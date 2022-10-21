Одно из самых известных российских оппозиционных средств массовой информации – радиостанция “Эхо Москвы” – возвращается в эфир после 7 месяцев перерыва. После первых дней вторжения в Украину оно было закрыто российскими властями.

Петербургская студия “Эхо Москвы” в 2014 году. Теперь станция вещает из Берлина. Фото: Эмиль Бобырев

Радиостанция “Эхо Москвы” возобновила своё вещание из Берлина, сообщает информ-агентство AFP.

Одно из самых известных и популярных оппозиционных СМИ было закрыто в марте этого года, вскоре после начала вторжения в Украину. Многие журналисты редакции после этого покинули Россию.

Одним из них стал шеф-редактор “Эха” 38-летний Максим Курников.

Он, как и многие другие сотрудники радиостанции, обосновался в Берлине. Помимо того, что Германия уже приняла около миллиона украинских беженцев, она стала популярным направлением эмиграции и для диссидентов из России.

Впрочем, по информации AFP, редакция “Эха Москвы” разбросана сейчас по всей центральной Европе, а также Латвии, Литве и Грузии.

Курников и его команда возобновили вещание под сокращённым названием “Эхо”. Сейчас станцию можно слушать с помощью мобильного приложения.

Также в проекте участвуют вебсайт ЭХО и два телеграм-канала (https://t.me/echoonline_news и https://t.me/echofm_online). В новый “холдинг” входят и персональные каналы бывших журналистов “Эха Москвы” и “Эха Москвы в Петербурге”, которые стали появляться после закрытия радиостанции.

“Мы подключили все Ютуб-каналы нашей команды”, говорит Курников.

По его словам, российские власти пытались заблокировать новое приложение “Эхо”, но безуспешно.

Сейчас над проектом трудятся около двадцати журналистов. Ожидается, что в ближайшем будущем к команде присоединяться ещё десять человек. По словам Курникова, план заключается в том, чтобы со временем большая часть сотрудников “Эха” могла работать из Берлина.

Аренда офиса и студии оплачиваются за счёт пожертвований.

Хотя редакция находится за рубежом, у неё будет доступ к информации из первых рук и в России. Например, бывший главред “Эха Москвы” Алексей Венедиктов по-прежнему остаётся там. Курников рассказал, что он тоже участвует в работе над новым проектом:

“Самое главное для нас, что у нас по-прежнему есть люди внутри России.”

Максиму Курникову удалось также заручиться поддержкой немецкого издания Bild. Редакция “Эха” в дальнейшем будет поставлять контент этому знаменитому таблоиду.

Работа в изгнании для российских независимых СМИ не в новинку. Одни отправились в Европу ещё до февраля текущего года, другие – после.

Например, популярный телеканал “Дождь”, как и “Эхо Москвы”, был вынужден остановить вещание после начала войны, однако уже в июле объявил о том, что продолжит свою деятельность из Латвии. В этой же стране сейчас работают возглавляемая лауреатом Нобелевской премии мира Дмитрием Муратовым “Новая газета”, а также интернет-издание “Медуза” и специализирующийся на журналистских расследованиях проект The Insider.

Другое известное оппозиционное СМИ – “Медиазона” – базируется в Литве.

Статья впервые опубликована 20.10.2022.

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