Украинские власти довольно сдержанно отреагировали за заявление России о выводе войск из Херсона. И всё-таки освобождение этого города имеет огромное моральное и стратегическое значение.

В середине недели Россия заявила о выводе своих войск из оккупированного Херсона на противоположный берег Днепра. Официальные представители Украины отреагировали на это сообщение весьма сдержанно, с оговорками. Чувствуется абсолютно логичное подозрение (основанное на предыдущем опыте), что к выступлениям российского руководства нужно подходить с осторожностью: были опасения, что Россия попытается устроить в Херсоне западню.

Поступающая “с полей” информация по-прежнему не до конца ясна и отчасти противоречива. Однако, похоже, что у России всё-таки нет сил для проведения какой-либо крупной диверсионной операции в Херсоне. Приказ об отводе войск заметно уставший министр обороны Сергей Шойгу отдавал не очень внятно и по слогам, видимо, понимая, что вариантов у него немного. Сразу вспоминается как в сентябре российская армия бежала с ранее оккупированных районов Херсонской области на велосипедах, украденных у местного населения. Сейчас у России есть возможность отвести свои части из самого Херсона более-менее организованно.

Однако не стоит забывать, что нынешний вывод войск - это собственное решение Москвы, а не результат переговоров сторон. А значит, России не нужно даже делать вид, что она следует каким-либо правилам и соблюдает какие-либо сроки. Она может уходить (или не уходить) в том темпе, в котором хочет. Поэтому причины быть осторожными у украинцев действительно есть.

И всё же сейчас Украина находится на пороге очень важного события.

Оккупация Херсона – одна из побед России в развязанной ею войне. К тому же, это единственный по-настоящему крупный город, который ей удалось захватить за всё время. Вдобавок ко всему, Владимир Путин уже успел насильно аннексировать Херсон и объявить его навеки частью России.

Поэтому нет сомнений, что сейчас мы видим психологически очень важную победу Украины. Успешное продвижение и освобождение оккупированных территорий даёт ей право просить у Запада ещё большей поддержки.

Херсон имеет и стратегическое значение. Отсюда уже недалеко и до тех дорог, по которым Россия снабжает оккупированный Крым, а также до некоторых российских логистических и оружейных складов. Все они теперь будут в зоне досягаемости. Также после освобождения Херсона будет легче защищать Одессу.

Фактически на юге Украины новой линией фронта становится Днепр. Форсировать реку и вернуться на другой берег России будет сложно. Впрочем, и Украине будет трудно продолжить наступление: восточный берег хорошо укреплён российскими войсками. Вероятно, как минимум, на ближайшую зиму ситуация будет заморожена на этом рубеже. Что, впрочем, не означает паузы в самой войне.

Потеря Херсона – это, конечно, унижение для Путина. Человека, который в феврале дал приказ развязать эту чудовищную войну. На этот раз ему пришлось принимать решение об отступлении, хотя, конечно, его никогда не показывают миру в те моменты, когда необходимо сообщать что-то неприятное или неловкое. Это предоставили Шойгу и генералу Сергею Суровикину. Впрочем, официально в России говорят не об отступлении, а о “манёвре”. Российская машина пропаганды работает на пределе, чтобы сохранить чистый и невинный образ Путина.

С военной точки зрения, отвод российских войск – правильное решение. Снабжать их через реку было бы затруднительно. В принципе, это было понятно уже давно, однако, по некоторым данным, Путин согласился с просьбой военных только после того, как стали известны результаты промежуточных выборов в США.

Нынешнее отступление из Херсона – самое свежее доказательство того, что вся война против Украины была колоссальной ошибкой. Путин начал войну, в которой он не может победить. Такие серьёзные просчёты допускают только правители, которые считают себя непогрешимыми.

“Передовица” готовится редакцией HS и отражает её мнение по актуальной теме.

Статья впервые опубликована 11.11.2022.

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