News in Russian|Финляндия в НАТО

Саули Ниинистё: “У Зеленского есть веские причины, чтобы не сдаваться”

Во вторник в Хельсинки начался семинар НАТО, посвящённый актуальным вопросам безопасности.

Президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи с журналистами в прошлую пятницу. Фото: Хейкки Сауккомаа / Lehtikuva

17:08

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что у президента Украины Владимира Зеленского “есть все веские причины, чтобы не сдаваться”.

Во вторник утром глава государства выступил с речью на 103-й парламентской ассамблее стран НАТО. Тема семинара – изменение обстановки в сфере безопасности.

“У России и Путина наоборот есть только плохие причины, чтобы не сдаваться”, добавил Ниинистё.

По его мнению, конца войны в Украине, к сожалению, не видно. А для того, чтобы война не расширилась, мир должен быть заключён между “большими странами”.

Президент подчеркнул, что Финляндия никогда не относилась к России наивно, что, возможно, имело место в других местах Европы. В качестве примера он привёл организацию финских сил обороны:

“Если бы все европейские страны НАТО придерживались той же политики, что и Финляндия, то общая численность армии Европы составляла бы около 20 миллионов солдат.”

По мнению Саули Ниинистё, теперь необходимо сосредоточиться на национальном единстве, “чтобы каждый чувствовал себя частью общества”. Вступление в НАТО, по его словам, означает максимальный уровень безопасности для Финляндии.

“Мы не хотим говорить только о том, что НАТО может предложить нам, но и о том, что мы можем предложить НАТО.”

В своём выступлении Ниинистё высоко оценил быстрое продвижение финской заявки на вступление в Альянс. А также заявил, что даже не хочет спекулировать на тему неодновременного вступления в Блок Финляндии и Швеции.

“Мы начали этот процесс вместе, и мы продолжим его вместе. Я не хочу даже обсуждать это.”

Один из членов турецкой делегации поинтересовался у финского президента какие организации его страна признаёт террористическими, а также спросил про экспорт вооружений. По его мнению, ограничение экспорта оружия в другие страны НАТО подрывает доверие ко всему Альянсу.

Представитель Турции уточнил – каким критериям (“ЕС или НАТО”) необходимо руководствоваться в вопросе экспорта вооружений?

Ниинистё ответил, что на встрече министров обороны стран НАТО обсуждалось как укрепить общую – или совместно организованную – оборонную промышленность:

“Я не вижу здесь никаких препятствий ни в законодательстве ЕС, ни в практике ЕС.”

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Финляндия разделяет озабоченность по поводу терроризма и что национальное законодательство даёт чёткий ответ на вопрос, как страна реагирует на терроризм.

Со вступительными речами выступили также председатель парламента Финляндии Матти Ванханен и президент парламентской ассамблеи НАТО Джеральд Коннолли.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в своём выступлении обратил внимание, что действия России на войне становятся всё более жестокими. В качестве примера он привёл недавние ракетные удары по Киеву.

“Похоже, что Россия идёт на всё больший риск для достижения своих политических целей: мобилизует свои вооружённые силы против соседней страны и угрожает ядерным оружием”, сказал Хаависто.

Он подчеркнул, что Финляндия осуждает действия России.

Глава МИД также сказал, что Финляндия не хочет формировать какие-либо блоки внутри НАТО. Он заявил, что Суоми рассматривает Евросоюз и НАТО как дополняющие друг друга стороны.

Статья впервые опубликована 18.10.2022.

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Ханна Фрайборг HS

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