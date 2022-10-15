У шведского министра обороны Петера Хультквиста очень короткий ответ на вопрос – что произойдёт в том случае, если Турция решит ратифицировать только финскую заявку на вступление в НАТО, заставив Швецию подождать.
Вернее, он даже не даёт задать этот вопрос до конца:
“Финляндию и Швецию невозможно разделить [в этом вопросе]. Мы хотим вступить [в НАТО] вместе. Сигнал очень чёткий: это нельзя переломить .”
В среду и четверг Хультквист принимал участие в совещании министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Там же он отдельно встретился со венгерским и турецким коллегами: Кристофом Салаи-Бобровнички и Хулуси Акаром.
Венгрия и Турция остаются единственными членами НАТО, которые до сих пор не ратифицировали заявки Финляндии и Швеции на вступление.
В отличие от более протокольных совещаний министра обороны Финляндии Антти Кайкконена, встречи Хультквиста носили, скорее, неформальный характер.
“По-моему, это были хорошие и конструктивные обсуждения”, сказал глава оборонного ведомства Швеции, не вдаваясь, впрочем, в подробности.
Отдельно в Брюсселе прошло также трёхстороннее совещание с участием Финляндии, Швеции и США.
Недавние угрозы со стороны Турции о возможном отказе от ратификации совместной заявки двух северных стран касались, в первую очередь, Швеции.
И президент, и премьер-министр Финляндии одновременно заявили, что по имеющейся у них информации, Турция не испытывает аналогичных сложностей в отношении финской заявки.
Такого же мнения придерживался и министр обороны Кайкконен, когда его спросили об этом на встрече НАТО. Однако, по его словам, этот вопрос сейчас не поднимался.
“В целом, можно сказать, что с точки зрения Турции, Швеции необходимо сделать значительно больше [для вступления в НАТО], чем Финляндии”, подытожил финский министр обороны.
В Финляндии сложившаяся ситуация привела к дискуссии – могут ли маршруты соседних стран на их пути в Альянс разойтись и какие это может иметь последствия? Должна ли Финляндия в этом случае ждать Швецию?
У Финляндии есть такая возможность, потому что членство в НАТО не вступит в силу до тех пор, пока данное решение не утвердит парламент страны, а ратификационные документы не будут сданы на хранение в Соединённые Штаты.
Петер Хультквист на эту тему спекулировать не хочет.
“Финляндия и Швеция сделают это вместе”, коротко отвечает он.
В настоящее время идут как двусторонние переговоры между Финляндией и Турцией а также Швецией и Турцией, так и трёхсторонние встречи с участием всех заинтересованных сторон.
В качестве фона – “трёхсторонний меморандум”, подписанный на мадридском саммите ещё в июне. В публичном пространстве Турция интерпретирует этот документ иначе, чем Финляндия и Швеция. По крайней мере, в той его части, которая касается экстрадиции лиц, подозреваемых в терроризме.
Петер Хультквист подтверждает, что сейчас ведутся дискуссии по интерпретации подписанного договора. Он говорит, что специалисты занимаются данным вопросом и им просто нужно позволить делать свою работу.
Одна из сложностей – тот факт, что в Швеции скоро произойдёт смена кабинета министров, поэтому сейчас вопросом занимаются уходящие со сцены политики.
Не исключено, что подобный статус контрагента может повлиять на отношение Турции к переговорам.
В ближайшее время к власти в Стокгольме придёт правый блок во главе с умеренной коалицией. Результаты переговоров о составе правительства были обнародованы в пятницу.
Социал-демократ Петер Хультквист скоро станет бывшим министром обороны.
За восемь лет пребывания на этом посту он стал хорошо известным финнам. По подсчётам самого Хультквиста, с одним только министром Кайкконеном у него было около 60 встреч.
А вообще, он успел поработать с тремя разными финскими министрами.
В последнее время сотрудничество Финляндии и Швеции в области обороны значительно углубилось. Весной страны подали совместную заявку на вступление в НАТО.
Хультквист объясняет важность совместного вступления в Альянс тем, что Финляндия и Швеция долгое время совместно работали над политикой безопасности и во всех вопросах, связанных с этой темой, тоже продвигались сообща.
“Это было мощной движущей силой как для Швеции, так и для Финляндии. Особенно потому, что мы могли лучше представлять наши взгляды на международной арене. Надо не ломать [этот союз], а наоборот на него опираться”, говорит шведский министр.
“Вместе мы лучше и сильнее, чем по отдельности.”
Не исключено, что Петер Хультквист продолжит заниматься этими вопросами: шведские социал-демократы предложили его кандидатуру на пост председателя комитета обороны в новом парламенте.
Статья впервые опубликована 14.10.2022.
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