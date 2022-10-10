Эксперт Центра радиационной безопасности Финляндии делится с HS четырьмя возможными сценариями применения Россией ядерного оружия и оценивает их последствия для Суоми.

Измерение радиации на АЭС в Ловиисе. Апрель 2011 года. Фото: Веса Мойланен / Lehtikuva

В начале октября президент России Владимир Путин в очередной раз прозрачно намекнул, что готов использовать ядерное оружие.

Это было сделано во время речи по случаю объявления оккупированных регионов Украины частью России. К его угрозам приходится относиться серьёзно, ведь наихудшим исходом может стать полномасштабная ядерная война.

В теории рассматривают четыре возможных сценария: ядерные испытания в Арктике или над акваторией Чёрного моря, использование тактического ядерного оружия непосредственно против Украины, а также удар по Запорожской АЭС.

“Любой из этих вариантов предосудителен и будет иметь серьёзные международные последствия для России”, говорит главный инспектор Центра радиационной безопасности Финляндии Антеро Кууси.

Мы попросили его оценить вероятность каждого из этих сценарий, а также спрогнозировать – как они могут отразиться на Финляндии.

Российские солдаты играют с собаками в районе ядерного полигона на Новой Земле. Март 2003 года. Фото: Павел Павлов / Reuters

Сценарий 1: Ядерные испытания в Арктике

Наиболее вероятный сценарий.

“Логично предположить, что перед использованием ядерного оружия будут проведены испытания”, говорит Антеро Кууси.

По его мнению, они могут пройти на Новой Земле, полигон которой неоднократно использовался для этих же целей в советское время.

Несмотря на то, что все государства, обладающие ядерным оружием, подписали договор о запрете на его испытания, Россия всё-таки может его нарушить, чтобы продемонстрировать свою силу. Важен именно внешний фактор: ядерная боеголовка может быть приведена в действие в атмосфере или под землёй.

В варианте с использованием Новой Земли Россия, безусловно, страхует себя от вероятности незамедлительных последствий в виде ударов по своей территории.

“Высота, на которой будет произведён взрыв, имеет большое значение с точки зрения выпадения осадков и других последствий. Радиоактивные вещества, которые образуются в результате такого взрыва в воздухе, поднимаются очень высоко в атмосферу и в течение нескольких недель оседают на земной поверхности. За это время большая часть радиоактивности успеет рассеяться естественным путём благодаря сильным ветрам. Таким образом активные элементы могут распространиться на добрую половину земного шара, и опасной для людей концентрации в каком-то одном месте наблюдаться не будет.”

По мнению Кууси, ядерные испытания на Новой Земли не вызовут необходимости в дополнительной защите населения Финляндии.

Сценарий 2: Ядерные испытания над Чёрным морем

Второй по степени вероятности сценарий. С технической точки зрения действия те же, однако есть два важных обстоятельства: во-первых, у России нет ядерного полигона в этом районе; во-вторых, по Чёрному морю проходят многочисленные торговые пути, а побережье густо заселено.

“Из-за этого испытания над Чёрным морем наверняка будут проведены на такой высоте, чтобы непосредственные результаты взрыва не достигли поверхности земли”.

“Выгода” же для России в этом случае заключается в том, что взрыв над Чёрным морем будет куда более угрожающим сигналом, чем взрыв на Новой Земле.

Остатки российской ракеты во дворе жилого дома в Краматорске. 4 октября 2022 года. Фото: Зора Бенсемра / Reuters

Сценарий 3: Применение тактического ядерного оружия против Украины

Россия может использовать ядерное оружие непосредственно против Украины, однако сложно спрогнозировать – в какой именно части страны.

“Это зависит от того, чего захотят добиться таким ударом. Это демонстрация силы, попытка разрушить объекты тылового обеспечения или гражданские объекты?”

Если ядерное оружие будет использовано против наземных целей, то на площади более ста квадратных километров люди могут получить смертельные дозы радиации. Кроме того, взрывная волна от взрыва мощностью в 10 килотонн, может разрушить всё в радиусе 2-3 километров.

Даже при таком сценарии радиоактивность на территории Финляндии не должна достигнуть уровня, при котором населению придётся защищаться.

Сценарий 4: Удар по Запорожской АЭС

По мнению Антеро Кууси, это – наименее вероятный из четырёх обсуждаемых вариантов.

Запорожская АЭС находится под контролем России. Поэтому возможные выбросы радиоактивных веществ, в первую очередь, затронут именно россиян. Несмотря на то, что во время войны Россия значительно ослабила безопасность АЭС, до аварийной ситуации дело не доходило ни разу.

“Трудно понять какую военную или даже политическую выгоду можно извлечь из подобной атаки.”

Если же Россия по той или иной причине всё-таки решит нанести удар по атомной электростанции, то в самом худшем случае будут разрушены или повреждены системы, отвечающие за охлаждение реакторов. Тогда последствия могут быть аналогичными аварии на Фукусиме.

“Непосредственное воздействие радиации распространится в районе станции. Остальные эффекты проявятся в радиусе до ста километров, однако многое будет зависеть от степени повреждений оборудования, погоды и других факторов”.

В случае серьёзной аварии на АЭС в воздух может попасть радиоактивный йод. Его накопление в щитовидной железе можно уменьшить, приняв таблетку обычного йода. Впрочем, финнам нет необходимости запасаться такими таблетками даже в том случае если Россия до основания разрушит реактор в Запорожье. Эти средства есть смысл использовать только тем, кто находится в радиоактивной зоне, т.е. в непосредственной близости от АЭС.

Статья впервые опубликована 8.10.2022.

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