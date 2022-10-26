Международный обозреватель HS Вилле Симиля считает, что Украина имеет теоретический шанс оспорить место России в Совете Безопасности ООН, так как в 1945 году она тоже была среди основателей этой организации.

Заседание Совета Безопасности ООН в прошлую субботу. На нём рассматривалось требование наказать Иран за поставки беспилотников в Россию. Фото: Спенсер Платт / AFP

В понедельник по всей Финляндии развевались флаги. Но, чёрт возьми, что мы празднуем?

Международный обозреватель HS Вилле Симиля. Фото: Рио Гандара / HS

А, точно! 24 октября – Международный день Организации Объединённых Наций.

В современном мире организация немного потеряла свой авторитет. Ведь она не в состоянии выполнять свою основную задачу – поддерживать мир во всём мире.

За российским вторжением в Украину ООН может лишь наблюдать со стороны. Да, 140 стран осудили нападение России на Генеральной Ассамблее. Но что с того? России до этого не было никакого дела.

И именно сейчас – как никогда раньше – с этим необходимо что-то делать. Возмутительно, что Россия развязала и ведёт жестокую войну, при этом заседая в Совете Безопасности и накладывая вето на любые резолюции в свой адрес.

Президент США Джо Байден в сентябре потребовал реформировать Совбез. Примерно тогда же президент Украины Владимир Зеленский вполне логично поинтересовался – а что, собственно, Россия делает в Совете Безопасности?

Но можно ли выгнать Россию оттуда? Членство в ООН не является чем-то железным. ООН может исключать своих членов. И уже дважды это делала.

Когда в 1945 году была создана эта организация, гражданская война в Китае ещё продолжалась. В состав ООН была принята Китайская Республика, которая четыре года спустя бежала от коммунистов Мао Дзэдуна на остров Формоза, то есть нынешний Тайвань. Только в 1971 году Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за то, чтобы Китайская Республика (или современный Тайвань) уступила своё место в организации Китайской Народной Республике. Фактически Тайвань был исключён из ООН.

ЮАР, в свою очередь, в 1974 году потеряла право голоса в Генеральной Ассамблее из-за своей расистской политики апартеида. Оно было возвращено ровно через 20 лет, когда страна повернулась в сторону демократии.

Есть ли шанс сделать нечто подобное и в отношении России? Даже несмотря на то, что эта страна является не просто членом ООН, но и членом Совбеза?

Точно никто не знает. Очевидно, что сделать это будет непросто. Для исключения России потребуется значительное большинство и абсолютное единодушие других постоянных членов Совета Безопасности.

Но есть и одно весьма оригинальное решение, которое теоретически может сработать.

Начнём с интересных исторических моментов. Несмотря на то, что независимой Украина стала только в 1991 году, она, тем не менее, в 1945-м фактически выступила в качестве одного из основателей Организации Объединённых Наций.

Дело в том, что о создании ООН договорились страны, победившие во Второй мировой войне. Это США, Великобритания, Франция и СССР. При этом Советский Союз стремился к более выгодному для себя балансу между капиталистическими и социалистическими странами в новой организации.

Этого баланса не было. Поэтому его пришлось создать искусственно.

В ООН были включены Советские Социалистические Республики Белоруссия и Украина. Каждая из них имела на тот момент не больше независимости, чем, например, пригород Хельсинки Вантаа, но тем не менее, они обе входят в число 51 страны-основателя ООН.

А вот, например, та же Финляндия, оказавшаяся в числе проигравших в войне, стала членом ООН только в 1955 году.

Наличие Украины в числе основателей дало Советскому Союзу хорошую поддержку. Украина и СССР дважды одновременно заседали в Совбезе – в 1948-1949 и в 1984-1985 годах.

Когда в 1991 году Союз развалился, ставшая независимой Украина заявила лишь о том, что займёт в ООН место Украинской ССР. И всё.

Однако участие России в развале СССР было не столь уж однозначным. Советский Союз прекратил своё существование в декабре 1991-го. На бумаге все республики этой страны были равноправными, хотя на практике ведущую роль играла, конечно, Россия.

Когда Союз распался, президент Борис Ельцин объявил Россию правопреемницей СССР в том числе в Организации Объединённых Наций. Никто не возражал. Включая Украину и Белоруссию.

А теперь интересный момент: устав ООН никогда не обновлялся! Даже сегодня его фрагмент звучит дословно так:

“Совет Безопасности состоит из пятнадцати Членов Организации. Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности”.

Другими словами, нигде в документах не отмечено, что именно Россия имеет право на место постоянного члена Совбеза

А что, если Украине оспорить сейчас этот момент и заявить свои права на место Советского Союза?

Об этом уже рассуждали постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица и бывший посол США в России Майкл Макфол.

В качестве аргумента можно привести тот факт, что Украина является единственным правопреемником СССР, который уважает стремление к миру, отражённое в Уставе ООН.

Ни Россия, ни её союзник Белоруссия этому условию явно не отвечают. А значит, они потеряли свои права на это место. Нет сомнений, что подобная аргументация получит поддержку.

Бинго!

Но, конечно, всё не так просто. Во-первых, России – как постоянному члену Совбеза – наверняка дадут возможность проголосовать и по этому вопросу, и она как обычно наложит своё вето. Хотя при определённых условиях это вето всё-таки можно обойти.

Во-вторых, подобное заявление со стороны Украины – каким бы мудрым и тонким оно ни казалось – скорее всего, противоречит собственной судебной практике ООН. Этот момент ещё в марте подробно рассмотрел юридический блог престижного Лейденского университета в Нидерландах .

И всё-таки, строго говоря, согласно Уставу, Россия не входит в Совет Безопасности. При этом она вот уже 30 лет в нём заседает, это никто не оспаривает, да и её членство в других органах ООН также не подвергается сомнению. Считалось – и продолжает считаться – что это просто сложившаяся практика.

Есть и другие интерпретации этой ситуации. В любом случае у такой попытки столь призрачные шансы на реализацию, что Украине, пожалуй, не стоит и пытаться. Это может отвлечь от более важных вещей. Таких, как победа в войне.

Статья впервые опубликована 25.10.2022.

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