Ещё весной из-за войны Украина лишилась четверти своих пахотных земель. Сейчас ситуация немногим лучше. Этот репортаж Юсси Конттинена вышел на страницах HS в конце марта. Русскоязычную версию публикуем с незначительными сокращениями.

Алексей Кучер учит Артёма Терещенко полевым работам на ферме “Родниковка”. Артём замещает в хозяйстве призванного на войну отца. Фото: Оути Пюхяранта / HS

Паланка

Типичный украинский пейзаж: голубое небо и бескрайние пологие поля. Над полем стелется пыль – это работает большой американский трактор “Кейс” и прицепленная к нему борона украинского производителя “Лозова”.

На капоте трактора – металлический герб Украины, а в кабине – украинские флаги. Внутри – два человека: тракторист Алексей Кучер и его ученик Артём Терещенко.

18-летний Артём быстро осваивает навыки работы в поле. Ему нужно заменить отца, ушедшего на войну против русских.

Алексей Кучер и Артём Терещенко. Фермерское хозяйство “Родниковка”. Село Паланка. Центральная Украина. Фото: Оути Пюхяранта / HS

“У нас 110 сотрудников. 10 из них были призваны в армию”, рассказывает руководитель фермерского хозяйства “Родниковка” Сергей Войченко, стоя на краю поля.

“Его тоже должны были забрать, показывает он на Кучера. ”Но я не отпустил.”

Теперь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевые сотрудники сельскохозяйственной отрасли больше не будут призываться в армию, потому что в полях работает “второй фронт Украины”.

Вызванная войной нехватка рабочей силы – лишь одна из проблем, стоящих перед сельским хозяйством страны. Наряду с Россией Украина – одна из “зерновых кладовых” всего мира. Война между ними может привести к недостатку продовольствия, а в худшем случае – даже к голоду.

Здесь, в центральной Украине, в селе Паланка Уманского района Черкасской области на этой неделе продолжалась посевная.

“Осенью засеяли тысячу гектаров. На оставшихся 1300 гектарах теперь сажаем пшеницу, кукурузу, подсолнечник, ячмень, горох и фураж”, объясняет Войченко.

Уманскому району повезло. Здесь сейчас нет войны.

Примерно 25% пахотных земель Украины находятся в зоне боевых действий. Весенней посевной там не было. Из-за боёв или оставленных после них мин. К тому же враг уничтожил сельскохозяйственную инфраструктуру.

В Уманском районе тоже есть неиспользуемые поля.

В первый же день войны Россия нанесла здесь удар по подземному складу боеприпасов. Снаряды разлетались по всем окрестным полям. Минёры собирают их до сих пор. В общей сложности в районе нужно разминировать около четырёх тысяч гектаров земли.

Сельский глава Паланки Руслан Яремчук показывает на поле, куда падали осколки ракет. Фото: Оути Пюхяранта / HS

Ракета, упавшая на поле в Паланке. Фото: Оути Пюхяранта / HS

Бывший директор колхоза, а ныне – руководитель фермерского хозяйства – Сергей Войченко говорит, что война целиком поменяла систему работы отрасли. Если раньше большая часть зерна его фирмы шла на экспорт, то теперь оно зарезервировано для внутреннего потребления.

“Обычно практически всё ушло бы за границу через черноморские порты. Сейчас мы продаём зерно за полцены муниципалитетам, больницам и армии. 30 000 тонн пшеницы отправлено в Киев. Доставляем муку, крупу, молоко и мясо малообеспеченным семьям и эвакуированным. У нас в районе сейчас 1200 беженцев.”

Украина пытается экспортировать теперь зерно по железной дороге. Но если порты отправляли за рубеж 4 миллиона тонн в месяц, то поезда могут перевозить только 800 000 тонн. Железные дороги перегружены транспортировкой солдат, техники, беженцев и гуманитарной помощи. Экспорт также ограничен.

Директор фермерского хозяйства Сергей Войченко подписывает документы в своём кабинете. Фото: Оути Пюхяранта / HS

Украина производит примерно в четыре раза больше зерна, чем требуется для её внутренних нужд. Например, в прошлом году урожай пшеницы составил 27 миллионов тонн, из которых лишь 7 миллионов осталось внутри страны.

В общем, самой Украине голодомор из-за войны не грозит, зато он может угрожать странам-импортёрам. Всего около 400 миллионов человек на Земле питается благодаря украинскому зерну. Его покупают, в частности, Египет, Йемен, Израиль, Индонезия, Бангладеш, Эфиопия, Ливия, Ливан, Тунис, Марокко, Пакистан, Саудовская Аравия и Турция.

Поставки из России затруднены, а в Китае случился неурожай.

Поэтому в полях сейчас лежит бомба замедленного действия.

На Украину приходится 10% мирового экспорта пшеницы и 3% производства. Это крупнейший экспортёр подсолнечного масла. По экспорту ячменя и репы страна занимает второе место в мире, по кукурузе, ржи и злакам сорго – третье.

Заместитель председателя Украинского аграрного совета Денис Марчук, приехавший из Киева в Умань в эвакуацию объясняет:

“40% своей валютной выручки Украина получает от экспорта сельскохозяйственной продукции, поэтому он напрямую влияет на курс гривны. Экспорт также обеспечивает фермеров оборотным капиталом, который необходим им для совершения покупок и выплаты заработной платы.”

Импорт семян, удобрений и пестицидов практически прекратился. Возобновить перевозки удалось лишь на прошлой неделе.

В зонах боевых действий – в Сумах и Харькове – остались заводы по производству ядохимикатов. Цены на удобрения на мировом рынке резко взлетели.

Сельскому хозяйству угрожает также нехватка дизельного топлива, поскольку оно идёт, в первую очередь, на нужды армии.

“Если говорить в целом по стране, то сельское хозяйство сейчас имеет 80% необходимых ему удобрений, 50-60% семян и 45% дизельного топлива”, говорит Марчук.

75% дизельного топлива поступало из России и Белоруссии.

“Сейчас пытаемся решить проблему нехватки, наладив импорт из Польши, Литвы и Румынии. Государство снизило налог на топливо для сельского хозяйства.”

Тракторы готовятся к весеннему севу на полях фермы “Родниковка”. Фото: Оути Пюхяранта / HS

На ферме “Родниковка” ситуация пока терпимая, говорит руководитель хозяйства Сергей Войченко.

“У нас ещё остались деньги. Мы сами вырастили семена, поэтому теперь помогаем другим. А удобрения были у нас на складах.”

Однако есть риск нехватки запчастей для американских тракторов. Их поставки в Киев, Одессу и Херсон прекращены.

“К счастью, у нас по-прежнему есть 10 лошадей”.

Ферма не только пашет, но и напрямую участвует в обороне страны. Войченко показывает сарай, в котором хранятся 2000 коктейлей Молотова.

Как бывший пограничник, он восстановил свои навыки стрельбы. Хотя директор и держится за своих сотрудников, но начать мобилизацию он тоже готов.

“Як треба, мы все, конечно, уйдём с полей и пойдём убивать”, говорит он с улыбкой.

Ответственный за хранение коктейлей Молотова Шейх-Абди Валид в дверях склада. Фото: Оути Пюхяранта / HS

Статья впервые опубликована 29.3.2022.

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