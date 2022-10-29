В начале войны у администрации президента России Владимира Путина не было плана по присоединению оккупированных территорий Украины.
Ни плана, ни ресурсов, ни возможностей. Возможно, даже и намерений не было.
К такому выводу пришёл бывший начальник управления образования Каховского городского совета Михаил Гончар, проанализировав деятельность оккупационных властей именно в сфере образования.
Сейчас Гончар работает руководителем на аналогичной должности в Бериславском городском совете, расположенном в Херсонской области. Параллельно он пишет диссертацию в области педагогических наук. Город Берислав находится на правом берегу Каховского водохранилища.
Херсон и одноимённая область оказались под властью России ещё в марте, в первые недели войны. В конце сентября по итогам “псевдо-референдума” Херсонская область и ещё три региона Украины были аннексированы.
В последние недели, не имея успехов на фронте, Россия переключилась на яростную бомбардировку энергетического сектора и гражданских объектов Украины. Однако и на линии соприкосновения ситуация, по словам советника президента Владимира Зеленского Алексея Арестовича, стала для Украины более тревожной: Россия бросила на херсонское направление “огромную военную силу, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело”.
Почему, по мнению Гончара, экспертиза ситуации именно в области образования может помочь общей оценке обстановки?
“Взяв на себя управление образованием, оккупационные власти могут продемонстрировать, что планируют оставаться надолго; что они будут править районом и других вариантов нет”, говорит Михаил Гончар. В минувший четверг он удалённо делал доклад на эту тему и в рамках конференции, организованной Александровским институтом в Хельсинки.
Через образовательный процесс можно доносить свои идеи до населения через школы и детские сады. Это чрезвычайно важно если вы планируете интегрировать население в Россию.
Однако Гончар рассказывает, что “всё происходило хаотично, не было плана – кто и что должен делать”.
По его мнению, это свидетельствует об отсутствии конкретной программы по присоединению регионов. Может, такого плана не существовало и в более широком смысле. Поэтому у оккупантов не было и достаточного количества людских ресурсов, чтобы эффективно действовать в регионе.
На организацию процесса россияне потратили всю весну.
“Они вторглись в область 24 февраля, но смогли решить вопросы в области образования только в мае-июне.”
В конце мая из оккупированных регионов стала поступать информация о планах по “русификации” системы школьного образования. Однако, по словам Гончара, до сих пор непонятно – какие именно предметы преподаются на захваченных территориях.
В некоторых из этих регионов вплоть до начала августа работали ещё украинские администрации, говорит он.
“И так почти полгода. В одном кабинете сидела оккупационная администрация, а в другом – украинская, которая проводила на захваченных территориях украинскую политику, под украинским флагом. Ну, вы понимаете абсурдность ситуации”, смеётся Гончар.
Хотя российское вторжение заставило чиновника эвакуироваться ещё полгода назад, связи с Херсоном и его окрестностями у Михаила есть.
Вернее, были до недавнего времени. Сейчас никакой связи с Херсоном у него уже нет. В среду Гончар говорил HS, что уже несколько дней все коммуникации в этом районе отключены.
“Когда пришла оккупационная администрация, она привезла свои системы связи и ещё весной регион был отключён от украинской сети.”
Но в минувшие выходные ситуация вновь поменялась: теперь нельзя подключиться даже к российским операторам.
Считается, что Украина готовит контрнаступление, чтобы освободить Херсон. Поэтому в прошлую пятницу оккупационные власти издали приказ об эвакуации. Жителей переправляют на паромах через Днепр и везут в Крым. А по данным некоторых СМИ, даже дальше – на юг России, в Краснодарский край. Российская администрация Херсона заявила, что к середине этой недели было эвакуировано 70 000 жителей. Одновременно Россия стягивает в регион войска.
“Теперь они собрали всю эту коммуникационную аппаратуру и оставили регион в информационном вакууме”, говорит Михаил Гончар.
”В некоторых местах подключиться к [какой-нибудь] сети ещё можно, но в целом произошёл общесистемный коллапс.”
Информацию об обрушении коммуникационной системы подтвердила HS в среду и преподаватель Хельсинского университета Ирина Херзон – украинка, семья которой имеет знакомых в городе. По её словам, связь прервалась в прошлую субботу:
“Интернет перестал работать, потому что российская компания ушла, кабель повреждён, а у многих [украинцев] нет российских сим-карт.”
Во время нашего разговора с Михаилом Гончаром интернет-соединение временами зависает, а однажды обрывается совсем. Хотя наш собеседник сейчас находится на западе Украины, в Карпатах.
“Из-за перебоев с электричеством отключают свет. Россия разбомбила наши электростанции. Интернет работает плохо”, объясняет Гончар.
Бериславский депутат и педагог верит, что его исследования принесут пользу позднее. Вся грязь будет отстирана.
Но – только позже.
“После того, как мы победим”, заявляет Гончар.
Статья впервые опубликована 27.10.2022.
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