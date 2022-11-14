Херсонцы утверждают, что россияне пытали местных жителей. Украинец Валерий говорит, что в городской тюрьме пытки применялись ежедневно. Житель соседнего дома тоже постоянно слышал крики.

Посреди херсонских развалин начали распространяться страшные слухи о действиях российских войск. Фото: Даниэль Ченг Шу И / Zuma

С того момента, как Херсон начали постепенно освобождать от длительной российской оккупации, из города начали поступать всё более и более страшные сведения. На выходных журналисты Sky News посетили местную тюрьму. Местные утверждают, что российские военные пытали там людей.

Украинца Валерия посадили в тюрьму после того, как он пытался оказать сопротивление российским солдатам, которые отбирали товары и транспортные средства его компании. Валерий говорит, что военные забрали его компьютер и грузовик, а всё остальное потом сломали.

Даже нынешние возвращение в тюрьму вместе с журналистами даётся Валерию тяжело. Он рассказывает, что заключённых жестоко пытали.

"В 20 камерах находилось более 180 человек. Каждый день людей пытали. Если вы зайдёте внутрь и прочитаете, что написано на стенах, то поймёте как сильно они нас ненавидели", сказал Валерий в интервью Sky News.

Валерий говорит, что по сравнению с другими заключёнными, ему ещё относительно повезло. По его словам, русские применяли в том числе пытки электрическим током, душили водой и резали людей.

"Я не могу представить, что человек может творить те вещи, которые делали они. Мы молились, чтобы Украина как можно быстрее вернулась в Херсон."

Время от времени Валерий просит прощения за свою излишнюю эмоциональность.

Журналисты Sky News пообщались и с Андреем, который живёт в многоэтажном доме по соседству с тюрьмой. Он говорит, что постоянно слышал оттуда крики:

"Я всё слышал, это было ужасно."

По информации украинской газеты "Правда", камеры пыток, использовавшиеся россиянами, были обнаружены в разных частях Херсона. Некоторые из них находились в местных отделениях полиции. Официальные лица Украины говорят, что людей содержали в камерах в совершенно нечеловеческих условиях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что в освобождённых районах Херсонской области найдены тела как солдат, так и мирных жителей, уже выявлены более 400 российских военных преступлений.

Во время своего традиционного видеообращения президент сказал, что "на Херсонщине российская армия оставила после себя такие же зверства, как и в других регионах нашей страны".

Херсон находился под оккупацией в течение восьми месяцев. В конце прошлой недели российские войска отступили из города на восточный берег Днепра, а украинские силы взяли город под свой контроль.

В Херсоне продолжаются ликования. Однако для многих горожан последствия оккупации весьма травматичны. Фото: Валентин Огирено / Reuters

Телеканал BBC ещё в конце весны публиковал заявления том, что в Херсоне применяются пытки. Проживавший в городе мужчина рассказал журналистам, что российские военные неоднократно одевали ему на голову мешок и верёвку, а затем оскорбляли и избивали его.

Вероятные зверства российские армии обнаруживались и в других районах Украины. О массовых убийствах сообщалось, в частности, из Бучи и Ирпеня.

Статья впервые опубликована 14.11.2022.

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