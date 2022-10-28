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Российская группировка “Останови вагоны” ведёт “рельсовую войну” по всей стране

Благодаря деятельности российской антивоенной группировки вагоны сходили с рельс по всей стране: от Северо-Западного федерального округа до границы с Китаем.

Одна из последних диверсий группировки “Останови вагоны”: Брянская область, перегон между Новозыбковым и Злынкой. Фото: Телеграм-канал “Останови вагоны”

14:00

В среду утром британская военная разведка сообщила в своём твиттере, что подрыв железнодорожных путей к западу от небольшого городка Новозыбков недалеко от границы с Белоруссией осуществила российская диверсионная группа под названием “Останови вагоны”.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз оперативно написал о происшествии в своём Телеграм-канале и добавил, что “на месте работают экстренные и оперативные службы”. Украинское информационное агентство Униан сообщило, что поздно вечером в понедельник жители приграничного района Брянской области слышали два взрыва.

Судя по фотографиям, железнодорожные пути были изрядно повреждены.

Через Новозыбков проходит железная дорога из Москвы в Гомель. Если Россия намерена снабжать свои войска на севере Украины по железной дороге, то эшелоны должны идти через Смоленск и Минск.

Британская разведка обратила в своём твите внимание на то, что российская армия сильно зависит от железнодорожного транспорта. По данным англичан, с начала июня это уже шестое нападение на российские железные дороги, осуществлённое группой “Останови вагоны”.

На самом деле, диверсий на российских железных дорогах с начала войны было намного больше. Чаще всего они происходили в областях, граничащих с Украиной: Белгородской, Курской и Брянской.

Иногда рельсы повреждались снарядами или гранатами с украинской стороны. По крайней мере, если верить российским региональным властям. Например, в позапрошлую пятницу движение поездов было прервано в Новом Осколе Белгородской области, примерно в 45 километрах от границы с Украиной. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что линии электропередач железной дороги были повреждены украинскими снарядами.

Иногда за подрывами на железных дорогах приграничных регионов стояла диверсионная группа. Среди самых известных случаев – апрельская атака на пути возле городка Шебекино, на полдороги между украинским Харьковом и российским Белгородом. В подавляющем большинстве случаев виновники повреждений железных дорог в приграничных регионах так и остались неизвестными.

По сообщениям российских СМИ, группировка “Останови вагоны” взяла на себя ответственность за, как минимум, восемь взрывов и других сходов с рельсов поездов в разных регионах России.

Самый восточный из них произошёл в конце июня в Амурской области в 70 километрах от китайской границы. Он остановил движение поездов по Транссибирской магистрали. Самый южный – в Махачкале, в ночь с 23 на 24 июля. Самый северный – в августе, в районе городка Бабаево в Вологодской области. От него до Петербурга – чуть больше 300 километров по прямой.

Атаки далеко не всегда были нацелены на военные эшелоны, но их цель заключается в том, чтобы перерезать железнодорожные пути, которые имеют особое значение для российской армии. Например, вечером 19 июля при диверсии в районе станции Лесосибирск Красноярского края с рельсов сошли три вагона с цементом.

Группировка “Останови вагоны” имеет свой сайт (Останови вагоны: Рельсовое сопротивление войне в России и телеграм-канал. Российские власти пытались заблокировать его ещё летом, однако теперь он снова работает по новому адресу. На главной странице сайта активисты призывают вести “рельсовую войну” по всей России. В качестве простейшего способа предлагается соединять два рельса на важных участках дорог с помощью толстой проволоки.

Автоматика при этом получает сигнал, что путь занят и зажигает красный сигнал семафора. То же самое можно сделать и с помощью любой железной трубы, но её будет проще обнаружить.

Сколько членов состоит в группе “Останови вагоны” – неизвестно. Но по оценкам специалистов, она может быть довольно маленькой по численности.

Однако, похоже, что небольшая численность не мешает делать “большие дела” в том числе за пределами России.

Уже в начале апреля – то есть всего через месяц с небольшим после начала войны – белорусские железнодорожные власти сообщали о более чем 80 “терактах и диверсиях”.

Статья впервые опубликована 27.10.2022.

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Пекка Хакала HS

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