Заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО не могут быть разделены

Петер Хультквист последние восемь лет занимал пост министра обороны Швеции. За это время он успел поработать с тремя разными финскими премьерами. Скоро срок его полномочий истечёт. Журналисты HS поговорили c ним в Брюсселе, где Хультквист принимал участие в совещании министров обороны стран НАТО.

У шведского министра обороны Петера Хультквиста очень короткий ответ на вопрос – что произойдёт в том случае, если Турция решит ратифицировать только финскую заявку на вступление в НАТО, заставив Швецию подождать.

Вернее, он даже не даёт задать этот вопрос до конца:

“Финляндию и Швецию невозможно разделить [в этом вопросе]. Мы хотим вступить [в НАТО] вместе. Сигнал очень чёткий: это нельзя переломить .”

В среду и четверг Хультквист принимал участие в совещании министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Там же он отдельно встретился со венгерским и турецким коллегами: Кристофом Салаи-Бобровнички и Хулуси Акаром.

Венгрия и Турция остаются единственными членами НАТО, которые до сих пор не ратифицировали заявки Финляндии и Швеции на вступление.

В отличие от более протокольных совещаний министра обороны Финляндии Антти Кайкконена, встречи Хультквиста носили, скорее, неформальный характер.

“По-моему, это были хорошие и конструктивные обсуждения”, сказал глава оборонного ведомства Швеции, не вдаваясь, впрочем, в подробности.

Отдельно в Брюсселе прошло также трёхстороннее совещание с участием Финляндии, Швеции и США.

Недавние угрозы со стороны Турции о возможном отказе от ратификации совместной заявки двух северных стран касались, в первую очередь, Швеции.

И президент, и премьер-министр Финляндии одновременно заявили, что по имеющейся у них информации, Турция не испытывает аналогичных сложностей в отношении финской заявки.

Такого же мнения придерживался и министр обороны Кайкконен, когда его спросили об этом на встрече НАТО. Однако, по его словам, этот вопрос сейчас не поднимался.

“В целом, можно сказать, что с точки зрения Турции, Швеции необходимо сделать значительно больше [для вступления в НАТО], чем Финляндии”, подытожил финский министр обороны.

В Финляндии сложившаяся ситуация привела к дискуссии – могут ли маршруты соседних стран на их пути в Альянс разойтись и какие это может иметь последствия? Должна ли Финляндия в этом случае ждать Швецию?

У Финляндии есть такая возможность, потому что членство в НАТО не вступит в силу до тех пор, пока данное решение не утвердит парламент страны, а ратификационные документы не будут сданы на хранение в Соединённые Штаты.

Петер Хультквист на эту тему спекулировать не хочет.

“Финляндия и Швеция сделают это вместе”, коротко отвечает он.

В настоящее время идут как двусторонние переговоры между Финляндией и Турцией а также Швецией и Турцией, так и трёхсторонние встречи с участием всех заинтересованных сторон.

В качестве фона – “трёхсторонний меморандум”, подписанный на мадридском саммите ещё в июне. В публичном пространстве Турция интерпретирует этот документ иначе, чем Финляндия и Швеция. По крайней мере, в той его части, которая касается экстрадиции лиц, подозреваемых в терроризме.

Петер Хультквист подтверждает, что сейчас ведутся дискуссии по интерпретации подписанного договора. Он говорит, что специалисты занимаются данным вопросом и им просто нужно позволить делать свою работу.

Одна из сложностей – тот факт, что в Швеции скоро произойдёт смена кабинета министров, поэтому сейчас вопросом занимаются уходящие со сцены политики.

Не исключено, что подобный статус контрагента может повлиять на отношение Турции к переговорам.

В ближайшее время к власти в Стокгольме придёт правый блок во главе с умеренной коалицией. Результаты переговоров о составе правительства были обнародованы в пятницу.

Социал-демократ Петер Хультквист скоро станет бывшим министром обороны.

За восемь лет пребывания на этом посту он стал хорошо известным финнам. По подсчётам самого Хультквиста, с одним только министром Кайкконеном у него было около 60 встреч.

А вообще, он успел поработать с тремя разными финскими министрами.

В последнее время сотрудничество Финляндии и Швеции в области обороны значительно углубилось. Весной страны подали совместную заявку на вступление в НАТО.

Хультквист объясняет важность совместного вступления в Альянс тем, что Финляндия и Швеция долгое время совместно работали над политикой безопасности и во всех вопросах, связанных с этой темой, тоже продвигались сообща.

“Это было мощной движущей силой как для Швеции, так и для Финляндии. Особенно потому, что мы могли лучше представлять наши взгляды на международной арене. Надо не ломать [этот союз], а наоборот на него опираться”, говорит шведский министр.

“Вместе мы лучше и сильнее, чем по отдельности.”

Не исключено, что Петер Хультквист продолжит заниматься этими вопросами: шведские социал-демократы предложили его кандидатуру на пост председателя комитета обороны в новом парламенте.

Статья впервые опубликована 14.10.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.