Отравления, тюрьмы, а теперь – обвинение в госизмене

На этой неделе Владимиру Кара-Мурзе было предъявлено обвинение в государственной измене. HS публикует фрагменты эксклюзивного интервью с российским оппозиционером пятилетней давности, а также напоминает о судьбе других политиков, открыто выступавших против путинского режима.

В четверг российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе было предъявлено обвинение в государственной измене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

41-летний политик был арестован и заключён под стражу в апреле за “распространение фейков о российской армии”.

Неназванный собеседник агентства ТАСС сообщил, что, по мнению следователей ФСБ, Кара-Мурза “долгое время сотрудничал с одной из стран НАТО”. О какой именно стране идёт речь – в материале не говорится.

Обвинение предъявлено по статье 275 Уголовного кодекса РФ “Государственная измена”. Среди подпадающих под неё деяний: “разглашение государственной тайны”, “переход на сторону противника” а также “помощь <...> в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации”.

Владимир Кара-Мурза и Борис Немцов в январе 2014 года. В следующем году Немцова убьют, а Кара-Мурзу попытаются отравить. Фото: Александр Вонг / AFP

Владимир Кара-Мурза был заместителем председателя общественной организации “Открытая Россия”. Её основатель – знаменитый олигарх, оппозиционер, политический противник Путина и бывший узник совести Михаил Ходорковский, который сейчас живёт в изгнании в Лондоне.

Также Кара-Мурзу считают протеже Бориса Немцова, который был убит в феврале 2015 года на Большом Москворецком мосту прямо возле стен Кремля. Итоги расследования этого преступления выглядят, как минимум, неоднозначно.

Через три месяца после убийства Немцова Кара-Мурза был госпитализирован со странными симптомами, которые могли свидетельствовать о попытке отравления. Есть подозрения, что отравить его пытались и двумя годами позже, в 2017-м.

В июне 17-го, в эксклюзивном интервью HS оппозиционер говорил: “Оба раза врачи оценивали мои шансы на выживание в 5%”.

После второго отравления медики были даже вынуждены ввести его в искусственную кому.

“За 17 лет путинского правления мы увидели, что уровень смертности среди несогласных с Кремлём почему-то достаточно высок”, говорил в том же интервью Владимир.

Летом 2020 года нервно-паралитическом ядом группы “Новичок” пытались отравить самого известного оппонента Путина, Алексея Навального. Однако врачам берлинской клиники удалось его спасти.

Сразу по возвращении в Россию он был арестован, а затем приговорён к целому ряду тюремных заключений.

Кадр из официального пресс-релиза фильма НВО о Навальном. Фото: НВО

Свой первый срок Навальный получил ещё в 2014 году во время печально знаменитого процесса по делу “Ив Роше”. Впрочем, то наказание было условным. Зато весной 2021-го оно превратилось в 2,5 года реальной тюрьмы, так как суд счёл, что, находясь при смерти в больнице Берлина, Навальный нарушил условия своего условно-досрочного освобождения.

В этом марте он получил очередные 9 лет. “За растрату и неуважение к суду”.

Статья впервые опубликована 6.10.2022.

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