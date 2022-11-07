Финский военный эксперт размышляет над странным заявлением одного из авторитетных военачальников “присоединённой” к России ДНР.

“После мариупольской операции мы посчитали, что большую часть потерь мы понесли от дружественного огня. Кто-то даже называл цифру – шестьдесят процентов. Это рядовое явление, но распространение его зависит, конечно, от компетенции командиров – особенно артиллеристов”, написал в субботу в своём телеграм-канале бывший чиновник так называемой Донецкой Народной Республики, а ныне – командир батальона “Восток” Александр Ходаковский.

60% потерь от собственного огня – чудовищная цифра. Аналитический центр американского Института изучения войны в своём ежедневном обзоре обратил внимание на то, что обсуждение таких данных в публичном пространстве, инициированное одним из военачальников, демонстрирует – с какими проблемами сталкивается агрессор. Даже если сами данные и преувеличены.

Специалисты института объясняют, что исключительно высокие показатели потерь от огня своей же армии свидетельствуют о плохой координации действий и недостаточной связи между российскими подразделениями.

“Этот показатель [60%] кажется слишком большим”, говорит бывший начальник разведки финского Генштаба генерал-майор запаса Пекка Товери.

Так называемый “дружеский огонь” на войне, конечно, случается, но Товери уверен, что для минимизации подобных рисков делается всё возможное. По крайней мере, в армиях западных стран. Есть системы, которые позволяют вычислять точное нахождение своих сил, а огонь артиллерии тщательно корректируется, говорит офицер.

“У русских ничего этого нет. Они не всегда знают где крутятся их собственные войска.”

В российской армии система руководства огнём слишком централизована, а управленческие цепочки очень длинные.

“Стреляют они много, и далеко не всегда командиры артиллерийских подразделений следят и корректируют огонь, чтобы не попасть по своим. Иногда они просто стреляют по определённым площадям без всякой корректировки огня. Кроме того, точность артиллерийских ударов снижается ещё и из-за того, что активная стрельба ускоряет процесс износа пушек”, считает Товери.

По его мнению, из-за растянутой управленческой цепочки россиянам иногда приходится ждать выполнения своих запросов на артиллерийский огонь часами, а порой и днями. За это время оперативная обстановка на поле боя может неоднократно поменяться.

“Наверняка были случаи огня по собственным силам, которые нанесли большой урон, однако это обобщение в 60% кажется всё же завышенным”, говорит финский специалист.

Если эти данные всё же верны, то это не могло не отразиться на боевом духе российских войск. Ведь непосредственно на поле боя всегда известно – кто ведёт по тебе огонь, Товери добавляет.

“Впрочем, зная, как воюют русские и имея представление о недостатках их подготовки и качестве снаряжения, очевидно, что они стреляют по своим значительно чаще, чем это происходит по другую сторону фронта.”

Специалисты института изучения войны, в свою очередь, обращают внимание на целый ряд причин, по которым цепочки командования в вооружённых силах РФ разбросаны, а войска неэффективны.

К ним относятся частая сменна военного руководства, карьерный рост неопытных командиров и сам состав армии, в который входят и российские контрактники, и ополчение ДНР и ЛНР, и наёмники группы “Вагнер”.

Их совместные действия действительно могут повысить вероятность стрельбы по своим.

Статья впервые опубликована 6.11.2022.

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