Кривой Рог
11-месячная бельгийская овчарка Джесси – молодая и озорная собака, но своего наставника, спецназовца Сергея, слушается беспрекословно.
В парке Кривого Рога она с лёгкостью находит гранату, спрятанную под опавшими листьями за автомобильной покрышкой. А когда вооружённый мужчина на тренировке хватает Сергея сзади, Джесси крепко вцепляется пастью в руку нападающему.
Даже когда тот стреляет в воздух из пистолета, она не реагирует. Другие собаки в парке тоже взволнованы: их хозяевам приходится прилагать много усилий, чтобы питомцы не бросились вслед за Джесси на “преступника”.
Джесси дрессируют в основном как собаку-сапёра. Её задача – находить оставленные отступающими российскими войсками “ловушки”. В первую очередь, в Херсонской области. Помимо четвероногих сапёров, в Украине героически служат и собаки, обученные поиску выживших и погибших в руинах взорванных домов.
Несмотря на юный возраст, Джесси уже набралась на Херсонщине опыта. Сергей говорит, что многие собаки-сапёры погибают на службе. По его словам, их работа стала опаснее: русские специально изменили состав своих пластических взрывчатых веществ, чтобы ввести собак в заблуждение.
Сергей и Джесси находили российские смертельные ловушки в самых разных местах: лесах, ульях, домах и даже детских комнатах:
“Однажды мы нашли в детской гранату, спрятанную в кукле.”
Сергей и Джесси целиком преданы своему делу. Вызов в Херсон может поступить в любой момент.
“Это моя работа, я готов ехать когда угодно.”
Тот факт, что Сергей на собственные деньги купил для Джесси собачий кевларовый бронежилет, говорит о многом. Сбоку на нём – аптечка. Она предназначена как для собак, так и для людей, которые могут получить ранение на работе.
Цена собачьего бронежилета – около 200 евро. Для Сергея это немаленькая сумма. Есть ещё специальные каски для собак-сапёров, но они стоят уже около 1000 евро, и Сергей не может позволить себе купить такую.
“Кто-то должен делать эту работу”, говорит он.
”Бомбы-ловушки, оставленные русскими, должны быть обезврежены. Самое опасное – это мины с проволокой, потому что собаке бывает трудно их заметить.”
Статья впервые опубликована 30.10.2022.
Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.