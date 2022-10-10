Корреспондент и фотограф HS находились на железнодорожном вокзале Киева именно в тот момент, когда на столицу Украины начали падать российские ракеты.

Утро понедельника выдалось в Киеве на редкость красивым – восходящее солнце подсветило город. Незадолго до семи завыли сирены воздушной тревоги. Но в Украине они звучат постоянно. К ним привыкли.

Однако на этот раз изумительный рассвет очень быстро превратился в страшный кошмар. Россия обстреляла ракетами Киев и многие, многие другие города.

На момент написания этого материала точное количество жертв ещё не было известно. Вместе с фотографом Рио Гандарой мы сидим в поезде, идущем на запад. Состав отправился по расписанию, в 8:30 утра, именно в тот момент, когда на город стали падать первые ракеты.

В понедельник утром в Киеве прозвучал сигнал воздушной тревоги, но он никого не удивил.

Поезд едва отошёл от вокзала, как в смартфонах стали появляться первые экстренные новости о ракетных ударах. Самих взрывов в вагонах мы не слышали.

“Хорошо, что поезд тронулся”, подумал я. Мне пришла в голову мысль, что центральный вокзал столицы может быть одной из целей одержимой местью и давно сошедшей с ума военной машины России. Наш украинский помощник тоже так считал.

Несомненно, речь идёт о мести. Президент России Владимир Путин мстит в целом за то, что Украина весьма успешна на этой войне. А в особенности – за взорванный Крымский мост.

Трагедия в Украине принимает всё более страшные масштабы. Террор только усилился, теперь целенаправленно бьют по гражданским. Никаких рамок дозволенного больше нет.

Ракетные удары неизбирательны, они могут поразить любого. Это случайность. Но случайность преднамеренная. Россия хочет разрушить повседневную жизнь украинцев.

Наша командировка – тоже пример таких случайностей. Однажды в Харькове мы проснулись от сильных взрывов. Позже замерили расстояние и выяснили, что от эпицентра ракетного удара до нашего отеля было 1,1 километра.

Ту атаку можно назвать “удачной”: несмотря на то, что удар пришёлся на жилой квартал, никто не погиб. Уже утром жители подметали улицы от мусора и осколков.

Конечно, нынешняя атака на Киев выглядит ужасно. Первая – или одна из первых – ракет разорвалась на оживлённом перекрёстке рядом с парком Тараса Шевченко.

Это всего метрах в 400 от нашего отеля, перед которым мы совсем недавно любовались восходом солнца над Днепром.

А вчера вечером мы были на небольшом пикнике в парке Тараса Шевченко. Ели бутерброды на скамейке и смотрели как киевляне наслаждаются прекрасным осенним днём.

Рядом с нами на этой же скамейке сидела пара с малышом в коляске.

На лужайках детвора постарше собирала на коленях опавшие листья, потом разбрасывала их и смеялась. В парке было очень много киевлян.

Площадь перед центральным железнодорожным вокзалом Киева. Понедельник, 10 октября 2022 года. 8:08 утра.

Сейчас там убирают тела и взорванные машины. Обычные люди в утренней пробке.

Так выглядит мир, в котором побеждает Россия. Поэтому Россия не должна победить.

Вывод из этого понедельника, полного террора, может быть только один: больше помощи Украине, больше поддержки украинцам!

Статья впервые опубликована 10.10.2022.

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