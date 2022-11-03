Американское Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности сообщило, что Финляндия намеревается приобрести у США в общей сложности 400 боеприпасов для реактивных систем залпового огня.

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Финляндии партии оружия, общей стоимостью около 535 миллионов долларов. Соответствующий пресс-релиз был размещён 2 ноября на сайте Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности – подразделения Минобороны США, занимающегося поставками вооружений за рубеж.

В пресс-релизе сообщается, что Финляндия намеревается приобрести в общей сложности 400 боеприпасов для тяжёлой реактивной системы залпового огня. Это реактивные снаряды GMLRS AW с площадным эффектом и реактивные снаряды GMLRS Unitary, предназначенные для точечного поражения целей. Для запуска и тех, и других используются установки М270, которые есть на вооружении армии Финляндии.

Согласно сообщению агентства, Хельсинки планирует эту сделку, чтобы увеличить запасы оборонительных вооружений с целью укрепить свои возможности по наземной и воздушной защите страны.

“Увеличение национального запаса [вооружений] имеет решающее значение для обороноспособности Финляндии и сдерживания, в связи с ухудшившейся ситуацией с безопасностью в Европе”, говорится в коммюнике.

Также подчёркивается, что Финляндия является “надёжным партнёром” Соединённых Штатов и планируемая сделка отвечает интересам и их безопасности. В том числе потому, что Финляндия – это важный фактор политической стабильности и экономического развития в Европе.

“Для национальных интересов США важно оказать содействие Финляндии в поддержании и развитии сильной и подготовленной системы обороны.”

Основным производителем вооружений и военной техники в США является компания Lockheed Martin.

Статья впервые опубликована 3.11.2022.

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