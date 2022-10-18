Развязанная Россией агрессивная война ослабила её авторитет в глазах лидеров стран Центральной Азии и Южного Кавказа.

Владимир Путин в ожидании президента Кыргызстана Садыра Жапарова на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Сентябрь 2022 года. Фото: Александр Демьянчук / Спутник

Российский президент Владимир Путин десятилетиями использовал опоздания на встречи как форму злоупотребления властью. Его ждали Папа Римский Франциск и королева Великобритании Елизавета II.

Российское вторжение в Украину, а особенно – мощное сопротивление украинцев – ситуацию изменили. Мы видим всё больше фотографий с самых различных международных форумов, на которых Путин стоит в одиночестве рядом с государственным флагом другой страны. В том числе – с флагами некогда весьма скромных государств постсоветского пространства.

Очередной подобный случай произошёл на прошлой неделе в столице Казахстана Астане во время саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Там тоже сфотографировали Путина в ожидании своего собеседника.

Во-первых, это просто забавно: отличный способ посмеяться над крупным международным диктатором. Но есть и серьёзная сторона: данные эпизоды свидетельствуют об уменьшении влияния России. Особенно в Средней Азии и на Южном Кавказе.

В России страны этих регионов всегда рассматривались как однозначно входящие в сферу её интересов и влияния. Даже на Западе многие уже свыклись с мыслью о том, что эти государства – своего рода “задний двор” России.

Конечно, считать независимые страны чьими-то задворками изначально глупо. Хотя бы потому, что в этом случае игнорируется динамика их внутреннего развития. В последнее время стало понятно, что подобная оценка ситуации была и в принципе ошибочной.

Этой осенью в Центральной Азии произошли вооружённые столкновения между Таджикистаном и Кыргызстаном. В прошлом месяце Азербайджан напал на Армению.

И именно азербайджанская атака имеет особое значение. Ведь удар был произведён не по спорной территории Нагорного Карабаха, а по самой Армении, то есть через официально признанную границу. Нападению подверглись и армянская ПВО, входящая в единую российско-армянскую систему противовоздушной обороны.

И в том, и в другом случае Россия лишь высказала возмущение. В 2020 году Москва не помогла Еревану, когда Азербайджан захватил Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы, объяснив это тем, что боевые действия не докатились до территории самой Армении. Признанные мировым сообществом границы дружественной Армении Россия обещала защищать. Сегодня это обещание забыто.

Боевые действия в Украине наглядно продемонстрировали, что в пафосных российских разговорах о “второй по силе армии мира” больше пустых слов, чем реальной оценки. А бездействие России на “своих задворках” свидетельствует, что она не в состоянии контролировать даже заявленную линию обороны.

Всё это подрывает и без того слабый авторитет возглавляемой России Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Кремль пытается представить её военным союзом, но она таковым по факту не является. Одни её члены воюют друг с другом, другие – поддерживают “врага”, не входящего в организацию.

На этой неделе Генеральная Ассамблея ООН однозначно осудила российские аннексии украинских территорий. Помимо России, против этой резолюции проголосовали только Сирия, Никарагуа, КНДР и Белоруссия. Страны Центральной Азии и Южного Кавказа воздержались или не приняли участие в голосовании. То есть фактически не стали голосовать против России. Но не стали голосовать и за.

Российские действия в Украине вызвали между ними дополнительную напряжённость. Например, в Казахстане с тревогой воспринимают регулярно звучащие в России разговоры о “возвращении” Северного Казахстана.

Война в Украине – часть процесса распада Советского Союза. Из-за путинского просчёта влияние России сокращается стремительными темпами. Ну, а он может продолжать ждать своих собеседников...

“Передовица” готовится редакцией HS и отражает её мнение по актуальной теме.

Статья впервые опубликована 15.10.2022.

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