News in Russian|Фоторепортаж

Херсон празднует!

В минувшие выходные жители Херсона праздновали освобождение от российской оккупации.

Горожане празднуют освобождение Херсона. Суббота, 12 ноября 2022 года. Фото: Леско Кромплитц / Reuters

17:00

Солдаты ВСУ раздают автографы жителям Херсона. Фото: Леско Кромплитц / Reuters

Шампанское в честь окончания 8-месячной оккупации. Фото: Леско Кромплитц / Reuters

Cелфи на дороге перед въездом в город. Фото: Даниэль Ченг Шу И / Zuma

В Херсоне практически нет электричества: Россия разрушила всю систему энергоснабжения города. Фото: Леско Кромплитц / Reuters

Херсонцы обнимают и благодарят солдат. Фото: Леско Кромплитц / Reuters

Похоже, что западный берег Днепра весь освобождён от оккупантов. Фото: Леско Кромплитц / Reuters

Радость и облегчение на лицах жителей Херсона. Фото: Леско Кромплитц / Reuters

Трогательные моменты в центре Херсона в минувшую субботу. Фото: Леско Кромплитц / Reuters

Бойцов ВСУ встречали как героев. Фото: Леско Кромплитц / Reuters

Работа ВСУ будет продолжена в других районах страны, оккупированных Россией. Фото: Леско Кромплитц / Reuters

Херсонцы с радостью демонстрируют флаги Украины. Фото: Леско Кромплитц / Reuters

Статья впервые опубликована 12.11.2022.

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Антти Салониеми HS, Томи Пюю HS

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