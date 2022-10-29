Депутат Бериславского городского совета Херсонской области Михаил Гончар поделился с журналистами HS своими выводами о том, что собиралась, а что не собиралась делать Россия на оккупированных территориях. Сейчас связи с Херсоном у него нет.

Эвакуированные жители Херсона прибывают в город Алёшки на противоположном берегу Днепра. 25 октября 2022 года. Фото: AFP

В начале войны у администрации президента России Владимира Путина не было плана по присоединению оккупированных территорий Украины.

Ни плана, ни ресурсов, ни возможностей. Возможно, даже и намерений не было.

К такому выводу пришёл бывший начальник управления образования Каховского городского совета Михаил Гончар, проанализировав деятельность оккупационных властей именно в сфере образования.

Сейчас Гончар работает руководителем на аналогичной должности в Бериславском городском совете, расположенном в Херсонской области. Параллельно он пишет диссертацию в области педагогических наук. Город Берислав находится на правом берегу Каховского водохранилища.

Херсон и одноимённая область оказались под властью России ещё в марте, в первые недели войны. В конце сентября по итогам “псевдо-референдума” Херсонская область и ещё три региона Украины были аннексированы.

В последние недели, не имея успехов на фронте, Россия переключилась на яростную бомбардировку энергетического сектора и гражданских объектов Украины. Однако и на линии соприкосновения ситуация, по словам советника президента Владимира Зеленского Алексея Арестовича, стала для Украины более тревожной: Россия бросила на херсонское направление “огромную военную силу, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело”.

Почему, по мнению Гончара, экспертиза ситуации именно в области образования может помочь общей оценке обстановки?

“Взяв на себя управление образованием, оккупационные власти могут продемонстрировать, что планируют оставаться надолго; что они будут править районом и других вариантов нет”, говорит Михаил Гончар. В минувший четверг он удалённо делал доклад на эту тему и в рамках конференции, организованной Александровским институтом в Хельсинки.

Михаил Гончар. Фотоальбом М. Гончара

Через образовательный процесс можно доносить свои идеи до населения через школы и детские сады. Это чрезвычайно важно если вы планируете интегрировать население в Россию.

Однако Гончар рассказывает, что “всё происходило хаотично, не было плана – кто и что должен делать”.

По его мнению, это свидетельствует об отсутствии конкретной программы по присоединению регионов. Может, такого плана не существовало и в более широком смысле. Поэтому у оккупантов не было и достаточного количества людских ресурсов, чтобы эффективно действовать в регионе.

На организацию процесса россияне потратили всю весну.

“Они вторглись в область 24 февраля, но смогли решить вопросы в области образования только в мае-июне.”

В конце мая из оккупированных регионов стала поступать информация о планах по “русификации” системы школьного образования. Однако, по словам Гончара, до сих пор непонятно – какие именно предметы преподаются на захваченных территориях.

В некоторых из этих регионов вплоть до начала августа работали ещё украинские администрации, говорит он.

“И так почти полгода. В одном кабинете сидела оккупационная администрация, а в другом – украинская, которая проводила на захваченных территориях украинскую политику, под украинским флагом. Ну, вы понимаете абсурдность ситуации”, смеётся Гончар.

“Взяв на себя управление образованием, оккупационные власти могут продемонстрировать, что планируют оставаться надолго”, говорит Михаил Гончар. На фото: спортзал школы села Крещеновка Бериславского района, освобождённого недавно украинской армией. Фото: Димитар Дилкофф / AFP

Хотя российское вторжение заставило чиновника эвакуироваться ещё полгода назад, связи с Херсоном и его окрестностями у Михаила есть.

Вернее, были до недавнего времени. Сейчас никакой связи с Херсоном у него уже нет. В среду Гончар говорил HS, что уже несколько дней все коммуникации в этом районе отключены.

“Когда пришла оккупационная администрация, она привезла свои системы связи и ещё весной регион был отключён от украинской сети.”

Но в минувшие выходные ситуация вновь поменялась: теперь нельзя подключиться даже к российским операторам.

Считается, что Украина готовит контрнаступление, чтобы освободить Херсон. Поэтому в прошлую пятницу оккупационные власти издали приказ об эвакуации. Жителей переправляют на паромах через Днепр и везут в Крым. А по данным некоторых СМИ, даже дальше – на юг России, в Краснодарский край. Российская администрация Херсона заявила, что к середине этой недели было эвакуировано 70 000 жителей. Одновременно Россия стягивает в регион войска.

“Теперь они собрали всю эту коммуникационную аппаратуру и оставили регион в информационном вакууме”, говорит Михаил Гончар.

”В некоторых местах подключиться к [какой-нибудь] сети ещё можно, но в целом произошёл общесистемный коллапс.”

Информацию об обрушении коммуникационной системы подтвердила HS в среду и преподаватель Хельсинского университета Ирина Херзон – украинка, семья которой имеет знакомых в городе. По её словам, связь прервалась в прошлую субботу:

“Интернет перестал работать, потому что российская компания ушла, кабель повреждён, а у многих [украинцев] нет российских сим-карт.”

Во время нашего разговора с Михаилом Гончаром интернет-соединение временами зависает, а однажды обрывается совсем. Хотя наш собеседник сейчас находится на западе Украины, в Карпатах.

“Из-за перебоев с электричеством отключают свет. Россия разбомбила наши электростанции. Интернет работает плохо”, объясняет Гончар.

Бериславский депутат и педагог верит, что его исследования принесут пользу позднее. Вся грязь будет отстирана.

Но – только позже.

“После того, как мы победим”, заявляет Гончар.

Российские оккупационные власти в среду заявили об эвакуации 70 000 жителей Херсона. Фото: AFP

Статья впервые опубликована 27.10.2022.

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