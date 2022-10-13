Министерство внутренних дел Финляндии рассказало о той помощи, которая была направлена в Украину в последнее время.

“Украине очень нужна помощь”, сообщила министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен. Фото: Рони Рекомаа / Lehtikuva

МВД сообщило, что в августе-сентябре Финляндия направила в Украину пять грузовиков с гуманитарной помощью. Поставки состояли из средств индивидуальной защиты, медицинских принадлежностей, а также рентгеновских аппаратов.

Грузы доставлялись при содействии специального департамента Европейской комиссии, занимающегося защитой гражданского населения (European Union Civil Protection Mechanism).

Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен сообщила, что следующая партия помощи уже собирается, поскольку Россия ужесточила свои атаки на гражданские объекты.

“Украине очень нужна помощь. Помимо военной поддержки, нужна материальная помощь и для гражданских. Например, медикаменты. Надеюсь, что желание финнов помогать останется большим. Мы должны твёрдо стоять на позициях поддержки Украины.”

В настоящий момент к отправке готовится гуманитарная помощь стоимостью около двух миллионов евро.

Статья впервые опубликована 12.10.2022.

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