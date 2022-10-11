Президент Финляндии Саули Ниинистё: Путин вряд ли готов признать поражение, и не дело Запада – предлагать ему выход

"Похоже, что начинается новый этап войны”, считает финский президент.

Президент Финляндии Саули Нинистё и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на встрече в Осло в понедельник. Фото: Скальг Бёмер Вольд

Осло

В понедельник началась новая фаза войны, считают президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Главы государств встречались в этот же день в Осло и обсуждали, в частности, российскую агрессию в Украине.

“Похоже, что война вступает в новый этап, она становится ещё шире. Надеюсь, это будет последняя эскалация нынешней войны”, сказал Ниинистё.

В понедельник Россия нанесла ракетные удары по многим украинским городам. По информации Киева, было совершено более 80 налётов, в результате которых погибли более 10 человек.

Саули Ниинистё и Йонас Гар Стёре единодушно осудили эти атаки и назвали их терроризмом против мирных жителей. Они потребовали от России прекратить удары по Украине.

Журналисты задали обоим политикам вопрос – чем, по их мнению, может закончиться развязанная Россией война?

Финский президент считает, что Владимир Путин ни при каких обстоятельствах не может признать своё поражение.

“Задача Запада – не в том, чтобы найти для него выход. Украина должна быть освобождена. Вот такой выход [из ситуации] для Украины.”

Премьер Сторе придерживается той же линии. По его словам, Украина имеет право на самооборону.

“Месседж для России заключается в том, что агрессия должна быть остановлена, должно быть найдено решение. Правда, в обозримом будущем этого не наблюдается.”

Политики обсудили вопросы безопасности северного региона, а также значение Норвегии для всего энергетического сектора Европы.

Саули Ниинистё поблагодарил Норвегию за помощь в переговорах о вступлении Финляндии в НАТО, хотя сам по себе вопрос членства, по словам президента, все ещё “слегка открыт”.

На просьбу более подробно остановиться на текущем статусе процесса по вступлению в Альянс Финляндии и Швеции, Ниинистё ответил: “Я не беспокоюсь”.

Несмотря на то, что Турция и Венгрия до сих пор не ратифицировали заявки, президент напомнил, что ситуация в Суоми уже изменилась после того, как остальные 28 членов НАТО поддержали вступление и выразили готовность обеспечивать её коллективную безопасность.

Двухдневный визит главы Финляндии в Норвегию продолжится во вторник. Помимо премьер-министра, Саули Ниинистё встречается с королём Норвегии Харальдом V, королевой Соней, принцем Хоконом, а также министром обороны Бьорном Арильдом Грамом.

Кроме того, в самом начале визита Ниинистё выступил на семинаре Норвежского института внешней политики.

Во вторник у главы финского государства запланирована встреча с министром обороны и визит в Стортинг, норвежский парламент.

Статья впервые опубликована 10.10.2022.

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