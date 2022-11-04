Россия развивает военное сотрудничество с Ираном. В Украине считают, что это может являться следствием истощения собственного арсенала агрессора. Следующие поставки могут включать в себя беспилотники “Араш-2”, которые намного больше и, соответственно, смертоноснее дронов-камикадзе “Шахед-136”.

Беспилотники “Шахед-136” – один из тех типов оружия, которые Россия активно использовала для разрушения Украины этой осенью. Захватчики отправляли их сотнями.

Основными целями атак были предприятия энергосистемы, однако создаётся впечатление, что значительная часть ударов намеренно осуществлялась по совершенно случайным объектам.

“Россия, по всей видимости, продолжит использовать беспилотники и ракеты для ударов по объектам критической инфраструктуры”, сообщил американский Институт изучения войны в своём очередном отчёте, опубликованном в начале ноября.

“Зависимость России от систем иранского производства и, следовательно, [в целом] от Ирана, вероятно, возрастёт.”

Результаты российского обстрела Киева 17 октября. Украинская сторона подозревает, что эти разрушения были причинены дроном “Шахед-136”. Фото: Олекси Чумаченко / Zuma

Россию и Иран подозревают в том, что они начали переговоры по поставкам ещё более тяжёлого вооружения. В частности, иранских ракет. Официальный представитель Госдепа США Джон Кёрби заявил во вторник, что Соединённые Штаты “обеспокоены этим вопросом”.

“Тегеранское правительство открыто и добровольно стало соучастником убийства невинных украинцев на украинской земле”, заявил Кёрби информ-агентству AFP.

Ещё в октябре The Washington Post писала о том, что Иран планирует поставить в Россию ракеты малой дальности “Зульфагар” и “Фатех-110”.

Для Украины эта “малая дальность” на самом деле не такая уж и “малая”. “Фатех-110” может преодолеть около 300 километров, а “Зульфагар” – и вовсе все 700. Это значит, что ударам может быть подвергнута практически любая точка на территории Украины.

Украинский солдат и обломки иранского дрона “Шахед-136”. На крыльях видны и российские знаки. Начало октября. Харьков. Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters

Активные поставки вооружений из Ирана наводят на мысль, что собственный ракетный арсенал Россия исчерпала. Развязанная ею война продолжается уже больше восьми месяцев, и Украина подвергается обстрелам постоянно.

По крайней мере, украинская военная разведка в своих публичных заявлениях регулярно указывает на истощение российских ракетных запасов.

В прошлую пятницу канадское издание BNN Bloomberg сообщило со ссылкой на пресс-секретаря ВСУ Юрия Игната, что у России осталось всего около 13-15% от того запаса ракет, который был перед нападением.

В свою очередь, газета “Украинская правда” сообщило со ссылкой на свои источники в службе безопасности Украины, что на восстановление своего ракетного арсенала к довоенным показателям России потребуется около пяти лет, поскольку санкции замедляют производство.

Проверить и подтвердить эти оценки не представляется возможным. Реальные объёмы российских запасов оружия вряд ли известны кому-либо, кроме самих россиян.

И всё-таки тот факт, что России приходится полагаться на иранское оружие в таких масштабах, обращает на себя внимание.

По данным украинской разведки, следующая партия иранских беспилотников должна отправиться в Россию по морю. Их пересылают в разобранном виде, а затем собирают уже в Астрахани, на северном побережье Каспийского моря, сообщает CNN.

Ожидаются, что в ближайшей поставке могут быть и дроны-камикадзе “Араш-2”, которые намного крупнее и, соответственно, смертоноснее, чем “Шахед-136”. Чем крупнее беспилотник, тем больше взрывчатки он может переносить.

Россия и Иран давно находятся в дружественных отношениях. В этом году президенты Владимир Путин и Ибрагим Раиси неоднократно встречались.

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрагим Раиси на встрече в Тегеране в июле. Фото: Сергей Савостьянов / Спутник

В случае с Ираном интересный вопрос заключается в том, как ему удаётся поддерживать широкомасштабное производство достаточно сложного оружия, несмотря на жёсткие западные санкции.

Необходимые для ракет и дронов компоненты Иран приобретает на чёрном рынке, либо у тех технологически развитых стран, которые не включили это государство в свои санкционные списки.

Вашингтонский институт ближневосточной политики сообщает, что программа по разработке беспилотных летательных аппаратов в Иране уходит своими корнями аж в 80-е годы прошлого века.

В США за ней пристально следят, как минимум, с 2002 года.

До этого дроны “Шахед-136”, которые Россия сейчас активно использует в Украине, участвовали, прежде всего, в ближневосточных конфликтах. В частности, в Ираке и против Саудовской Аравии.

Статья впервые опубликована 2.11.2022.

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