По мнению опрошенных HS экспертов, объявляя военное положение в оккупированных регионах, Владимир Путин пытается оправдать притеснение украинцев.

Про-российские добровольцы во время учений в Мелитополе 13 октября 2022 года. Фото: Александр Ермошенко / Reuters

В среду Владимир Путин объявил военное положение в регионах Украины, которые были захвачены, а затем “присоединены” к России. Закон вступает в силу в четверг.

Военное положение распространяется на Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, которые Путин объявил частью России 30 сентября. Кроме того, президент объявил режим “среднего реагирования” в аннексированном ещё в 2014 году Крыму, а также граничащих с Украиной регионах России.

Каковы мотивы Владимира Путина и что на деле принесёт введение военного положения?

Об этом HS рассказали эксперты Александровского института Илмари Каихко и Катри Пюннонниеми (Александровский институт при Хельсинском университете – один из самых авторитетных научно-исследовательских центров по изучению России и Восточной Европы).

“На данный момент точного ответа на эти вопросы никто не знает”, признаётся преподаватель Университета, доцент военных наук и ветеран вооружённых сил Финляндии Илмари Каихко.

”Но уже можно говорить о том, что по отношению к жителям региона могут быть применены более жёсткие меры. Путин оправдывает введение военного положения тем, что территориальная целостность России находится под угрозой. Теми же словами он обосновывал и возможное применение ядерного оружия.”

Илмари Каихко. Фото: Киммо Ряйсянен

Доцент Александровского института Катри Пюннонниеми считает, что своим указом Путин создаёт “правовую базу для незаконной деятельности на оккупированной территории”.

“Первая моя – и не только моя – реакция заключается в том, что введение военного положения узаконит грабёж оккупированных территорий, перемещение населения, а также запугивание жителей региона.”

“В принципе, Россия это и так уже сделала, так что ничего [глобально] не изменится”, добавляет Пюннонниеми.

Ещё весной магистр Национального университета обороны Финляндии старший лейтенант Оскари Туовинен написал в своём обзоре, что введение военного положения – это самая масштабная мера в российском законодательстве, которая расширяет права власти и ограничивает права граждан.

Военное положение и состояние войны, которое автоматически вводится после объявления войны и начала боевых действий – это не одно и то же.

В рамках военного положения “свободы и права граждан, организаций и иностранцев могут быть ограничены в той мере, в какой это необходимо для обеспечения обороны страны и безопасности государства”, пишет Туовинен.

В Луганске для просмотра речи Путина о “присоединении” 30 сентября были установлены огромные экраны. Фото: Александр Ермошенко / Reuters

В частности, власти могут ужесточить цензуру, ещё больше ограничив доступ к информации, которую получают жители оккупированных регионов Украины.

Кроме того, военное положение расширяет полномочия полиции. Его можно использовать для ограничения свободы передвижения, продолжает перечислять Илмари Каихко.

“Вероятно, самым прямым следствием военного положения является запрет на выезд из региона граждан мужского пола.”

На время действия режима военного положения объявляется также общая или частичная мобилизация.

Это, по мнению Каихко, поможет России вербовать в свою армию украинцев, проживающих на захваченных территориях. Мобилизованные из других областей страны уже доставлены в эти регионы. Теперь, когда здесь введено военное положение, эти новобранцы будут вынуждены идти на войну.

В России заявляли, что в рамках частичной мобилизации в армию призовут 300 000 человек. Это в полтора раза больше, чем воевало в Украине до этого.

“России нужно больше солдат. Она долго пыталась достигнуть больших политических целей недостаточным количеством ресурсов”, говорит Каихко.

И добавляет: “С другой стороны, дополнительная живая сила только усугубляет проблему нехватки снаряжения”.

Несомненно, в Украине идёт настоящая война. Вне зависимости от того, признаёт это Россия или нет. Зачем же тогда ещё и официальное объявление военного положения?

Илмари Каихко считает, что власть таким образом пытается - в первую очередь, для собственного народа - представить ситуацию так, будто она действует в соответствии с законом.

“Путин тоже зависит от народной поддержки. Ну, или по крайней мере, от народной пассивности”, подытоживает Каихко.

Уличная реклама перед “референдумом” в Мелитополе. Конец сентября 2022 года. Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Статья впервые опубликована 19.10.2022.

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