Статистика подтверждает: из-за санкций товарооборот между Россией и Европой стремительно растаял. На первое место для России вышел Китай. Однако торговля с Поднебесной не компенсирует дефицит.

После вторжения в Украину Владимир Путин постоянно поддерживает связь с Си Цзиньпинем. На фото – лидеры двух стран в Бишкеке в 2019 году. Фото: Вячеслав Оселедко / AFP

После того, как Москва начала войну против Украины, Европа значительно сократила объёмы торговли с Россией. В мировой экономике вообще наблюдаются большие сдвиги и одним из них стал выход Китая на первое место по товарообороту с Россией.

Такие данные опубликовали исследователи Кильского института в Германии.

В целом импорт товаров в Россию в июне-августе сократился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Суммарный ежемесячный товарооборот был в среднем на 4,5 миллиарда долларов меньше, чем раньше.

Экспорт из Европы снизился, в первую очередь, из-за санкций. В летние месяцы он составил всего 57% от прошлогодних показателей. За этот же период товарооборот с Китаем, наоборот, увеличился на 23%.

“Китайского экспорта России недостаточно, чтобы восполнить сокращение торговли с Евросоюзом. России всё сложнее заменить уменьшающийся европейский импорт”, сообщает в официальном коммюнике Кильского института мировой экономики его представитель Винсент Стамер.

И добавляет: “Санкции, введённые западными странами, видимо, всё-таки больно бьют по российской экономике. Они значительно ограничивают возможности потребления для населения”.

С февраля этого года Россия перестала публиковать часть своих макроэкономических показателей. Поэтому выводы, которые делают в Кильском институте, базируются на отслеживании движения грузов в 57 странах мира. На их основании можно констатировать, что в октябре во все основные порты России прибыло значительно меньше грузов, чем годом ранее.

Самый большой провал наблюдается в показателях порта Санкт-Петербурга. Там в октябре 2022 года было отгружено в 10 раз меньше товаров, чем в октябре 2021-го. До войны петербургский порт, по информации Кильского института, был важнейшим грузовым перевалочном пунктом России, особенно – в части торговли с Европой.

В порту Новороссийска грузооборот в октябре сократился вдвое. Снижаются показатели и у важнейшего для азиатского региона порта Владивостока.

По некоторым данным, экспорт из Китая в Россию вырос в октябре более, чем на 10%. Причём, такие показатели фиксируются уже четвёртый месяц подряд. По сравнению с прошлым годом, рост и вовсе составил 34,6%.

Эти выводы опубликовало в начале недели информационное агентство Reuters, основываясь на собственных расчётах, а также информации, обнародованной Китаем. В сентябре экспорт увеличился на 21,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Что же касается России, то её показатели по китайскому импорту в октябре выросли на 36%, а в сентябре – на 55,2%.

В общей сложности, с начала года товарооборот между Россией и Китаем вырос до 153,94 миллиардов долларов. Это на треть больше, чем за период с января по октябрь 2021 года.

Статья впервые опубликована 8.11.2022.

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