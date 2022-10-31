В интервью HS начальник военной администрации Кривого Рога назвал ядерный удар со стороны России “весьма вероятным”. А вот сами жители города считают иначе.

Кривой Рог

Александр Вилкул смеётся над российскими утверждениями, что Украина применит на этой войне так называемую “грязную бомбу”.

“Это совершенно нелепое предположение”, говорит он нам в своём кабинете. Вилкул – начальник военной администрации Кривого Рога.

Так называемая “грязная бомба” – это снаряд, который использует обычные взрывчатые вещества, но начинённый радиоактивными элементами. Когда он взрывается, то вокруг распространяется радиация.

После того, как Россия сделала несколько заявлений относительно этой самой “грязной бомбы”, в Украине сразу заподозрили, что враг сам собирается использовать это оружие. Российский президент Владимир Путин уже неоднократно говорил, что Москва готова вести эту войну всеми возможными способами и методами.

“Весьма вероятно, что Россия применит против нас тактическое ядерное вооружение”, считает Александр Вилкул.

”Это оружие Судного дня. Россия проигрывает эту войну и готова отомстить ядерным оружием. Это может произойти где угодно: хоть в Киеве, хоть здесь.”

Тактическое ядерное оружие, о котором говорит Вилкул, это атомная бомба меньшей разрушительной силы, чем стратегические ядерные боеголовки. Однако и оно может быть очень смертоносным.

Кабинет начальника военной администрации Кривого Рога сам по себе довольно обыкновенный. Однако исключительность ситуации сомнений не вызывает: административное здание тщательно охраняется, а к стене кабинета Вилкула прислонён автомат с отстёгнутым магазином. На столе – карта, по которой Александр водит лезвием стилета.

Александр Вилкул показывает ножом расположение плотины под Новой Каховкой на русскоязычной карте. Фото: Мика Ранта / HS

“Мы готовимся к ядерной атаке, в городе разработан план эвакуации”, говорит Вилкул, постукивая ножом по карте.

“То, как мы будем действовать, конечно, зависит от направления ветра и [распространения] радиоактивных осадков. У нас есть запасы йода и средств защиты, но полноценно подготовиться к ядерной войне сложно.”

Кривой Рог готовится к радиоактивным осадкам ещё и из-за того, что Запорожская АЭС находится всего примерно в 100 километрах от города. За неё шли бои, и сейчас она находится в руках россиян.

Но что думают сами жители Кривого Рога? Судя по нашим разговорам с ними, горожане в целом относятся к ситуации достаточно спокойно.

Василий и Светлана Зайцевы гуляют в Парке героев. Фото: Мика Ранта / HS

“Не думаю, что Россия и впрямь могла бы прибегнуть к использованию грязной бомбы. И я не боюсь. Потому что если бы и боялся, то всё равно не мог бы ничего сделать. Я никак не готовлюсь к возможной ядерной атаке”, говорит пенсионер Василий Зайцев, гуляющий вместе с супругой в Парке героев.

Встречаем здесь же молодого папу Виталия Бучкова, который идёт с коляской. В коляске – его сын Максим, который родился уже во время войны.

“Конечно, я боюсь того, что ещё может сотворить Россия”, говорит Виталий.

”Прежде всего, я никогда не мог поверить, что 24 февраля русские начнут полноценную войну. Я боюсь за свою семью. Особенно боюсь грязной бомбы.”

Бучков говорит, что в случае возможной ядерной атаки он бессилен. Куда можно спрятать семью если удар может произойти где угодно? Планируется, что жена и ребёнок в целях безопасности уедут за границу.

Виталий Бучков и его родившийся уже во время войны сын Максим. Фото: Мика Ранта / HS

“Я не верю ничему, что говорит Путин. Неважно куда мы уедем: Путин может бомбить где угодно. Но несмотря ни на что, нам просто нужно стараться жить своей повседневной жизнью”, размышляет Виталий.

Мария Ланацковская раскачивает качели на детской площадке. Она не верит, что Россия может применить против Украины ядерное оружие, потому что за его запуск отвечает не только президент Путин.

“Не может Путин быть настолько безумен. К тому же, мы получаем от американцев разведданные о перемещениях российского ядерного оружия и ничего тревожного [вроде] не происходит. Я просто пытаюсь жить сегодняшним днём. Счастье зависит от того, что происходит в моей голове. Конечно, Путин – ужасный. Но я не позволю ему испортить мою жизнь.”

Мария Ланацковская раскачивает Сергея. На соседних качелях – её племянница Ксения. Фото: Мика Ранта / HS

Ольга Гладкова, которая тоже играет в парке с детьми, говорит, что доверяет экспертам, от которых слышала, что в случае применения Путиным любого типа ядерного оружия в Украине, ответные шаги западных стран будут очень жёсткими.

Позади Гладковой начинает собираться детвора, заинтересовавшаяся нашим разговором. Самые важные слова дошколята уже могут произнести на английском:

“Украина I love”, говорит один из детей.

“Россия – bad”, вторит ему другой.

Гладкова рассказывает, что один из родственников прислал им защитные маски для всей семьи.

“Но помимо этого, мы к ядерной войне не готовимся. Хотим оставаться и жить здесь.”

Ольга Гладкова говорит, что верит экспертам. За ней (слева направо) Никита, Ева и София. Фото: Мика Ранта / HS

На детской площадке рядом со шведской стенкой есть перекладина с деревянными кубами и нарисованными на них буквами. Вращая кубики, можно составлять слова.

На этот раз кто-то собрал слово “Мир”. На русском и украинском это слово пишется одинаково.

Фото: Мика Ранта / HS

Статья впервые опубликована 29.10.2022.

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