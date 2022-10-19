Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что правительство будет содействовать финансированию проекта по строительству забора на восточной границе. Для этого выделят дополнительный бюджет.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что парламентские партии согласны с необходимостью возведения забора на восточной границе страны.

Вопрос обсуждался во вторник на специальном совещании. После его окончания премьер рассказала журналистам, что правительство будет способствовать финансированию проекта. Для этого выделят дополнительный бюджет. Как в текущем году, так и в следующем.

“Мы были единодушны в этом вопросе”, сказала Марин.

”Пограничная служба представила нам детальный проект, и теперь правительство вносит предложения в парламент по данному поводу.”

В этом году будет профинансировано возведение пробного участка забора. В следующем году запланировано фактическое начало строительства. На основе опыта, полученного в результате тестовой постройки. Ожидается, что выделение средств из дополнительного бюджета на первый этап работ будет одобрено парламентом уже в конце текущего месяца.

Ещё в начале осени Пограничная охрана Финляндии предложила огородить часть восточной границы, чтобы предотвратить незаконные проникновения на территорию страны. Строительство пробного участка должно начаться уже этой зимой. После этого при необходимости в итоговый проект можно будет внести изменения.

Обсуждение этого вопроса в парламенте надолго не затянулось. Оно продолжалось всего чуть больше часа.

Руководители оппозиционных партий не выразили желания дискутировать. Депутат от партии “Истинных финнов” Риикка Пурра предсказывала, что общее одобрение проекта среди парламентариев было одинаково сильным как до совещания, так и после него.

По её оценке, вопрос о заборе – второстепенный по сравнению с обновлённым совсем недавно законом о государственной границе, в процессе обсуждения которого шла речь о полном закрытии восточной границы.

“Когда мы говорим об угрозах национальной безопасности, массовой миграции и так далее, то это всё, конечно, неоднозначные вопросы. Они требуют серьёзного рассмотрения и решения правительства. Сейчас эта тема не обсуждалась”, сказала Пурра.

Той же позиции придерживается и председатель партии Национальная коалиция Петтери Орпо. Это был вопрос, который оппозиция уже поднимала перед совещанием.

”Что сделано на законодательном уровне на тот случай, если ситуация в России окажется такой, что на российской границе окажется очень много просителей убежища и других мигрантов?”, так сформулировал опасения Орпо.

Также у оппозиции вызвал вопрос срок реализации проекта забора. Строительство рассчитано на 3-4 года, в то время как, например, в прибалтийских странах аналогичные проекты реализуются гораздо быстрее. На основании предоставленной парламентариям информации, Риикка Пурра предположила, что это связано с иным географическим рельефом Финляндии.

Кроме того, ещё до совещания Петтери Орпо заявлял, что необходимо сократить срок возведения первой, испытательной, части забора.

“Чем быстрее мы убедимся, что тестовый участок выполняет свои функции – неважно, будет ли это один километр или пять – тем быстрее мы сможем начать и строительство основных участков.”

Председатель партии “Христианские демократы” Сари Эссайя предположила, что совещание носило, скорее, символический характер. Она сравнила его с ситуаций предвыборного периода, когда тогдашний премьер-министр Юха Сипиля собрал лидеров партий, чтобы обсудить приобретение новых истребителей.

“Против этого тоже никто особо не возражал. Стало понятно, что срок их полномочий заканчивается и [правительству] необходимо обновление.”

Тема строительства забора на восточной границе обсуждалась и ранее, во время встречи министров со всеми парламентариями. На ней министр внутренних дел Криста Микконен, в подчинении которой находится и Пограничная служба, обосновала необходимость поддержки парламента в преддверии выборов.

“Пограничная охрана подсчитала, что реализация всего проекта займёт несколько лет, а значит, и следующему правительству следовало бы взять на себя определённые обязательства.”

Согласно предложению пограничников, из более чем 1300-километровой границы с Россией, огорожено будет не более 20%. Но даже такой проект оценивается в сотни миллионов евро.

Депутат Юсси Сарамо, возглавляющий парламентскую фракцию Левого альянса, подчеркнул важность выделения дополнительных государственных средств – вне рамок согласованного ранее бюджета – для финансирования данного проекта. Он обратил внимание на то, что недавнее приобретение истребителей и другие инвестиции в национальную оборону были осуществлены именно таким образом. Благодаря чему не пришлось сокращать другие статьи бюджета.

“Я думаю, что оборонному сектору стоит смотреть на вещи шире и не противопоставлять строительство забора уходу за больными или обучению детей.”

Совещание во вторник было созвано по инициативе Санны Марин. В нём приняли участие члены правительства, спикер парламента, а также руководители всех парламентских фракций и групп. Также были представители Пограничной охраны и МИД.

До начала встречи премьер-министр говорила о том, что помимо вопроса о строительстве забора, на совещании будут рассмотрена “текущая ситуация в отношении России” в целом. Однако источник в правительстве сообщил позднее STT, что презентация МИД по этому вопросу была принята достаточно быстро, после чего участники перешли к другим темам.

Статья впервые опубликована 18.10.2022.

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