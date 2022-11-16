В начале войны никто не мог представить, что Россия опозорится на всех фронтах

В начале войны никто не мог представить, что Россия опозорится на всех фронтах

Украинский военный салютует флагом в селе Клапая неподалёку от Херсона. Пятница, 11 ноября 2022 года. Фото: Reuters

"Россия оказалась вовсе не такой отлаженной военной машиной, как мы все думали. Она показала себя ужасно."

Вот один из выводов, сделанных английским военным экспертом Майком Мартином в разговоре с журналистами издания Times Radio. Мартин преподаёт в Королевском колледже Лондона, а его интервью было посвящено недавнему освобождению Херсона.

Минувшая пятница стала одним из самых приятных дней этой чудовищной войны, развязанной в феврале Россией. Украинские флаги над Херсоном – огромная радость для всех, кто верит, что соседние с Россией страны имеют право вершить свои судьбы самостоятельно.

"Контроль над территорией, который явяляется одним из критериев [военного] успеха – пусть и не единственным, но одним из самых важных – в последние полгода складывался удачно именно для Украины", подчёркивает Мартин.

Освобождение Херсона – поворотный момент войны. Инициатива сейчас явно на стороне Украины, а оптимисты даже видят признаки приближения окончания военных действий.

Будем надеяться, что они правы. Однако факты всё же не столь однозначны.

Известно, что у России огромные ресурсы, и она воюет, не жалея средств. Кроме того, кремлёвский самодержец уже продемонстрировал, что готов использовать собственную молодёжь в качестве пушечного мяса.

Для защитников Украины – то есть для всего украинского народа – освобождение Херсона стало важным пунктом в постоянно растущем списке локальных военных побед.

Каждая из них имеет и психологическое значение. Если упростить, то можно сказать, что выигрышп приносит вам удовольствие.

В начале октября, когда взорвался Крымский мост, я был на востоке Украины, в Харькове. Народное ликование ощущалось почти на физическом уровне.

В начале ноября Почта Украины выпустила марку, посвящённую подрыву Крымского моста. Фото: Сергей Супинский / AFP

Такая же реакция наблюдалась в апреле, когда украинским военным удалось потопить флагман Черноморского флота России, ракетный крейсер "Москва". И в августе, когда взрывы в Крыму нарушили летний отдых тысяч россиян.

В конце концов, итоги войны покажут – чьи сапоги будут топтать украинскую землю?

Пока Украина добилась значительно больше, чем могли надеяться даже самые заядлые оптимисты.

На рубеже зимы и весны России не удалось захватить Киев. Её армия стояла уже на пороге столицы, буквально в паре десятков километров от центральных кварталов города, однако ВСУ сумели отразить атаку. Это была критически важная победа.

Отступая, россияне оставили в окрестностях Киева страшные разрушения и сотни убитых мирных жителей. После этого во всех районах, освобождённых от российской оккупации, находили массовые захоронения и пыточные камеры.

Братская могила мирных жителей. Буча. Начало апреля 2022 года. Фото: Калле Копонен / HS

Начиная с июня-июля, Россия не добилась ничего, что можно было бы назвать серьёзными военными успехами. За этот период россияне захватили после кровопролитных боёв лишь города Северодонецк и Лисичанск в Луганской области. Вернее, то, что от них осталось.

А вот в самой России бомбардировки мирных жителей и разрушение инфрастурктуры могут считать победами.

С точки зрения этой извращённой русской логики, осень выдалась успешной. Ракеты и дроны-камикадзе падали на города и сёла Украины с разрушительной интенсивностью.

Изначально на Украину никто не ставил. Но к осени эта страна заставила Россию покинуть значительные захваченные территории, а кое-где – и вовсе бежать в панике.

Только Генштаб ВСУ знает – шло ли украинское контрнаступление именно так, как было запланировано. Но результаты в любом случае впечатляют.

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале Херсонской операции и призвал российских солдат бежать.

Однако тогда украинские войска повернули совсем в другую сторону – на восток, в Харьковскую область, где освободили территорию площадью почти 10 000 квадратных километров. "Херсонская операция" показалась в тот момент блефом, призванным прикрыть контрудар в районе Харькова.

Украинские военные в освобождённом Купянске (Харьковская область). Сентябрь 2022 года. Фото: Пресс-служба президента Украины

Но это был вовсе не блеф, о чём свидетельствуют развевающиеся над Херсоном жовто-блакитные флаги.

Похоже, что ВСУ так сильно нарушили пути снабжения российской армии и подорвали боевой дух российских солдат, что единственным выходом для оккупантов было отступление из Херсона.

Херсон – столица той самой Херсонской области, которую Владимир Путин – наравне с ещё тремя регионами Украины – провозгласил "навеки" частью России.

"Вечность" оказалась весьма коротким промежутком времени.

В сухом остатке у России в этой войне пока мрачноватые показатели: десятки (если не сотни) тысяч погибших, миллионы беженцев, неизмеримое количество физических и душевных страданий, разбитые жизни, разрушенные города...

Украинские беженцы, направляющиеся в Польшу. Пограничный переход Краковец. Конец февраля 2022 года. Фото: Рио Гандара / HS

Мариуполь в конце марта. Фото: Александр Ермошенко / Reuters

При этом Россия практически ничего не добилась.

Возможно, сейчас выводы английского учёного Марка Мартина о слабости российской армии кажутся само собой разумеющимися. Однако утром 24 февраля в подобное развитие событий не верил, наверное, никто.

Но против России встали мужество и неуступчивость украинцев, которыми нельзя не восхищаться. Когда воля к сопротивлению сочетается с определёнными военно-стратегическими ноу-хау и постоянной вооружённой поддержкой Запада – ситуация уже не кажется столь безнадёжной.

Война России на украинской земле будет продолжаться ещё долго. И разные сценарии ещё возможны.

Однако освобождение Херсона даёт повод для радости. Будем надеяться, что это будет не последнее приятное известие подобного рода. Каждая победа Украины – это победа и других стран, соседствующих с Россией.

Освобождение Херсона даёт возможность сосредоточиться на главном. Украинцы очень дорого платят за свободу: как свою, так и многих других, включая свободу Финляндии.

Статья впервые опубликована 11.11.2022.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.