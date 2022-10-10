“Неизбирательные атаки на мирных жителей являются военным преступлением”, написал в Твиттере министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Финляндия категорически осуждает ракетные удары России по различным частям Украины, сообщил в официальном Твиттер-аккаунте финского МИД его глава Пекка Хаависто:

“Неизбирательные атаки на мирных жителей являются военным преступлением. Финляндия продолжит решительно поддерживать Украину. Россия должна остановить своё незаконное вторжение и покинуть Украину.”

По информации украинского правительства, в первой половине понедельника Россия нанесла почти 80 ракетных ударов по различным частям страны.

Член парламента Финляндии, председатель партии Национальная коалиция Петтери Орпо также назвал российские атаки “военным преступлением, вызывающим резкое осуждение”.

По его мнению, Финляндия должна продолжить поддержку Украины с помощью поставок вооружений, а также добиваться расширения аналогичных поставок на международном уровне.

Статья впервые опубликована 10.10.2022.

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