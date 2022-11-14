News in Russian|Фоторепортаж
В минувшие выходные жители Херсона праздновали освобождение от российской оккупации.
Солдаты ВСУ раздают автографы жителям Херсона. Фото: Леско Кромплитц / Reuters
Шампанское в честь окончания 8-месячной оккупации. Фото: Леско Кромплитц / Reuters
Cелфи на дороге перед въездом в город. Фото: Даниэль Ченг Шу И / Zuma
В Херсоне практически нет электричества: Россия разрушила всю систему энергоснабжения города. Фото: Леско Кромплитц / Reuters
Херсонцы обнимают и благодарят солдат. Фото: Леско Кромплитц / Reuters
Похоже, что западный берег Днепра весь освобождён от оккупантов. Фото: Леско Кромплитц / Reuters
Радость и облегчение на лицах жителей Херсона. Фото: Леско Кромплитц / Reuters
Трогательные моменты в центре Херсона в минувшую субботу. Фото: Леско Кромплитц / Reuters
Бойцов ВСУ встречали как героев. Фото: Леско Кромплитц / Reuters
Работа ВСУ будет продолжена в других районах страны, оккупированных Россией. Фото: Леско Кромплитц / Reuters
Херсонцы с радостью демонстрируют флаги Украины. Фото: Леско Кромплитц / Reuters
Статья впервые опубликована 12.11.2022.
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