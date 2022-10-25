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В Хельсинском университете зафиксировали взрывы в Финском заливе

Приборы института сейсмологии зафиксировали пять взрывов в российских территориальных водах на прошлой неделе.

Места взрывов, зарегистрированных детектором института сейсмологии в четверг. Фото: Институт сейсмологии Хельсинского университета

11:01

Специалисты Института сейсмологии Хельсинского университета обратили внимание на четыре взрыва, прозвучавших в Финском заливе в минувший четверг.

Они произошли в российских территориальных водах, примерно в 40 километрах к юго-западу от Выборга. Взрывы были зафиксированы в 12:35, 14:02, 17:54 и 18:33. О случившемся уже сообщало финское издание Ilta-Sanomat и российский “47 канал”.

Толчки зафиксировал институтский сейсмограф. Сейсмические волны, которые регистрирует этот прибор, могут быть вызваны землетрясениями, а также взрывами, оползнями, горными или дорожными работами.

Согласно данным, опубликованным на сайте Хельсинского университета, первый толчок был магнитудой 1,8 балла, остальные – 1,3 балла.

Помимо четырёх взрывов в четверг, счётчик зафиксировал ещё один взрыв в этом же районе в пятницу, говорит сейсмолог Яри Кортстрём. Его интенсивность была примерно такой же.

При этом, Корстрём подчёркивает, что данные сейсмографов носят весьма приблизительный характер.

“[Этот] прибор создан для [анализа] подводных землетрясений. Он не учитывает, например, тот факт, что при взрыве энергия может выделяться в том числе в воздух.”

Также из полученных данных нельзя сделать вывод ни о глубине залива в районе взрывов, ни о том, на каком расстоянии от дна эти взрывы произошли.

Впрочем, по оценке эксперта, речь идёт о сравнительно небольших детонациях.

“Если переводить в тротиловый эквивалент, то это максимум 50-100 килограммов”, заключает Корстрём.

Строить предположения о причинах подводных толчков финский сейсмолог отказался.

Статья впервые опубликована 24.10.2022.

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Пихла Лоула HS

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