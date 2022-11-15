У европейских стран и НХЛ разные точки зрения в отношении сборной России по хоккею.

Во время своего недавнего визита в Тампере комиссар Национальной Хоккейной Лиги Гэри Беттмэн осторожно дал понять, что Россия по-прежнему не может участвовать в международных турнирах. Поэтому и организовать долгожданный Кубок мира в ближайшее время не представляется возможным.

На днях НХЛ официально объявила, что в 2024 году Кубок мира сыгран не будет.

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен понимает решение, хотя и разочарован. Его нынешний контракт расчитан как раз до весны 2024 года.

Престижный Кубок мира прекрасно вписался бы в планы самого титулованного хоккейного тренера Суоми.

"В целом я, конечно, предвидел, что так и произойдёт. НХЛ хочет, чтобы Россия играла, а в течение ближайшего года с небольшим ничего не изменится", сказал Ялонен.

Подготовка к Кубку мира – это долгая работа. Необходимо заключить соглашения с самыми вместительными аренами НХЛ, согласовать правила, расписания матчей и других событий.

"Посмотрим, когда Россия вообще снова сможет стать частью мирового хоккея... Пусть и не в ближайшее время, по всей видимости", говорит наставник. И добавляет, что сама по себе отмена Кубка мира была досадной.

"Лично меня, конечно, злит, что я не смогу поработать с лучшими хоккеистами во время своей тренерской карьеры. Разумеется, это расстраивает. Но ничего не поделаешь."

Пригласить воющую Россию на Кубок мира было, конечно, невозможно. Но можно было провести турнир без неё. Однако этот вариант не устраивает НХЛ. В североамериканской лиге играет большое количество высококлассных российских хоккеистов, которые, по мнению Гэри Беттмэна, представляют свои клубы, а не свою страну.

Что же касается Ялонена, то он ведь может и продлить свой контракт со сборной?

"Ну да, пожалуй... Но давайте сначала отыграем этот сезон и следующий. О 2025 годе думать ещё слишком рано. Я вообще не знаю, что будет в 2025-м."

Юкка Ялонен уверен, что и игроки хотели бы выступить с лучшими хоккеистами мира.

После развязанной ею 24 февраля войны в Украине Россия была практически полностью исключена из мирового спорта. Самым большим разочарованием для страны стало отсутствие футбольной и хоккейной сборных на крупнейших турнирах.

"И не может быть такого, что сегодня война заканчивается, а уже завтра Россия снова играет. Да и не видно, чтобы война заканчивалась."

Юкка Ялонен также подчёркивает, что у НХЛ и крупнейших хоккейных держав Европы – Финляндии, Швеции, Чехии и Швейцарии – разные точки зрения в отношении сборной России.

"[В Европе] никто не хочет играть с Россией", говорит тренер действующих олимпийских чемпионов и чемпионов мира.

Статья впервые опубликована 12.11.2022.

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