Всемирно известный художник стрит-арта и активист сделал несколько граффити в Киеве и в соседних украинских городах, сильно пострадавших от войны. На одной из работ, по всей видимости, изображён Владимир Путин.

Мужчина делает сэлфи на фоне граффити Бэнкси в Киеве. Художник элегантно использовал уже существовавшее на стене изображение. Фото: Олекси Чумаченко / Zuma

Бэнкси подтвердил, что это именно он нарисовал в общей сложности семь арт-объектов в столице Украины, а также в близлежащих населённых пунктах, наиболее пострадавших от войны. В частности, в Ирпене и в Бородянке.

Художник сообщил об этом изданию The Art Newspaper после того как в освобождённой от россиян Бородянке были обнаружены несколько граффити, очень напоминавших по стилю его работы.

Авторство одного из изображений Бэнкси подтвердил ещё в прошлую пятницу, опубликовав в своём Инстаграм-аккаунте фотографию граффити с изображением гимнастки. Она как будто балансирует на куче щебня на углу разрушенного россиянами здания.

На прошлой неделе появились фотографии ещё двух граффити, однако до поры до времени Бэнкси их официально не признавал. На одном из них тёмненький парнишка в кимоно применяет приём дзюдо и бросает на спину взрослого мужчину. Разумеется, все сразу предположили, что речь идёт о Владимире Путине, чьё увлечение дзюдо известно во всём мире.

Ещё на одном рисунке изображены двое детишек на качелях.

Позже были обнаружены ещё четыре работы. В частности, женщина в домашнем халате и противогазе. В другом маленьком, но очень эффектном, граффити Бэнкси пририсовал российскую военную технику к намалёванному на стене ранее изображению мужского полового органа. Таким образом пенис превратился в своего рода ядерную боеголовку.

В летящем вверх ногами дзюдоисте многие видят Владимира Путина. Фото: Сергей Чужавков / Zuma

Ходят слухи, что Бэнкси продолжает оставаться в Украине. Три его работы обнаружены в Бородянке, которая, по данным CNN, была сильно разрушена российскими авиаударами ещё в самом начале войны. Большинству из примерно 13 000 жителей этого посёлка пришлось бежать, а многие дома были уничтожены. Россия захватила Бородянку в конце февраля. В начале апреля местные жители вернулись в свой разрушенный посёлок.

Бэнкси – всемирно известный уличный художник, чья настоящая личность по-прежнему остаётся загадкой. Он выступает в роли анонимного активиста из Англии.

Граффити Бэнкси появляются в самых разных уголках земного шара без предварительного предупреждения. Чаще всего, они содержат юмор и острую политическую сатиру.

Нынешние работы в Украине – первые произведения Бэнкси после более чем годового "молчания". Однако это не первый случай, когда его творчество имеет отношение к Украине. В марте картина одной из его самых известных антивоенных работ была продана на аукционе, а вырученные средства направлены в киевскую детскую больницу.

На одной из работ – женщина в халате с противогазом и огнетушителем. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Статья впервые опубликована 15.11.2022.

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