После снятия коронавирусных ограничений популярность внутренних рейсов в России значительно выросла. Однако состояние воздушного флота вызывает сомнение – из-за санкций российские авиакомпании ограничены в возможностях по обслуживанию своих самолётов.

В минувшем октябре количество внутренних авиарейсов в России вернулось на допандемийный уровень несмотря на то, что авиационная отрасль страны находится под обширными западными санкциями. В прошлом месяце было совершено на 4% больше рейсов, чем в октябре 2019 года.

Такие данные опубликовало Financial Times со ссылкой на консалтинговую компанию IBA. Рост количества перелётов связан с тем, что летом Россия отменила все коронавирусные ограничения на путешествия.

После того, как их страна напала на Украину, выезжать за границу россиянам стало значительно сложнее. Авиационная отрасль попала под санкции одной из первых. Уже в феврале многие западные страны закрыли своё небо для самолётов российских авиакомпаний.

В итоге большинство российских авиаперевозчиков к началу марта приостановили полёты за пределы страны.

Вместе с ростом количества внутренних рейсов растут и опасения касательно безопасности полётов. Основная часть российского гражданского авиапарка – это самолёты “Боинг” и “Эйрбас”. Эти производители ещё весной прекратили поставлять в Россию запчасти, а также предоставлять техническое обслуживание и другие услуги.

Президент IBA Group Фил Сеймур в интервью FT рассказал, что большая часть производимых “Боингом” и “Эйрбасом” самолётов в краткосрочной перспективе хорошо работает и без капитального ремонта. Проблемы возникают, если машина требует более масштабного технического обслуживания. Оно проводится на регулярной основе каждые 6 или 12 лет с начала эксплуатации.

“Для работы с запасными частями, инструментами и оборудованием требуются специальные навыки”, объясняет Сеймур.

Он утверждает, что “российские власти не хотели бы, чтобы самолёты летали в неудовлетворительном состоянии”.

“Это совершенно разные вещи: способность самолёта летать довольно хорошо и его соответствие международным стандартам”.

Исполнительный директор “Эйрбаса” Гийом Фори в октябре заявлял, что в компании озабочены состоянием своих самолётов, летающих в России, так как из-за санкций их эксплуатация не может контролироваться в обычном режиме.

Самолёты “Эйрбас А320” в московском аэропорту в сентябре 2021 года. Фото: Леонид Фаерберг

В свою очередь, в российской государственной корпорации “Ростех” заявляли о планах произвести до 2030 года тысячу собственных самолётов взамен западных, на которых больше нет запчастей.

Авиакомпания “Аэрофлот” намерена взять на работу ещё 3500 пилотов для управления самолётами российского производства, сообщило в октябре информ-агентство “Интерфакс”. В январе-сентябре 2022 года пассажиропоток “Аэрофлота” сократился на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статья впервые опубликована 7.11.2022.

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