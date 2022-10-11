Осло
В понедельник началась новая фаза войны, считают президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.
Главы государств встречались в этот же день в Осло и обсуждали, в частности, российскую агрессию в Украине.
“Похоже, что война вступает в новый этап, она становится ещё шире. Надеюсь, это будет последняя эскалация нынешней войны”, сказал Ниинистё.
В понедельник Россия нанесла ракетные удары по многим украинским городам. По информации Киева, было совершено более 80 налётов, в результате которых погибли более 10 человек.
Саули Ниинистё и Йонас Гар Стёре единодушно осудили эти атаки и назвали их терроризмом против мирных жителей. Они потребовали от России прекратить удары по Украине.
Журналисты задали обоим политикам вопрос – чем, по их мнению, может закончиться развязанная Россией война?
Финский президент считает, что Владимир Путин ни при каких обстоятельствах не может признать своё поражение.
“Задача Запада – не в том, чтобы найти для него выход. Украина должна быть освобождена. Вот такой выход [из ситуации] для Украины.”
Премьер Сторе придерживается той же линии. По его словам, Украина имеет право на самооборону.
“Месседж для России заключается в том, что агрессия должна быть остановлена, должно быть найдено решение. Правда, в обозримом будущем этого не наблюдается.”
Политики обсудили вопросы безопасности северного региона, а также значение Норвегии для всего энергетического сектора Европы.
Саули Ниинистё поблагодарил Норвегию за помощь в переговорах о вступлении Финляндии в НАТО, хотя сам по себе вопрос членства, по словам президента, все ещё “слегка открыт”.
На просьбу более подробно остановиться на текущем статусе процесса по вступлению в Альянс Финляндии и Швеции, Ниинистё ответил: “Я не беспокоюсь”.
Несмотря на то, что Турция и Венгрия до сих пор не ратифицировали заявки, президент напомнил, что ситуация в Суоми уже изменилась после того, как остальные 28 членов НАТО поддержали вступление и выразили готовность обеспечивать её коллективную безопасность.
Двухдневный визит главы Финляндии в Норвегию продолжится во вторник. Помимо премьер-министра, Саули Ниинистё встречается с королём Норвегии Харальдом V, королевой Соней, принцем Хоконом, а также министром обороны Бьорном Арильдом Грамом.
Кроме того, в самом начале визита Ниинистё выступил на семинаре Норвежского института внешней политики.
Во вторник у главы финского государства запланирована встреча с министром обороны и визит в Стортинг, норвежский парламент.
Статья впервые опубликована 10.10.2022.
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