После того, как Москва начала войну против Украины, Европа значительно сократила объёмы торговли с Россией. В мировой экономике вообще наблюдаются большие сдвиги и одним из них стал выход Китая на первое место по товарообороту с Россией.
Такие данные опубликовали исследователи Кильского института в Германии.
В целом импорт товаров в Россию в июне-августе сократился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Суммарный ежемесячный товарооборот был в среднем на 4,5 миллиарда долларов меньше, чем раньше.
Экспорт из Европы снизился, в первую очередь, из-за санкций. В летние месяцы он составил всего 57% от прошлогодних показателей. За этот же период товарооборот с Китаем, наоборот, увеличился на 23%.
“Китайского экспорта России недостаточно, чтобы восполнить сокращение торговли с Евросоюзом. России всё сложнее заменить уменьшающийся европейский импорт”, сообщает в официальном коммюнике Кильского института мировой экономики его представитель Винсент Стамер.
И добавляет: “Санкции, введённые западными странами, видимо, всё-таки больно бьют по российской экономике. Они значительно ограничивают возможности потребления для населения”.
С февраля этого года Россия перестала публиковать часть своих макроэкономических показателей. Поэтому выводы, которые делают в Кильском институте, базируются на отслеживании движения грузов в 57 странах мира. На их основании можно констатировать, что в октябре во все основные порты России прибыло значительно меньше грузов, чем годом ранее.
Самый большой провал наблюдается в показателях порта Санкт-Петербурга. Там в октябре 2022 года было отгружено в 10 раз меньше товаров, чем в октябре 2021-го. До войны петербургский порт, по информации Кильского института, был важнейшим грузовым перевалочном пунктом России, особенно – в части торговли с Европой.
В порту Новороссийска грузооборот в октябре сократился вдвое. Снижаются показатели и у важнейшего для азиатского региона порта Владивостока.
По некоторым данным, экспорт из Китая в Россию вырос в октябре более, чем на 10%. Причём, такие показатели фиксируются уже четвёртый месяц подряд. По сравнению с прошлым годом, рост и вовсе составил 34,6%.
Эти выводы опубликовало в начале недели информационное агентство Reuters, основываясь на собственных расчётах, а также информации, обнародованной Китаем. В сентябре экспорт увеличился на 21,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Что же касается России, то её показатели по китайскому импорту в октябре выросли на 36%, а в сентябре – на 55,2%.
В общей сложности, с начала года товарооборот между Россией и Китаем вырос до 153,94 миллиардов долларов. Это на треть больше, чем за период с января по октябрь 2021 года.
Статья впервые опубликована 8.11.2022.
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