Опубликованные в норвежской прессе фотографии свидетельствуют о том, что Россия перебросила большое количество своих стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев на авиабазу на Кольском полуострове.

По информации норвежских СМИ, Россия недавно перебросила несколько стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев на свою авиабазу на Кольском полуострове.

Первым об этом сообщило интернет-издание Faktisk. Сайт опубликовал свежие спутниковые снимки, на которых запечатлены 11 подобных самолётов на авиабазе Оленья.

Норвежские журналисты подсчитали, что в общей сложности на аэродроме находились семь бомбардировщиков Ту-160 и четыре самолёта модели Ту-95.

Ту-160 считается самым тяжёлым военным самолётом в мире. Он может нести ядерное оружие и был разработан ещё во времена Холодной войны для ведения боевых действий против США и Европы.

Авиабаза Оленья расположена на Кольском полуострове, до границы с Финляндией от неё – около 150 километров. Сам полуостров имеет для России важное стратегическое значение, здесь находится большое количество различных воинских частей.

Авиабаза Оленья расположена на Кольском полуострове, до границы с Финляндией от неё – около 150 километров.

Изучение спутниковых снимков привело норвежских журналистов к выводу, что количество стратегических бомбардировщиков в Оленьей стало расти в конце августа. Считается, что обычно эти самолёты базируются на авиабазе под Энгельсом, примерно в 700 километрах к юго-востоку от Москвы.

Свежие фотоснимки вызвали обеспокоенность в норвежских медиа. Однако министр обороны Бьорн Арильд Гран напомнил, что для России нет ничего особенного в перемещении своей техники.

“Мы внимательно следим за ситуацией. Обстановка в любом случае достаточно напряжённая”, - заявил министр в одном из интервью.

В министерстве обороны Финляндии информацию о перемещении российских стратегических бомбардировщиков комментировать не стали.

Норвежские эксперты, опрошенные СМИ, считают вполне возможным, что Россия теперь будет постоянно держать на севере эскадрилью тяжёлых бомбардировщиков. Также это может быть просто частью обычных военных учений.

Статья впервые опубликована 12.10.2022.

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