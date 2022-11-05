Маркусу Маттссону пришлось поехать в Украину в самый разгар войны. Он рассказал HS о том, как выглядят будни искалеченного Харькова.

На выходе из одного из харьковских кафе можно побросать дротики в портрет Путина. Фото: Маркус Маттссон

На наш звонок в четверг вечером Маркус Маттссон ответил из уличного кафе в центре Харькова. Фоном слышна оживлённая речь и звон посуды. Маркус говорит, что он только что съел вишнёвый пирог, а теперь пьёт кофе с молоком. Атмосфера – как в любом европейском крупном городе. За исключением некоторых деталей.

“На стене висит мишень для дартса с портретом [президента России Владимира] Путина. Женщина за соседним столиком перед уходом кинула в лицо Путина пару дротиков”, смеётся Маттссон.

“Кроме того, здесь собраны фотографии разрушенных мест. Люди рисуют на них недостающее. На одном из снимков – дом с обрушившимся фасадом. Видны квартиры внутри. Кто-то пририсовал сюда женщину в душе и мужчину, занимающегося своими делами.”

Харьковский художник добавил к фотографии разрушенного здания то, что отняла у него война. Фото: Маркус Маттссон

Маттссон работает психологом и руководителем проектов в Лиге защиты детей имени Маннергейма. Однако в этот понедельник он оказался на востоке Украины, в Харькове, примерно в ста километрах от линии фронта российско-украинской войны.

Его друг – родом из Харькова. Ему пришлось срочно вернуться в родной город, чтобы решить семейные вопросы. Маркус поехал с ним, чтобы поддержать партнёра. Он признаётся, что ехать в центр войны было страшно.

“Но ещё страшнее было оставаться дома. Я бы не смог заснуть, зная, что мой друг находится там.”

Дата возвращения ещё не определена, но Маттссон говорит, что они хотят уехать из Харькова как можно скорее.

“В конце концов, мы были вынуждены собраться очень оперативно, поэтому времени волноваться у нас просто не было. Последние несколько дней я лихорадочно занимался рабочими вопросами, чтобы поездка всё-таки состоялась. Тогда война казалась ещё весьма абстрактным понятием.”

Маркус Маттссон, который был вынужден поехать в Харьков по семейным обстоятельствам, благодарен своему работодателю и коллегам за предоставление отпуска на неопределённый срок. Фото: Кати Михайлова

Пара приехала в Украину в понедельник. С этого момента война перестала быть абстрактной. Маттссон говорит, что в Харькове прекрасно слышен грохот пушек. В самом центре практически во всех зданиях выбиты окна.

“Прошлой ночью мы только легли спать, как завыло специальное приложение в телефоне, сообщающее о воздушной тревоге. Мы выбежали на лестничную площадку. У местных есть так называемое “правило двух стен”. Оно означает, что во время авианалёта необходимо идти в место, которое защищено, как минимум, двумя стенами.”

Маттссон слышал взрывы, но ракеты прилетели в соседний район города. Утром выяснилось, что удар разрушил автомастерскую. Три ракеты приземлились поблизости, но никто не пострадал.

На детской площадке - лишь несколько семей с детьми. Фото: Маркус Маттссон

Тогда же Маркус понял как харьковчане выживают среди всех этих ужасов войны.

“Мы, конечно, были угнетены, но сидеть на месте совсем не хотелось.”

Днём они решили пойти в городской парк. Помимо прочего, там в это время справляли две свадьбы.

“Мы слышали как невеста говорила с подружками по телефону. Она сказала, что когда как не сейчас самое лучшее время [выходить замуж].”

“В таких условиях у человека срабатывает реакция “бей или беги”. Но против ракет особо не повоюешь. Поэтому местные жители решили просто не обращать внимания.”

Обычный для современного Харькова пейзаж. Фото: Маркус Маттссон

По словам Маттссона, несмотря на войну, повседневная жизнь идёт здесь своим чередом. Впрочем, бывший раньше весьма оживлённым город теперь “гудит своей пустотой”. Многие либо уехали за границу, либо эвакуировались в другие регионы страны.

”Одно наблюдение касательно продуктовых магазинов. Думаю, финнам будет интересно узнать, что на полках много товаров. Если закончится хлеб, людям придётся довольствоваться кремовыми тортами и шампанским.”

Например, не наблюдается недостатка ассортимента в магазинах. В начале недели Маркус опубликовал в своём твиттере фотографию полки местного супермаркета с рядами бутылок шампанского.

Ежедневно на 4-5 часов выключают электричество – это плановое обесточивание. Раньше наблюдался и дефицит бензина, но сейчас с этим всё в порядке.

“Я чаще видел пустые полки в Финляндии, когда люди скупали йод, туалетную бумагу или что-нибудь подобное”, усмехается Маттссон.

Одна из школ Харькова. Окна заколочены фанерой, на табличке с названием школы – пулевое отверстие. Фото: Маркус Маттссон

Впрочем, понаблюдав за прохожими на улицах, психолог смог разглядеть и их истинную натуру. Чёрный юмор процветал в Украине всю войну, а это лишь подчёркивает, что война закаляет человека.

“По лицам видно, что люди здесь намного серьёзнее. Мой партнёр встречает здесь много своих друзей и всегда говорит одно: ох, как же они постарели!”

На улицах окна домов закрыты фанерными листами, а витрины затемнены. Маркус говорит, что это как бы делит город на два мира. В интерьерах преобладает тёмная альтернативная реальность. В ней харьковчане на время спасаются от правды войны.

В кафе можно без проблем заказать вкусный кофе и любую выпечку. Но сразу за входной дверью вы увидите дырки от пуль и знаки, показывающие дорогу к ближайшему бомбоубежищу.

В четверг Маркус Маттссон побывал на вечерней службе в церкви, которая в марте была повреждена бомбой. Многие, по его словам, заходили сюда просто чтобы перевести дух и успокоиться. Фото: Маркус Маттссон

Статья впервые опубликована 4.11.2022.

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