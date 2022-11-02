МИД Финляндии считает, что проблему “Хартвалл-арены” можно решить

Владельцами знаменитого спортивного комплекса “Хельсинки-холл” (до недавнего времени он назывался “Хартвалл-арена”) по-прежнему являются представители российского бизнеса. За последние полгода здесь не прошло ни одного мероприятия.

Ситуация вокруг знаменитой спортивной арены в хельсинском районе Пасила по-прежнему остаётся тупиковой. Вот уже больше полугода площадка пустует.

Руководитель отдела санкций в Министерстве иностранных дел Финляндии Пиа Сариваара сообщила HS, что в МИДе не располагают информацией о возможных намерениях нынешних владельцев “Хельсинки-холла” выставить его на продажу. Никаких запросов на изменение статуса объекта в министерство не поступало.

Контактов с хозяевами арены также не было.

Несмотря на санкции, купля-продажа бывшей “Хартвалл-арены” теоретически всё-таки возможна, считает Сариваара.

“Нынешние санкционные правила позволяют собственникам, находящимся под санкциями, отказываться от своих активов.”

Однако для этого необходимо выполнение целого ряда условий.

“Смена владельца требует [во-первых] желания хозяина отказаться от своего права собственности, [во-вторых], согласования условий процесса со службой судебных приставов (компетентного органа, который и заморозил активы), [и в-третьих], получения от МИДа разрешения на проведение данной сделки в виде исключения.”

В настоящий момент владельцами “Хельсинки-холла” являются Геннадий Тимченко и фирма Arena Events Oy, принадлежащая Роману Ротенбергу.

Тимченко – в персональном санкционном списке Евросоюза. Роман Ротенберг – нет. Однако его собственность заморожена в связи с фактическим её контролем со стороны отца, Бориса Ротенберга, и дяди, Аркадия Ротенберга.

По словам Пии Сариваары, мяч сейчас находится на их стороне.

“Ситуацию можно разрешить, если нынешние владельцы проявят к этому желание и сделают необходимые шаги. Органы власти могли бы участвовать в реализации решения в меру своей компетенции.”

Редакция HS не запрашивала комментариев у собственников "Хельсинки-холла".

Статья впервые опубликована 31.10.2022.

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