Журналисты HS побывали на украинском складе трофейной техники.

Механик Виталий (слева) и руководитель группы с позывным Петрович на трофейном российском танке Т-72. Фото: Рио Гандара

Харьков

Запах машинного масла и смазки бьёт в нос прямо на входе, совсем как в старой автомастерской.

Но это не станция техобслуживания автомобилей. Мы находимся в цеху, где украинцы восстанавливают трофейную технику российской армии.

“У России – большой ленд-лиз”, улыбается руководитель бригады механиков, который использует в разговоре не имя, а позывной Петрович.

”Мы ценим их помощь.”

Механик Виталий ремонтирует российский БМП-2. Фото: Рио Гандара

Сентябрьское масштабное контрнаступление в Херсонской области подарило украинским войскам хороший улов. Русские бежали в панике, оставляя на поле боя даже абсолютно исправную технику.

На востоке Украины трофеями, среди прочего, стали танки Т-72, боевые машины БМП-1 и БМП-2, а также восьмиколёсные бронетранспортёры БТР-80.

Кроме того, было захвачено множество более мелкого вооружения, начиная от боеприпасов.

Петрович делает пару интересных выводов на основании своего знакомства с российской техникой. По его мнению, танки находятся в запущенном состоянии, что свидетельствует о проблемах командования и низкой мотивации.

При этом, большая часть трофеев была изготовлена в конце 2010-х годов. По всей видимости, темпы производства военной техники в это время ускорились, что подтверждает тезис о том, что Россия готовилась к нападению уже тогда.

Эта мастерская входит в состав 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Бригада базируется на самом западе Украины, в городе Владимир Волынской области. Зимой и весной она вела тяжёлые бои к западу от Киева. Осенью – сражалась под Харьковом, в последнее время – на Купянском направлении.

Мы стали первыми журналистами, которым довелось побывать на складе военных трофеев 14-й бригады. Есть строгие требования.

Точное местоположение цеха мы не знаем. Сначала нам надо было добраться до условленного места, где нас встречал армейский внедорожник. Потом долго тряслись в неизвестном направлении.

На месте тоже строгие ограничения относительно того, что можно фотографировать и о чём рассказывать. Разрешены только крупные планы. Многие вещи – например, паспорт российского солдата, оставленный внутри танка в явной спешке – снимать вообще запрещено.

Башня российского БМП-2. Вид изнутри. Фото: Рио Гандара

Так выглядит десантное отделение БМП-2. Фото: Рио Гандара

Детали танковых двигателей на полу ремонтной мастерской. Фото: Рио Гандара

Но одно здесь становится очевидно: фраза о том, что Россия является самым крупным поставщиком вооружения для Украины – это не просто армейский юмор. Солдаты 14-й бригады говорят, что по всей длине фронта есть аналогичные склады трофеев.

Согласно оценке из открытых источников, Украина с начала войны захватила, среди прочего, 460 танков, 448 боевых машин пехоты и 195 бронетранспортёров. Делюсь этими данными с солдатами.

“Цифры занижены”, качает головой Петрович.

Украина с удовольствием использует любое захваченное вооружение. Всё-таки противник в части оснащения армии имеет тотальное превосходство.

Однако техника стран НАТО куда более желанна, признаются бойцы 14-й бригады.

“Она качественнее и эффективнее”, говорит один из них.

Схема работы с российскими боевыми машинами, например, танками, всегда одна и та же. Сначала их осматривает бригада, которая специализируется на поиске и обезвреживании взрывчатки. Бывали случаи, когда русские оставляли украинцам заминированную технику.

После сапёров танк осматривает эксперт, который оценивает состояние машины.

Ещё один трофей: восьмиколёсный БТР-80. Фото: Рио Гандара

Рабочее место оператора-наводчика БМП-2. Вид изнутри. Фото: Рио Гандара

Если танк готов к использованию, его обслуживание не займёт много времени. Примерно половина всех захваченных танков – в таком хорошем состоянии, говорит один из офицеров.

Если же машина требует более серьёзного ремонта – её транспортируют в мастерскую. Таких – процентов 40. И именно их нам показывают в украинском цеху в Харьковской области.

И наконец оставшиеся 10% – это танки, непригодные для ремонта. Их используют только на запчасти.

Конечно, у каждого подразделения украинской армии одна и та же мечта: победить Россию.

Поэтому есть определённые внутриармейские неписанные правила. Захваченные трофеи не передают другим частям.

“То, что нашла 14-я бригада, остаётся в 14-й бригаде”, с улыбкой говорит один из военных.

Около стены ремонтного цеха стоит танк Т-72. Его 125-миллиметровая пушка демонтирована.

А вот российские опознавательные знаки ещё на месте. Белой краской на башне выведены символы Z428, а позади – ещё одна буква Z.

Скоро Z исчезнет...

Петрович (слева) и Виталий в своей мастерской. Петрович уверен, что официальные данные полученных Украиной трофеев занижены. Фото: Рио Гандара

Механик Виталий выглядывает из башни захваченного БМП-2. Фото: Рио Гандара

Статья впервые опубликована 11.10.2022.

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