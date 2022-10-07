Надежда украинского мужского одиночного фигурного катания, 17-летний Кирилл Марсак, из-за войны был вынужден уехать в Финляндию. В эти дни у него – дебют во взрослых соревнованиях. Кирилл принимает участие в этапе серии “Челленджер” Finlandia Trophy. После короткой программы он занимает 16 место. В пятницу – произвольная.

Кирилл Марсак отлично прыгает, но над артистичностью и хореографией ещё надо поработать. Фото: Петри Бломквист

Кирилл Марсак привык тренироваться на холодных площадках, но каток в местечке Лаукаа в Центральной Финляндии в этом отношении не знает себе равных.

Когда 17-летний спортсмен выходит на лёд, в зале чертовски холодно.

Но Марсак делает несколько прокатов по кругу вдоль бортика, а затем сбрасывает часть тёплой одежды. Он разгоняется и делает 2-3 прыжка. Кажется, у него всё отлично получается.

“Технически Кирилл меня уже превосходит”, говорит находящийся тут же лучший одиночник Финляндии Валттер Виртанен. ”Он отлично прыгает. Но ещё есть над чем работать в плане артистичности и хореографии. Пока ещё нельзя говорить, что он всё знает и умеет.”

35-летний Виртанен и Марсак тренируются вместе. Вместе выступают и на проходящем сейчас в Эспоо турнире Finlandia Trophy.

В мужском одиночном турнире – 20 спортсменов. Трое из них – украинцы. Финнов – двое. Помимо Виртанена это Макар Сунцев из Котки.

Российских и белорусских фигуристов, разумеется, нет.

“У меня нет каких-то особых ожиданий. Я всем доволен и рад, что смогу выступить”, говорит Марсак.

Украинцев в любом случае ждут овации зрителей, вне зависимости от их спортивных результатов.

“Будет круто, если публике понравится моё выступление.”

Даже не сомневайся! Финские болельщики умеют ценить и поддерживать спортсменов с непростой судьбой.

Фигурное катание в Украине – далеко не самый главный вид спорта. В стране всего пара десятков действующих фигуристов. Главная звезда – Иван Шмуратко – тренируется в Италии. Когда Виртанен обосновался в немецком Оберсдорфе, Шмуратко жил у него.

Валттер Виртанен и Кирилл Марсак на тренировочном катке в Лаукаа. Фото: Петри Бломквист

В феврале Виртанен и Марсак вместе выступали на соревнованиях в Украине, правда в разных зачётах. Там они и познакомились.

Когда 24 февраля Россия напала на Украину, Кирилл был в Киеве, несколько недель он не тренировался.

“Я проснулся утром и услышал, что родители громко разговаривают. Через пять минут понял, что Россия [на нас] напала. Мы закрылись дома и постарались сохранять спокойствие, хотя я был потрясён и обескуражен.”

Ситуация усугублялась тем, что бабушка и дедушка находились на востоке Украины, в захваченной россиянами Херсонской области.

“Они живы, но не очень хорошо себя чувствуют. Еды мало. Я скучаю по ним и очень переживаю”, тихо говорит Кирилл.

Недавнее освобождение части Херсонщины для него – радостная новость.

Дочери Виртаненов Лие ещё нет и двух лет. Пару недель назад она научилась кататься на коньках без поддержки. “Сначала Лия находилась на льду пять минут. Теперь её невозможно вытащить с катка”, рассказывает отец. Фото: Петри Бломквист

Каким же образом молодой украинский фигурист оказался на холодном катке в финском Лаукаа?

Валттер Виртанен и его жена, тренер Алиса Майер-Виртанен, сначала просто следили за трагическими событиями в Украине, а затем решили действовать.

Последней каплей стал призыв украинской федерации ко всему миру помочь с тренировками её фигуристов в эти тяжёлые времена.

Марсак и Виртанен обсудили ситуацию в соцсетях. В мае возникла мысль пригласить Кирилла в Финляндию в летний тренировочный лагерь.

В этот момент он тренировался в Риге. Сначала вместе с сестрой (тоже фигуристкой) Марсак уехал в Польшу, но там по весне на катках начал таять лёд. В итоге украинский спортсмен принял решение перебраться в Финляндию, о которой до этого не знал ничего, кроме того, что здесь “живут самые счастливые люди в мире”.

Виртанены предоставили Марсаку свой дом в Вааякоски, неподалёку от Ювяскюля. Сейчас он живёт вместе с родителями Алисы, которые тоже перебрались в центральную Финляндию.

Её мама – бывшая воспитательница в детском саду, сейчас на пенсии. У отца – IT-компания, по делам которой он часто ездит в Германию.

В начале августа Кирилл Марсак стал заниматься в Академии фигурного катания Пеурунка, основанной Виртаненами в Лаукаа. Алиса Майер-Виртанен теперь тренирует не только своего мужа, но и Кирилла.

Марсак по понятным причинам не знает – долго ли ещё пробудет в Финляндии. Он мог бы выступать за сборную Суоми на чемпионатах мира и Европы, но не на Олимпиадах. У него нет финского гражданства.

Следующая зимняя Олимпиада пройдёт в 2026 году в Италии. Там Марсак хотел бы выступать за Украину.

Кирилл начал кататься в 4 года. Также как и Виртанен. Сейчас за плечами Валттера 30 лет соревнований и 6 титулов чемпиона Финляндии.

Последним крупным турниром в его карьере может стать следующий чемпионат Европы, который пройдёт в январе 2023 года в Эспоо.

“Если бы не предстоящий чемпионат Европы, я бы, наверное, уже закончил”, признаётся Виртанен. ”Но не могу сказать, что этот турнир точно станет последним. Надо посмотреть – хватит ли сил ещё и на чемпионат мира, который пройдёт следующей весной.”

По своей основной профессии Валттер Виртанен – врач. Он работает медиком во время музыкальных концертов и домашних матчей клуба JYP из Ювяскюля, выступающего в элитном дивизионе чемпионата Финляндии по хоккею.

Правда, на последней игре против команды “Спорт” из Ваасы, которая закончилась победой со счётом 3:1, Валттера, разумеется, не было. В это время он уже катал свою короткую программу в Эспоо, где занял 12-е место.

Слушающий нашу беседу Марсак начинает посмеиваться.

“Я не собираюсь кататься так долго, как Валттер”, говорит он. ”Но рассуждать о будущем трудно. Моя жизнь не так проста. Я живу одним днём и одной тренировкой”.

А как насчёт “самых счастливых людей”? Они действительно живут в Финляндии?

“Может быть. Хотя порой я чувствую себя здесь без друзей одиноким. Все дружелюбны и приветливы, впрочем, всё моё время всё равно уходит на тренировки.”

В Киеве Кирилл Марсак учился в спортивной школе. В следующем году он надеется продолжить учёбу в Ювяскюля. Тогда наверняка появятся и финские друзья.

Идёт планомерная подготовительная работа к Олимпийским играм 2026 года.

Кирилл Марсак на тренировке. Фото: Петри Бломквист

Статья впервые опубликована 6.10.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.