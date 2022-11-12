Российская фильтрация в ходе насильственного переселения гражданских лиц в некоторых случаях сопровождалась пытками, сообщили в организации Amnesty International.

Российские власти насильно перемещают мирных жителей Украины с оккупированных территорий в другие регионы и далее вглубь России, сообщается в свежем отчёте международной правозащитной организации Amnesty International. Принудительная миграция носила настолько масштабный и системный характер, что, по мнению правозащитников, она может быть квалифицирована как преступление против человечности.

Более того, некоторые гражданские в процессе переселения проходили через фильтрацию, в ходе которой россияне применяли пытки.

Среди тех, кто подвергся насильственному перемещению – дети, пожилые люди и лица с ограниченными возможностями, которые покидали свои дома по мере продвижения российской армии. Шедших в одиночку детей ловили на российских блокпостах, а затем отправляли в Донецк под стражу.

Специалисты Amnesty International общались, в частности, с 11-летним мальчиком, которого разлучили с матерью. Их обоих задержали в апреле в районе Металлургического комбината в Мариуполе.

"Они отвели маму в другую палатку. Допросили её. Мне сказали, что меня заберут от мамы. Они не объяснили куда уводят маму. С тех пор я ничего не слышал о ней”, рассказал мальчик.

Также в рапорте описывается, как россияне насильно перевезли всех 92-х постояльцев мариупольского дома престарелых в Донецк. Других пожилых людей, которые жили отдельно и бежали от российской оккупации, также переместили в специальные дома, расположенные либо в России, либо в других захваченных Россией районах.

Многие опрошенные Amnesty International люди говорили о давлении, которое оказывалось на них, чтобы они подали документы на получение российского гражданства. Эту процедуру упростили, например, для некоторых категорий инвалидов а также для украинских детей, которых посчитали сиротами. Это должно было облегчить усыновление таких детей в российские семьи.

"Подобная практика российских властей является продолжением принудительных перемещений и депортаций, нарушающих международное право. Помимо военных преступлений, Россия, вероятно, совершает и преступления против человечности”, сообщил в пресс-релизе исполнительный директор финского отделения Amnesty International Франк Йоханссон.

В рапорте указано, что правозащитная организация опросила 88 человек, из которых 87 находились в этот момент либо в регионах, контролируемых Украиной, либо в одной из стран Европы. Большая часть опрошенных – из Мариуполя, хотя были также жители Харькова, Луганска, Херсона и Запорожья.

В основном, именно мариупольцы говорили о том, что российские войска создали такие условия, что у них не было иного выбора, кроме как отправиться в другие оккупированные Россией регионы или вглубь страны.

Amnesty International требует, чтобы ООН расследовала российскую депортацию мирных жителей на предмет преступления против человечности.

Статья впервые опубликована 10.11.2022.

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