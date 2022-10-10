News in Russian|Вторжение России

Финляндия осуждает обстрелы регионов Украины

“Неизбирательные атаки на мирных жителей являются военным преступлением”, написал в Твиттере министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Фото: Хейкки Сауккомаа / Lehtikuva

14:33

Финляндия категорически осуждает ракетные удары России по различным частям Украины, сообщил в официальном Твиттер-аккаунте финского МИД его глава Пекка Хаависто:

“Неизбирательные атаки на мирных жителей являются военным преступлением. Финляндия продолжит решительно поддерживать Украину. Россия должна остановить своё незаконное вторжение и покинуть Украину.”

По информации украинского правительства, в первой половине понедельника Россия нанесла почти 80 ракетных ударов по различным частям страны.

Член парламента Финляндии, председатель партии Национальная коалиция Петтери Орпо также назвал российские атаки “военным преступлением, вызывающим резкое осуждение”.

По его мнению, Финляндия должна продолжить поддержку Украины с помощью поставок вооружений, а также добиваться расширения аналогичных поставок на международном уровне.

Статья впервые опубликована 10.10.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.

Lue lisää kirjoittajalta

HS

Aiheeseen liittyvää

Измерение радиации на АЭС в Ловиисе. Апрель 2011 года. Фото: Веса Мойланен / Lehtikuva

Ядерное оружие|Финляндия и ядерный взрыв

News in Russian
Украинский флаг в посёлке Высокополье в Херсонской области. Населённый пункт был только что освобождён от российских захватчиков. 27 сентября 2022 года. Фото: Женя Савилов / AFP

Вторжение России|Россия “обрушилась” в Херсоне, но тяжёлые бои ещё впереди

News in Russian
Во вторник Владимир Путин провёл в онлайн-режиме совещание о ходе полевых работ. Фото: Гавриил Григоров / Zuma Press

Вторжение России|Передовица HS: Россия пытается наверстать упущенное

News in Russian
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на встрече Ялтинской европейской стратегии. Фото: Lehtikuva

News in Russian|Передовица HS: Забудем про Россию, поможем Украине!

News in Russian

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita