочем, не исключено, что Украина намеренно оставит мост в покое. Чтобы по нему могли отступить российские войска. Иначе украинская армия сможет занять куда больше территорий на западе Херсона.

Россия построила через Днепр понтонные переправы, однако по ним вряд ли удастся перебросить свои силы с западного берега в безопасное место. По крайней мере, оперативно. Строительство полноценного понтонного моста в теории тоже возможно, однако это будет весьма трудозатратная операция – даже в самых узких местах Днепр весьма широк. К тому же, такая конструкция станет лёгкой мишенью для противника. В этом случае Россию наверняка ждут ещё более серьёзные потери, а Украину – неплохие военные трофеи.

В любом случае, несмотря на всё своё вооружение, российским войскам в Херсоне достаточно тесно. Системы снабжения нарушены, замены воюющих подразделений не произошло, а подкрепления не помогли.

“Российское положение на северной части Херсонского фронта можно охарактеризовать одним словом: ’обрушение’”,написал в своём Твиттере финский военный историк Эмиль Кастехельми.

Пока украинские войска освобождают регионы, Путин требует от россиян защищать Херсон до последнего солдата.

“У России заканчиваются все козыри”, говорит Антти Паронен. ”Мобилизация запоздала на несколько месяцев. Россия может попытаться повлиять на западную военную помощь, например, очередными намёками на ядерное оружие. Однако до сих пор не было ни единого намёка на то, что единство стран Запада может быть сломлено. Вопрос в том, попытается ли Россия послать сигнал с помощью, например, локальных ядерных испытаний.”

Той же линии придерживается и Пекка Товери: у России мало реальных путей, раз Путин может отдавать лишь приказы, которые сложно выполнить в текущих обстоятельствах.

“Частичная мобилизация может привести только к тому, что на убой попадёт много необученных мужчин. А вот угрозы ядерным оружием, вероятно, продолжатся и Россия продемонстрирует возможности своих ядерных сил”, считает Товери.

Статья впервые опубликована 5.10.2022.

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