Вступление Финляндии и Швеции в НАТО отвечает не только интересам этих стран, но и интересам всего Альянса, говорит министр иностранных дел Суоми Пекка Хаависто.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто считает, что теперь нужно просто спокойно следить за ходом процесса вступления Финляндии в НАТО. Он не готов сейчас спекулировать на тему – что произойдёт если Турция решит ратифицировать только заявку Финляндии, отклонив шведскую. И как в этом случае должны вести себя в Хельсинки.

“Давайте спокойно посмотрим”, советует Хаависто. ”Сейчас основной акцент делается на том, что расширение НАТО служит в первую очередь интересам самого Альянса, а уже затем – безопасности Финляндии и Швеции.”

Министр не стал обсуждать вопрос – станет ли Финляндия ждать Швецию в том случае, если принятие в НАТО соседней страны будет откладываться.

“На данный момент можно лишь сказать, что мы со Швецией прошли одинаковый путь в этом вопросе и что [вступление этих стран в НАТО] будет выгодно не только Финляндии и Швеции, но и всему Блоку.”

Не так давно Турция намекнула на то, что основная проблема с ратификацией соглашения связана, скорее, со Швецией.

По словам премьер-министра Финляндии Санны Марин, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об этом также в Праге, где в настоящий момент собрались лидеры большинства европейских стран.

Эрдоган также вновь пригрозил отсрочить ратификацию, напрямую увязав это с позицией Швеции.

Однако Пекка Хаависто подчёркивает, что процесс, который начался ещё на мадридском саммите НАТО в конце июне, продвигается.

Напомним, что в столице Испании Финляндия, Швеция и Турция подписали так называемый “трёхсторонний меморандум”, по которому Анкара планировала поддержать вступление в Альянс двух северных стран. Хельсинки и Стокгольм, со своей стороны, обещали среди прочего активизировать борьбу с терроризмом и вместе с Турцией “быстро и тщательно” рассмотреть вопрос о депортации и экстрадиции лиц, которых в Анкаре подозревают в причастности к террористической деятельности.

Хаависто также напомнил, что расклад прежний: ещё в Мадриде Турция дала понять, что на ситуацию в Швеции и Финляндии она смотрит несколько иначе.

“Но насколько я понимаю, Швеция тоже добилась определённого прогресса в рамках данного меморандума, так что пока не время спекулировать на эту тему.”

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон последний раз встречалась с Эрдоганом в Праге. Также шведская делегация на этой неделе летала на переговоры в Анкару.

Турецкое издание Daily Sabah в четверг написало, что Турция вновь запросила Швецию об экстрадиции лиц, которых она считает террористами.

По словам Хаависто, и финско-турецкие, и шведско-турецкие переговоры проходили в довольно позитивном ключе. К тому же, шведская ситуация может вскоре измениться, так как там придёт к власти новое правительство.

“Отчасти некоторые заявления связаны несомненно с тем, что переговоры с новым правительством ещё не начались, так как состав нового кабмина ещё не обнародован. Это всё игра на нервах, поэтому лучше выпустить пар и стараться держать голову холодной. Отдельные утверждения не могут помочь в понимании всего процесса.”

По словам главы финского МИД, дискуссия идёт не только между Финляндией, Швецией и Турцией, а значительно шире.

“Сейчас за ситуацией внимательно следят все 28 стран, уже ратифицировавших расширение НАТО, так что обсуждений достаточно много.”

Хаависто говорит, что страны НАТО пересматривают сейчас своё отношение к данному вопросу, имея в виду в первую очередь собственную безопасность. Тем более, что ситуация в этом плане кажется более острой, чем раньше. На неё повлияли и взрывы газопровода в Балтийском море, и продолжающаяся агрессия России в Украине, и мобилизация.

“Думаю, общая ситуация с безопасностью такова, что многие теперь задумываются над преимуществами от вступления в Союз двух стран, достаточно сильных в военном отношении и заботящихся о своей обороне. Оно повлияет также на ситуацию с безопасностью в Балтийском море”, сказал Пекка Хаависто. “Думаю, сейчас ведутся дискуссии именно такого характера”.

В пятницу в Праге обстановку прокомментировала и Санна Марин. По её мнению, Финляндия не может повлиять на ратификацию договора со стороны Турции.

“Конечно, каждая страна НАТО принимает решение о ратификации самостоятельно. Мы уже неоднократно подчёркивали, что для нас очень важно, чтобы в отношении вступления в Альянс Финляндия и Швеция шли рука об руку.”

”Вопрос касается безопасности всего севера Европы. Он, конечно же, входит в сферу наших приоритетов, и я поднимала его вчера во время встречи с президентом Эрдоганом.”

Статья впервые опубликована 7.10.2022.

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