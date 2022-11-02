В начале этой недели президент Финляндии Саули Ниинистё выступил на заседании Северного совета. Он оценил текущую ситуацию с безопасностью в северном регионе и предложил пригласить в гости президента США Джо Байдена.

Саули Ниинистё во время заседания Северного совета во вторник. Фото: Веса Мойланен / Lehtikuva

Президент Финляндии Саули Ниинистё призывает к ещё более тесному сотрудничеству Северных стран для обеспечения безопасности и совместной подготовки к возможным кризисам.

“Во многих областях наша критическая инфраструктура трансгранична. [Поэтому] для её защиты мы должны действовать сообща. Когда мы готовимся вместе – наша безопасность выше”, сказал Ниинистё во время своего выступления на совете.

“Мы живём в опасные времена. Диверсии на газопроводах и беспилотники, летающие рядом со стратегическими объектами – примеры того гибридного воздействия, к которому мы должны быть готовы в наше время.”

Глава Финляндии предложил странам Северной Европы совместно пригласить президента США Джо Байдена.

Он напомнил, что в 2016 году лидеры государств этого региона совершили коллективную поездку в Белый дом. Уже тогда Ниинистё выдвинул идею, что Соединённые Штаты должны получить объединённое приглашение от северных стран. Президент добавил, что возможности для этого есть как у Финляндии, так и у других государств региона.

В последний раз подобная встреча проводилась на севере Европы в 2013 году. Тогда главы государств встречались с Бараком Обамой.

В своём выступлении президент Финляндии затронул и проблему безопасности Балтийского моря. Этой осенью здесь были обнаружены утечки природного газа на газопроводе “Северный поток”, ведущем из России в Германию. Россию подозревают в преднамеренной диверсии.

В октябре полицейское управление Финляндии сообщало о регистрации полётов дронов поблизости с критически важными объектами инфраструктуры страны.

Саули Ниинистё заявил, что страны северной Европы уже активизировали взаимодействие в области критической инфраструктуры, обмен информацией продолжается.

Упомянул он и о попытке России воспользоваться зависимостью Европы от её энергоресурсов. После того, как Москва прекратила экспорт газа, стоимость энергии в Европе значительно выросла.

“Россия использует своё энергетическое оружие в надежде сломать нашу стойкость. Что западное единство начнёт давать трещину, а поддержка Украины пошатнётся. Они ошибаются.”

По мнению Ниинистё, история доказывает обратное: в сложных ситуациях народы находят дополнительные силы.

“Вместе и по одиночке мы способны на достижения, в которые, возможно, и сами даже не верили. Самый невероятный пример этого демонстрируют сейчас украинцы. Проблемы, с которыми сталкиваемся мы, невелики по сравнению с тем, что выпало на долю Украины. Я твёрдо верю, что мы выдержим.”

Северный совет – основанная в 1952 году международная организация для координации сотрудничества между парламентами стран Северной Европы. В него входят независимые государства Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция, а также автономные территории Аландские острова, Фарерские острова и Гренландия.

Статья впервые опубликована 1.11.2022.

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