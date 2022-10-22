Кто будет представлять Финляндию в НАТО? О чём может высказываться президент? И вообще, каково это – работать президентом Финляндской Республики? Эксклюзивное интервью HS c Саули Ниинистё.

Третий помощник Анна Эронен открывает массивные двустворчатые двери и приглашает в большой зал президентской резиденции Мянтюниеми. “Пожалуйста”, произносит помощник.

Всё выглядит весьма величественно и официально. Так и должно быть. Ведь мы собираемся пообщаться с президентом Финляндской Республики.

Три основные темы предстоящей беседы: во-первых, роль президента в процессе вступления страны в НАТО; во-вторых, свобода слова президента; и наконец третий вопрос – уже не государственного, а личного характера: каково это – быть президентом?

Сейчас на свете не так много людей, которые занимали должность президента Финляндии. Если быть точным, всего трое. У Саули Ниинистё – самый свежий опыт. Он работает на этом посту последние 11 лет.

И вот в зал входит мужчина в чёрном костюме и сером галстуке. Он приглашает присесть и сразу перейти к делу. Поскольку президент по образованию юрист, отправную точку можно найти в своде законов.

“Конституция предельно ясна”, говорит Ниинистё сразу.

Но прежде чем мы углубимся в изучение конституции, давайте сначала немного коснёмся одного острого вопроса, который является важной частью нашей беседы.

Кто должен представлять Финляндию на саммитах НАТО?

В последнее время между президентом и премьер-министром возникли разногласия – примерно такие же, как случались раньше по вопросу участия в саммитах Евросоюза. Правда, в случае с НАТО это немного странно, так как здесь всё должно быть предельно ясно.

Когда в июне на саммите стран НАТО в Мадриде Финляндия и Швеция получили приглашение вступить в Альянс, там находился президент. Также именно президент представлял страну на тех саммитах, в которых Финляндия участвовала в качестве страны-наблюдателя.

Евросоюз оказывает влияние на все области управления, поэтому вполне естественно, что премьер-министр руководит политикой Финляндии в отношении ЕС. НАТО – другая история. Это военный союз. По конституции именно президент является главнокомандующим силами обороны, поэтому его участие в саммитах военного союза выглядит само собой разумеющимся.

Несмотря на это, в последние месяцы обсуждался вопрос - а не должен ли премьер-министр представлять Финляндию в Альянсе? В апреле Санна Марин заявила, что у неё ещё нет чёткой позиции по этому вопросу. По её мнению, решение должен принять парламент.

” “Если вы хотите, чтобы премьер-министр представлял интересы страны на встречах НАТО, вы должны изменить конституцию.”

Кандидатура премьер-министра может рассматриваться на том основании, что согласно учредительным документам, НАТО является основой обороны Евросоюза. А в ближайшие годы ожидается ещё более тесное сотрудничество между двумя объединениями. Поэтому было бы неплохо, чтобы премьер-министр, который руководит политикой в отношении ЕС, принимал участие и в семинарах НАТО.

Ещё один аргумент: очевидное тесное взаимодействие с институтами НАТО министра обороны и министра иностранных дел страны, которые, в свою очередь, входят в состав правительства, возглавляемого премьером.

Если же на саммитах военного альянса будет присутствовать президент, то глава правительства окажется отстранён от участия в делах НАТО.

Кроме того, необходимо учитывать парламентскую систему. Если бы делами НАТО занимался премьер-министр, это укрепило бы парламентаризм. По крайней мере, так говорят некоторые. Ведь за парламент и доверие к нему отвечает лично премьер. А в конституции ничего не сказано по вопросу представительства на заседаниях НАТО.

Саули Ниинистё не сомневается в том, кто должен представлять Финляндию в НАТО. Фото: Рио Гандара / HS

Саули Ниинистё не считает эти аргументы первостепенными. О напоминает, что в конституции ничего не сказано, например, и о том, кто должен представлять Финляндию на Генассамблее ООН (это делает президент). Не регламентирует конституция и государственные визиты президента.

“Если вы хотите, чтобы премьер-министр представлял интересы [страны] на встречах НАТО, вы должны изменить конституцию”, говорит Ниинистё.

После чего следует целая лекция по конституционному праву.

В начале президент акцентирует внимание на двух моментах. Первый: согласно конституции, внешней политикой Финляндии руководит президент в сотрудничестве с правительством.

Второй: именно президент был главой государства на протяжении всей истории Финляндии.

“Я думаю, это не подвергается сомнению.”

Ни капельки. Но уже то, что Ниинистё говорит об этом, указывает на некоторое раздражение самим фактом общественной дискуссии по вопросу распределения власти.

Впрочем, продолжим слушать президента. Далее он ссылается на старую судебную практику.

“Lex specialis derogat legi generali” – общий принцип права, восходящий ещё к Римской империи. В переводе с латинского он означает, что специальные нормы закона при толковании и применении всегда преобладают над общими нормами.

Таким образом, закреплённое в конституции за президентом руководство внешней политикой и вытекающая отсюда интерпретация – являются общим законом, постоянно действующими правилами.

“Президент представляет Финляндию в международных организациях, если иное специально не оговорено или не согласовано.”

После этого Ниинистё делает паузу, чтобы убедиться, что собеседнику ясен ход его мыслей.

“Хорошо”, продолжает президент.

”Тогда переходим к специальным нормам”.

Лиссабонский договор, вступивший в силу в 2009 году, предусматривал, что отныне каждая страна будет иметь только одно место на саммитах ЕС.

До этого на встречах от Финляндии нередко присутствовали и президент, и премьер-министр. Теперь необходимо было выбрать. И решение было очевидным само по себе. Поскольку дела ЕС – это во многом внутренняя политика, то место закрепили за премьером.

В 2012 году этот вопрос был отдельно прописан в конституции страны. Новая, 66-я статья, гласит: “Премьер-министр представляет Финляндию в Европейском совете”.

Эта статья является той самой “специальной нормой”, которая делает исключение из общей нормы. Премьер представляет Финляндию в ЕС, президент – в других международных организациях (таких, например, как ООН или НАТО).

Саули Ниинистё также не согласен с тезисом, что представительство президента в НАТО ослабит парламентаризм:

“Об этом не стоит беспокоиться. В отношении НАТО парламентский контроль будет работать точно так же, как и в других сферах политики безопасности.”

Для регулирования этих вопросов в Финляндии существует специальный министерский комитет, заседания которого проходят под председательством президента. Его повестка формируется в министерствах, поэтому ответственность за её подготовку лежит, в частности, на министре иностранных дел или министре обороны.

При необходимости к обсуждению могут подключить и депутатов. В этом случае министр может связаться с парламентским комитетом по иностранным делам или, например, обороне. Саули Ниинистё особо подчеркнул большое значение парламента в работе министерского комитета.

“Я [всегда] спрашиваю – должны ли мы идти в парламент с этим вопросом? Я говорю, что стоит идти в парламент даже если это необязательно по регламенту.”

Ниинистё напоминает, что этой весной во время обсуждения вопроса о вступлении в НАТО именно он подчёркивал необходимость полноценного участия парламента в выработке финального решения.

” “Мне никогда не требовалось больше власти.”

Президент не одинок в своём толковании конституции. Профессор конституционного права Туомас Оянен также считает конституционную норму очевидной: на встречах НАТО Финляндию должен представлять президент.

По его словам, практически все специалисты по конституционному праву единодушны в этом вопросе.

Почётный профессор конституционного права Микаэль Хиден ещё весной говорил о том, что если на саммитах будут присутствовать первые лица стран НАТО, то от Финляндии в них должен участвовать президент.

В общем, споров по данному вопросу быть не должно.

Но это не значит, что их не будет. Ведь в последние десятилетия власть президента в Финляндии постоянно урезалась. Если у президента отняли бы ещё и право представительства в НАТО, ему было бы довольно сложно управлять внешней политикой и политикой безопасности. Следующий шаг – это, видимо, сделать президента вообще исключительно церемониальным главой государства.

Впрочем, большинство финнов это не поддерживает. Согласно результатам опроса, проведённого в июне, 70% граждан страны считают, что у президента достаточно власти. Лишь 2% думают, что её слишком много.

“Мне никогда не требовалось больше власти.” Фото: Рио Гандара / HS

В начале 2024 года в Финляндии выберут нового президента. Ему предстоит приступить к исполнению своих обязанностей в исключительной ситуации, поскольку его полномочия будут такими же, как и у его предшественника.

Во время предыдущих президентских смен менялись и полномочия главы государства. Поэтому мы и называем нынешнюю ситуацию уникальной.

Когда Саули Ниинистё вступил в должность 1 марта 2012 года, одновременно вступила в силу и конституционная реформа, урезавшая президентские полномочия. То же самое было и в 2000 году во время прихода Тарьи Халонен.

В 1994 году Мартти Ахтисаари стал первым президентом, выбранным по итогам прямого общенародного голосования.

В 1982 году Мауно Койвисто сменил Урхо Кекконена, который находился у власти больше четверти века и обладал огромными полномочиями. Именно Койвисто запустил процесс, в результате которого власть президента была урезана раз и навсегда. Она перешла к парламенту и правительству.

Саули Ниинистё удовлетворён нынешним уровнем президентских полномочий:

“Мне никогда не требовалось больше власти.”

Разделение труда между президентом и правительством в принципе очень чёткое. Правительство руководит политикой по линии ЕС, президент – в сотрудничестве с правительством – руководит внешней политикой. Однако в том случае, если какой-нибудь вопрос на уровне ЕС будет связан с внешней политикой или политикой безопасности страны, могут возникнуть сложности. По мнению Ниинистё, правительство далеко не всегда следует принципам сотрудничества.

“У меня бесчисленное количество примеров того, как не выполняется обязанность правительства сотрудничать с президентом”, говорит он.

Это уже интересно. Что за примеры?

Ниинистё не хочет раскрывать детали. Говорит лишь о том, что ему неоднократно приходилось указывать правительству на необходимость сотрудничества. Особенно в последнее время.

В частности, президент был очевидно разочарован в 2021 году, когда в Евросоюзе обсуждался вопрос о его укреплении отношений с НАТО.

Перед саммитом ЕС Ниинистё получил от парламента лишь невнятную записку. Уже потом выяснилось, что в министерском комитете по делам ЕС был подготовлен куда более подробный меморандум по этому вопросу, который однако не был передан президенту.

В 2016 году парламентский комитет по конституционному праву рассматривал закон о запросе и предоставлении международной помощи. В отчёте комиссии есть следующая фраза:

“При формировании позиции по важным вопросам внешней политики и политики безопасности ЕС, правительство обязано работать в тесном сотрудничестве с президентом Республики.”

Саули Ниинистё обращает внимание, что это очень сильная и чёткая формулировка. В ней говорится, что правительство “обязано” сотрудничать с президентом. Так что вопрос не в готовности или неготовности кабмина. Это просто его обязанность. Ниинистё рассказывает, что ему приходилось несколько раз отправлять выдержку из отчёта комиссии в качестве напоминания разным правительствам. В том числе нынешнему.

Впрочем, глава государства считает, что игнорирование президента в вопросах ЕС, определяющих внешнюю политику и политику безопасности, не обязательно является политическим решением со стороны правительства. Он говорит, что причиной, скорее, может быть “забывчивость” отдельных чиновников.

Профессор политологии университета Тампере Тапио Раунио изучает роль президентов в различных европейских государствах. Во многих странах, как и в Финляндии, президента выбирают прямым всенародным голосованием, однако в вопросах внутренней политики он имеет весьма ограниченные полномочия. Например, позиции президентов Литвы и Румынии во многом схожи с финской ситуацией.

“Также не редкость, что президенты жалуются на ограниченность своей власти”, говорит Раунио.

Он добавляет, что многие главы государств используют неофициальные каналы для реализации своего влияния.

В июле 2020 года HS опубликовал большой материал, в котором описывались формы использования власти Ниинистё. Помимо прочих способов, он старательно обзванивает депутатов – в том числе, оппозиционных – чтобы заручиться поддержкой своих идей. Через пару дней после выхода той публикации, Ниинистё в интервью MTV заявил, что его пытаются заставить замолчать.

Кто же хочет заткнуть рот президенту?

“Несколько экспертов, которые регулярно появляются в определённых СМИ”, отвечает Ниинистё.

Он явно имеет в виду и нас. Президент называет этих экспертов “полицией слова”.

При этом глава Финляндии объясняет, что под “желанием заставить замолчать” он подразумевал некоторые комментарии, согласно которым президент не должен занимать собственную позицию, а обязан в целом лишь поддерживать линию правительства в отношении внешней политики.

“Это противоречит трактовке конституции”, говорит Ниинистё.

” ”Не очень хорошо держать в голове все беды этого мира.”

По его мнению, некоторые политологи считают, что президент и правительство вместе руководят внешней политикой. Хотя по конституции этим занимается президент. Взаимодействуя с правительством.

Может ли президент высказываться, например, по вопросам экономики, экономической политики или государственного долга?

“Что сказано в торжественной клятве президента? - отвечает Ниинистё, - Что он всегда должен думать о благе народа.”

Сидящий в конце стола советник Туомас Телккя достаёт из своих бумаг точный текст президентской клятвы, закреплённой в конституции. Она заканчивается словами: “всеми силами содействовать успеху финского народа”.

В последние пару лет Саули Ниинистё неоднократно высказывал свою позицию в отношении, например, государственного долга. Он говорит, что обсуждал с разными экспертами – как финскими, так и зарубежными – вопрос о том, можно ли печатать новые деньги бесконечно. При этом он указывает на существенное оживление центральных банков, которые накупили государственных и корпоративных облигаций на тысячи миллиардов.

“Нельзя бесконечно создавать деньги из ничего”, говорит финский президент.

”Мы находимся на очень шаткой почве, это необходимо обсуждать. Существуют всевозможные риски для нашего существования. В самом худшем случае это может привести к всеобщему кризису доверия к валюте.”

Ниинистё широко воспринимает границы внешней политики и политики безопасности в современном мире.

Помимо традиционных аспектов, понятие безопасности включает в себя внутреннюю безопасность, иммиграцию, киберугрозы и эпидемии. Имея в виду всё это, президент может высказываться практически по любому вопросу.

Впрочем, сам Ниинистё считает, что он достаточно сдержан в своих комментариях. Он говорит, что тщательно обдумывает – по каким вопросам он может занять публичную позицию.

“Я стараюсь избегать тем, которые в той или иной степени чувствительны с точки зрения внутренней политики. Также необходимо быть очень внимательным, когда дело доходит до партийной политики. Чтобы не повторить чужие слова. Или чтобы не выступить против. Вот почему я стараюсь держаться на достаточно глобальном уровне. Например, в этом вопросе о печатании денег.”

Но если рассуждать только на глобальном уровне – да ещё весьма туманно – нет ли риска быть неправильно понятым?

“Но я же не говорю туманно”, отвечает президент.

Осталось ли что-то недосказанным?

“О да, достаточно много всего. Но сейчас тоже об этом не будем.”

“Когда заканчивается коммуникация с Европой, начинается коммуникация с США.” Фото: Рио Гандара / HS

Саули Ниинистё – 12-й президент Финляндской Республики. Когда его спрашивают кого из своих предшественников он почитает больше всего, ответ следует незамедлительно, ещё до того, как вопрос закончен:

“Рюти.”

Ристо Рюти был президентом в годы войны, с 1940 по 1944. В 1946-м был приговорён к тюремному заключению по делу о военных преступниках.

“Рюти нёс бремя нации на своих плечах”, говорит Ниинистё.

”Это впечатляет. Он взял на себя это бремя добровольно. В том смысле, что он понимал, что нужно сделать, и взял на себя ответственность за это.”

Сам Ниинистё занимает пост главы государства уже более 10 лет, так что он точно знает – что это за работа? Каково это – быть президентом?

По его словам, трудовые обязанности достаточно обширны, поэтому формирование образа президента – это “вопрос типажа”. Каждый президент может слепить свою миссию в нужном ему направлении.

“Разумеется, в рамках регламента.”

Он вспоминает, как в 2012 году, в начале своего срока, давал интервью изданию Suomen Kuvalehti, в котором его спросили – какова будет линия президента Ниинистё и чем бы он хотел запомниться по итогам его президентских сроков?

“Я ответил, что у меня нет такой линии. Просто делать свою работу. Именно с таким подходом я взялся тогда за дело. Конечно, в мире случилось много событий, которые было невозможно предсказать. С другой стороны, не было ничего удивительного в том смысле, что вы всегда знали – если возникают какие-то вызовы, то с ними придётся бороться.”

“Трудно к этому что-то добавить”, говорит Ниинистё и прекращает рассуждать о сути президенства. Но после длительной паузы всё же продолжает:

“Поневоле начинаешь задумываться о том, что не очень хорошо держать в голове все беды этого мира.”

Президентство – это работа для одиночки?

“Ну да, образ жизни и прочее. Атмосферы полной свободы здесь нет и быть не может. Когда вечером заканчивается общение между Финляндией и Европой, начинается общение между Финляндией и США. До поздней ночи вы должны читать сообщения если твой мобильный телефон начинает подавать сигнал”.

Все беды мира в голове и ночные сообщения в телефоне. Должно быть, это настоящий стресс...

“Однако у меня нет бессонницы.”

Статья впервые опубликована 20.10.2022.

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