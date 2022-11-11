Это сделал знаменитый актёр и режиссёр Шон Пенн, который лично посетил Киев.

Всемирно известный американский актёр и кинорежиссёр Шон Пенн во вторник побывал в Киеве и подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому свою награду Оскар. Первым об этом сообщило издание The Guardian.

В Инстаграме Зеленского опубликовано большое видео, посвящённое приезду голливудской звезды. Запечатлён и тот самый момент, когда Пенн достаёт из рюкзака Оскар и ставит статуэтку на стол перед президентом. Одновременно он говорит, что хотя это всего лишь символическая вещь, он хотел бы передать награду Зеленскому, потому что “из-за войны я чувствую себя ужасно”.

“Если я буду знать, что она здесь, с вами, то мне будет легче и проще бороться”, добавил актёр.

Владимир Зеленский эффективно пользуется соцсетями: в его инстаграме почти 17 миллионов подписчиков. Во второй части видеоролика президент и Шон Пенн прогуливаются по улицам Киева и останавливаются у таблички, на которой выгравировано имя кинозвезды. Кроме того, руководитель Украины вручил американцу, который уже в третий раз за время войны посещает эту страну, орден “За заслуги” III степени “за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире”.

Но, пожалуй, главная изюминка видеоролика – момент, когда Пенн говорит:

“Когда вы победите – вернёте статуэтку в Малибу”.

У Шона Пенна два Оскара. Оба – в номинации “Лучшая мужская роль”. Первую награду актёр получил за фильм “Таинственная река” (2003 год), вторую – за картину “Харви Милк” (2008 год).

Шонн Пенн активно поддерживает Украину. Он был в Киеве в феврале, когда Россия начала вторжение. Также он приезжал сюда, чтобы снимать документальный фильм о войне. В начале года актёр говорил о том, что хотел бы увидеть Зеленского выступающим во время церемонии вручения Оскаров.

А вот Россия в сентябре запретила въезд в страну Шону Пенну и ещё 24 гражданам США, которые открыто выступали против войны в Украине и российской агрессии.

Статья впервые опубликована 9.11.2022.

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