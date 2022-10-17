После подрыва Крымского моста Россия усилила обстрел всех областей Украины. В Запорожье российская ракета разрушила обычный жилой дом. Журналисты HS следили за работой спасателей.

Спасатели работают на месте ракетного удара России по жилому дому на окраине Запорожья. Фото: Сами Керо / HS

Запорожье

Екатерина Иванова сразу поняла, что ад наступил. В Запорожье была глубокая ночь, воздушную тревогу ещё не объявили, но звук кошмара был уже здесь.

Сначала два удара, потом мощный взрыв.

Это российская крылатая ракета Х-22. Она прилетела в дом Ивановой. Если быть точным, то в нижние этажи соседнего подъезда. Было два часа ночи.

Российская крылатая ракета разрушила дом Екатерины Ивановой. Фото: Сами Керо / HS

Иванова живёт в трёхкомнатной квартире на третьем этаже в третьем подъезде. Вместе с сыном и 7-летней внучкой. Ракета разорвалась за стеной их гостиной.

Когда прозвучал взрыв, Иванова в первую очередь подумала о девочке. Ребёнка нужно было вытащить из дома.

Комнаты быстро наполнились дымом и пылью, наступила кромешная тьма, а снаружи по-прежнему слышался грохот. Екатерина схватила внучку. Возможно, слишком сильно прижала её к себе. Девочка дрожала.

Если кто-то задумывался над тем, чем обернулись для обычных украинцев российские “удары возмездия” за Крымский мост, то ответ можно найти в этом видео:

Видео запорожской службы спасения

Ракета, попавшая в дом Ивановой, разрушила весь подъезд. Вместе с квартирами и людьми. 11 человек погибли мгновенно, ещё один скончался позже в больнице. Всего в 9-этажном доме было 144 квартиры.

“Здесь жило много семей с детьми”, говорит Екатерина Иванова.

”Mногие эвакуировались сюда с территорий, захваченных Россией.”

После удара пошатнулись дверные проёмы. Если Екатерина правильно помнит. Впрочем, она не очень уверена.

Но несколько моментов чётко отложились в памяти женщины.

“Я действовала как робот: намочила полотенце, поднесла его ко рту внучки и сказала ей дышать через мокрую ткань. После этого мы выбежали из квартиры.”

Повсюду валялись камни, во дворе громко кричали люди, многие были в крови.

Все спрашивали: Вы живы? Есть кто-нибудь живой?

Одна за другой загорались припаркованные во дворе машины. Было одновременно очень холодно и очень жарко.

От нижних этажей соседнего подъезда осталась только одна большая дыра. Четыре верхних этажа, казалось, висели в воздухе.

Спасатели несут деревянный столб, который будет поддерживать несущие конструкции здания. Фото: Сами Керо / HS

Екатерина Иванова вспоминает, что ситуация была слишком хаотичной, чтобы обращать внимание на детали.

“Но ещё один момент я помню очень хорошо: как упал Сергей, сосед сверху.”

Он жил в том же подъезде на седьмом этаже. Екатерина стояла во дворе когда он упал на асфальт. Какое-то время мужчина ещё был в сознании, пытался что-то крикнуть, но она не смогла расслышать.

Затем рядом с Сергеем взорвалась машина.

“Через некоторое время из подъезда выбрались его жена и сын. Они рассказали, что спрятались в ванной, которая рухнула. А потом Сергей просто упал.”

На следующее утро верхние этажи, висевшие в воздухе, тоже обвалились.

Трудно представить, что одна ракета может, по сути, стереть с лица земли целый многоквартирный дом. Когда сейчас смотришь на него, может показаться, что этого подъезда здесь никогда и не было. Через аккуратно отштукатуренные стены просвечивает голубое небо.

Но на самом деле подъезд здесь был.

Всю прошлую неделю Россия постоянно обстреливала Украину. В предыдущее воскресенье в Запорожье прилетело 12 ракет. По словам мэра города, это были крылатые ракеты, выпущенные с самолётов.

В понедельник Россия нанесла более 80 ударов по всей территории страны. Самые тяжёлые пришлись на Киев.

Пожарные выносят тело. Несколько человек всё ещё числятся пропавшими без вести. Фото: Сами Керо / HS

Президент Владимир Зеленский сообщил, что за полтора осенних месяца Россия выпустила по Украине 3500 ракет. По оценке газеты The Kyiv Independent, каждая ракета стоит миллионы. Например, стоимость стратегической крылатой ракеты Х-101 может составлять около 13 миллионов евро.

После взрыва моста через Керченский пролив атаки России стали ещё более кровавыми. Их целью в основном были гражданские объекты.

Такие, например, как этот дом в Запорожье. Обычный спальный район с детскими площадками на западной окраине города. Ни одного военного объекта поблизости.

На улицах детвора катается на трёхколёсных велосипедах. Рядом грохочет экскаватор: по-прежнему разбирают завалы, ищут тела.

Пресс-секретарь службы спасения Юлия Барышева была на месте уже через 10 минут после удара. Это она сняла опубликованное выше видео. С тех пор она приходит сюда каждый день.

Юлия Барышева, по её собственным словам, в местах ракетных ударов видела “слишком многое”. Фото: Сами Керо / HS

Потребуется время, чтобы дом и двор стали такими, как раньше. Под ботинками хрустит щебень, перемешанный с осколками; возле дерева лежат покорёженные взрывом металлические балки. В соседних домах выбиты стёкла.

“Пожарные Запорожья в эти дни работают постоянно. Этот взрыв произошёл в два часа ночи, предыдущий – накануне, в 10 часов вечера”, рассказывает Барышева.

А ещё она говорит, что даже подготовленному человеку было очень тяжело смотреть на то, что происходило здесь в первые минуты после удара. Было очень много крови. Всё горело, с висящих в воздухе верхних этажей сыпались камни, а застрявшие там люди просили о помощи.

“Спасатели сделали всё, что могли”, вздыхает она.

По правилам, спасатели должны публично сообщать обо всех спасённых. За последние 10 дней из-под руин ракетных ударов в Запорожье были извлечены живыми 39 человек. Но погибших больше. Только за последнюю неделю от российских атак погибли 43 человека.

“Постоянно били по жилым кварталам. Когда я приехала на место одного из взрывов, с дерева свисала голова ребёнка”, говорит Барышева.

“Запорожье обстреливали постоянно, но на этой неделе удары стали ещё сильнее. Русские просто хотят убить как можно больше людей и посеять здесь панику. Это их метод.”

Лестничная клетка жилого дома развалилась на куски. При необходимости спасатели перебирают их вручную. Фото: Сами Керо / HS

Когда мы брали это интервью, с момента удара по жилому дому Екатерины Ивановой прошло несколько дней. И хотя об этом не говорят вслух, но уже очевидно, что под завалами больше нет выживших.

Несущие стены дома поддерживают специальными деревянными каркасами. Подходить близко нельзя. Из-под щебня выглядывает пара зелёных носков. На них узор в виде розочек... Коврик для тренировок... Куртка на молнии...

Работа по расчистке завалов идёт медленно.

Сначала экскаватор ковшом убирает щебень. Как только становится что-нибудь видно, машина останавливается, и в руины лезут спасатели с лопатами, продолжают работу вручную. Они освещают груды камней фонариком.

Иногда используются специальные полицейские собаки, но в Запорожье они сейчас в дефиците, слишком много работы.

После этого взрыва пять человек всё ещё числятся пропавшими без вести. Один из пожарных говорит, что тела, скорее всего, обнаружат на нижних этажах. Не исключено, что часть жильцов ушла в подвал, чтобы спрятаться, некоторые из них могли так и остаться под завалами.

В сторону отлетает матрас. Найденные целыми вещи пожарные собирают отдельно. Удочка для подлёдного лова, женская косметичка, аудиокассета с надписью Dance Now...

За красно-белой лентой – жители дома и родственники, которые ждут информацию о пропавших без вести близких. Трудно описать словами всю грусть и муку этой картины.

Когда находят тело, пожарные останавливаются и меняют рабочие перчатки на полиэтиленовые.

У спасателя Павла Ковалевского они синие.

Для Павла Ковалевского это первая операция по разбору завалов. Он уже нашёл два трупа. Фото: Сами Керо / HS

31-летний Ковалевский по образованию врач. На нём – форма спасателей Остроботнии, одной из провинций Финляндии. Одежда была отправлена в Украину в рамках помощи. Для Павла это первая операция по расчистке завалов.

Сначала увидели ногу.

“Она торчала из-под большого бетонного фрагмента. Возможно, когда-то это был чей-то пол или стена. Точнее сказать не могу. Эта бетонная плита прицепилась к ковшу экскаватора. На теле погибшего всё ещё лежал тяжёлый платяной шкаф. Его оттащили, и мы смогли наконец вытащить тело из-под завалов.”

Затем принесли чёрный мешок для трупов, куда и поместили тело мужчины, которому на вид было лет 30-40. Чёрная одежда, серебряная цепочка на шее.

“Не могу сказать, что привык к этому. Я работаю на расчистке совсем недавно. Это очень болезненное чувство”, признаётся Ковалевский.

Очередную жертву российской агрессии выносят из завалов в полиэтиленовом мешке. Фото: Сами Керо / HS

Мешок осторожно поднимают, его несут шестеро мужчин. Кладут на землю. Проводится визуальный осмотр погибшего, наблюдения записывают. После этого застёгивается молния.

Но скоро её снова расстёгивают.

За изолентой уже несколько дней стояла женщина в бирюзовой куртке. Ждала информации о пропавшем сыне. Когда её подводили к мешку, полицейский держал её за руку.

Женщина посмотрела в мешок. Её ноги подкосились.

Мать узнала сына. Фото: Сами Керо / HS

Статья впервые опубликована 16.10.2022.

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