Мы встретились с руководителем знаменитого центра журналистских расследований The Bellingcat Христо Грозевым в Хельсинки. Он поделился своим видением политики Владимира Путина.

Трудно представить более подходящее время для визита Христо Грозева в Финляндию. Как раз в начале этой недели Bellingcat опубликовал очередное важное расследование. На этот раз оно касалось разоблачения группы российских офицеров, которые занимаются наведением на цель крылатых ракет, летящих в сторону Украины.

В расследовании, автором которого является сам Грозев, говорится о том, что расчётом траектории полёта российских ракет, нацеленных на военные и гражданские объекты Украины, занимается группа из 33 молодых инженеров-связистов. Именно она ответственна за октябрьские атаки на электростанции, жилые дома и детские сады. Вычислить всех членов этой группы удалось благодаря биллингу телефонных звонков, который сотрудники Bellingcat приобрели на чёрном рынке.

В последние годы Христо Грозев и Bellingact прославились благодаря своим ярким расследованиям. В том числе, изучением обстоятельств попыток отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также лидера оппозиции Алексея Навального. В январе 2022 года Грозев был назначен генеральным директором Bellingcat.

В эту среду утром Христо Грозев был в хельсинском пресс-центре. Он – один из приглашённых спикеров Форума Millennium Innovation, проходившего в столице Финляндии.

Рассказывая о последнем расследовании, болгарин говорит, что публикация имён членов российской группы инженеров-связистов, занимающихся ракетным целенаведением, была тщательно продумана.

В Bellingcat приняли решение раскрыть их настоящие имена, так как по мнению расследователей, специалисты, занимающиеся наведением ракет – точно такие же солдаты, как и те, кто воюют на передовой. А также потому, что российские удары по гражданским объектам широко осуждаются в мире как военные преступления.

“Люди, которые наводили ракеты наверняка думали, что они защищены, так как они не находятся на фронте”, сказал Грозев.

”Публикация их имён важна. [Благодаря этому] в будущем может быть меньше людей будут соглашаться на подобную работу.”

Рассуждая о дальнейших военных активностях России, Грозев проявляет аккуратность. Он подчёркивает, что это – его собственная личная оценка, а не позиция организации Bellingcat.

По его мнению, получить информацию о дальнейших шагах невозможно, так как после провала первоначальных планов, Владимир Путин стал реагировать “понедельно”.

В последние дни министр обороны России Сергей Шойгу регулярно заявляет о планах Украины взорвать так называемую “грязную бомбу” – оружие, которое распространяет радиоактивное вещество с помощью обычной взрывчатки.

На Западе заявления Шойгу восприняли как признак того, что Россия сама намеревается взорвать подобную “грязную бомбу”. У Христо Грозева более осторожный взгляд на эти вещи.

“Сейчас поступающая в Россию информация не очень высокого качества. Это может вызвать там паранойю относительно возможных планов Украины. Они могут и впрямь поверить в то, что Украина собирается использовать грязную бомбу. На мой взгляд, тот факт, что Шойгу созванивается с министрами обороны других стран, говорит о том, что это не является частью операции по дезинформации.”

Грозев не думает, что заявления Шойгу об украинской “грязной бомбе” являются “операцией прикрытия”. Фото: Саара Мансиккамяки / HS

Вторая тема, о которой много говорит Грозев – это активно обсуждающиеся сейчас опасения о возможном применении ядерного оружия. Он считает крайне маловероятным, что Путин может пойти на такой большой риск как использование тяжёлых ядерных вооружений.

Впрочем, у России есть и малые ракеты с ядерной боеголовкой мощностью около 0,5 килотонны. Это самое скромное из так называемого тактического ядерного оружия (традиционно оно делится на тактическое и стратегическое). Дальность полёта и разрушительная сила тактического значительно меньше, чем у стратегического.

Но и тактико-технические характеристики различных видов тактических ядерных вооружений заметно отличаются. Даже ракеты мощностью в десятки килотонн (то есть в десятки раз сильнее, чем боеголовки в 0,5 килотонны) считаются тактическими. Для примера: взрыв 10-килотонной тактической ядерной боеголовки будет представлять серьёзную опасность для всего, находящегося в радиусе 2-3 километров от эпицентра.

Однако любое ядерное оружие – даже с самым небольшим зарядом – вызывает массовые разрушения и радиоактивное заражение. Хотя площадь воздействия относительно небольшая.

“Если российские войска начнут ещё более очевидно проигрывать сражения в Украине, то вполне реально, что Путин решит применить ракету мощностью 0,5 килотонны”, говорит Христо Грозев.

И добавляет, что вероятность подобного развития событий повысится, если командир вагнеровских наёмников Евгений Пригожин, который выступает за ещё более агрессивную войну, получит большее влияние в Министерстве обороны. По мнению Грозева, ядерный удар может быть нанесён не раньше начала следующего года.

Оценочное количество ядерных боеголовок в разных странах

Графика: Сара Сильвенойнен HS, источник: Sipri, 2022

Грозев говорит, что благодаря имевшейся у него информации, он уже в декабре прошлого года понял, что Россия нападёт на Украину. По его мнению, войны можно было избежать если бы российским олигархам был предоставлен “возможный выход”, который помог бы им вовремя отказаться от поддержки агрессии.

Больше всего Грозева удивил тот факт, что Путин всё-таки принял решение напасть, несмотря на то что российские генералы прекрасно знали, что нынешнее состояние российской армии не позволит ей захватить Украину. Также Христо выразил удивление тем, что России не удалось до войны с помощью подкупа привлечь на свою сторону большее количество украинских политических партий и организаций.

В Финляндии – да и не только – многие военные эксперты не верили в возможность полномасштабной войны даже за день до её начала. По мнению Грозева, это связано с тем, что людям было крайне сложно поверить в подобное в XXI веке.

“Считалось, что Путин – рациональный политик и поэтому не будет браться за такую операцию. Однако в последние пару лет стало ясно, что Путин перестал быть рациональным. У него появилась навязчивая идея стать большой исторической фигурой.”

Будущее России Христо Грозев видит противоречивым. С одной стороны, на диком поле российской политики появились игроки “хуже прежних”, вроде Пригожина. С другой стороны, Грозев считает, что они загоняют страну в ситуацию, которую больше не сможет терпеть народ.

“На протяжении всей войны одним из самых популярных запросов поисковой системы Яндекс был – “Когда Икеа вернётся в Россию?” Русские не будут мириться с тем, что их страна станет такой же закрытой, как КНДР.”

Статья впервые опубликована 26.10.2022.

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