Нападение России на Украину привело к огромному росту напряжения на восточной границе Финляндии. Такого не было уже несколько десятилетий.

Если вы совсем недавно начали следить за дискуссией по вопросам безопасности, то наверняка были озадачены.

Одни уже в востогре от перспектив размещения в Финляндии ядерного оружия для защиты от России. Другие – наоборот – считают российские вооружённые силы настолько слабыми, что угрозы для Суоми они представлять просто не могут.

Ключевые политики и специалисты пытаются сочетать оба взгляда: с одной стороны, успокаивать, с другой – повышать общую осведомлённость о реалиях нынешнего кризиса. Детали слегка разнятся, но основный посыл остаётся неизменным: непосредственной военной угрозы для Финляндии нет, но нужно быть бдительным, чтобы следить за изменением обстановки и выявлять собственные недочёты. Международная обстановка обострилась, но в целом уровень нашей готовности достаточно высок.

Нет поводов для беспокойства. Финляндия может спать спокойно.

И всё же бессмысленно отрицать, что после вторжения России в Украину ситуация изменилась. На восточной границе Финляндии обстановка стала напряжённой. Такой не было уже несколько десятилетий. И изменений в лучшую сторону не предвидится. Скорее, наоборот: нужно готовиться к тому, что Россия будет наращивать давление на Финляндию. Вероятно, после того как российско-украинская война придёт хоть к какому-то завершению, ситуация в наших краях только ухудшится.

Смотреть свысока на российскую армию не стоит. Даже несмотря на то, что её полная несостоятельность в Украине видна всему миру. По сути, проблемы вооружённых сил РФ являются прямым следствием проблем российской администрации: повсеместная коррупция, склонность врать руководству и народу, нежелание начальников признавать свои ошибки. В итоге российская армия оказалась совершенно не такой, какой представляла себя сама, и не такой, какой её представлял Владимир Путин.

” Российская армия – жестокая и подлая.

И всё же это жестокая и подлая армия, руководство которой не заботится ни о мирных жителях, ни о собственных солдатах. Но даже несмотря на это, она делает такие нелицеприятные во всех отношениях вещи, как уничтожение исподтишка электрических, водных и тепловых магистралей Украины.

Рассчитывать на то, что в России что-нибудь изменится, не стоит. Вся история этой страны демократии, мягко говоря, не способствует. Конечно, нынешняя государственная пропаганда усилила националистический угар, однако тенденция к имперскому мышлению была здесь всегда. Большая часть общества с удовольствием приветствовала бы победоносную войну. И, конечно, воющей стране нужен яркий лидер. Путин – отнюдь не исключение в длинной череде российских правителей.

Ещё лучше вы будете спать, если подготовитесь к рутинной скуке. Именно для этого Финляндия вступает в НАТО.

Членство в Альянсе принесёт много нового. В общих чертах эти ориентиры сейчас активно обсуждаются, о них говорят публично, по ним требуют всевозможных комментариев и заявлений. Кроме того, существует множество вопросов, связанных с безопасностью, которые стоило бы поднять, даже если бы Финляндия не подала заявку на вступление в НАТО. О них упомянул на этой неделе и президент Саули Ниинистё.

“Когда мы, как общество, готовимся к будущему, мы должны сразу же закрепить всё то, что, возможно, ещё не было закреплено”, сказал глава государства, хотя и не привёл конкретные примеры.

Ограничения на продажу недвижимости и усиление защиты критической инфраструктуры уже обсуждаются публично, но впереди – много других вопросов. Каким образом получить более полное представление о структурах собственности и инвестициях российских активов? Какие компании и физические лица могут иметь доступ к объектам критической инфраструктуры? Должны ли накладываться какие-либо ограничения на официальных лиц, имеющих двойное гражданство? Может быть, из соображений безопасности важнее обсудить путь до норвежского порта Нарвика, чем строительство скоростной железной дороги Хельсинки - Турку?

Конечно, всё необходимо сделать демократическим путём. И так, чтобы не подтолкнуть ассимилировавшихся “финских русских” в объятия путинской пропаганды. Необходимо, чтобы Финляндию считали хорошей и справедливой страной все её жители.

Февральское вторжение России в Украину имело для Финляндии оглушающий эффект. И последствия этого будут наблюдаться ещё долго.

Статья впервые опубликована 10.11.2022.

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