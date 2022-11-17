На каждый крупный военный успех Украины этой осенью Россия отвечала шквалом ракет.

Спасатели работают в Киеве. Российская ракета прилетела в жилой дом. 15 ноября 2022 года. Фото: Женя Савилов / AFP

Российские ракетные обстрелы этой осенью обычно укладывались в определённую схему. Её можно назвать "формулой труса".

В сентябре украинские войска на восточном фронте освободили огромные территории в Харьковской области. Российские солдаты убегали от ВСУ как могли. Некоторые – даже на украденных велосипедах.

Вскоре после этого шквал ракет обрушился на родной город Владимира Зеленского Кривой Рог, а также на другие районы Украины.

15 ноября Россия нанесла ракетные удары по разным частям Украины.

В начале октябре кто-то– по всей видимости, украинские диверсанты – взорвал мост через Керченский пролив. Не только важное звено логистической цепочки между оккупированным Крымом и материковой Россией, но и предмет гордости самодержца Владимира Путина.

В ответ – снова ракетный шквал. На этот раз пострадали не менее 20 городов и сёл Украины. Это был понедельник, 10 октября. Среди погибших была, в частности, Оксана Леонтьева. Врач из Киева, чей 5-летний сын Гриша остался полным сиротой.

Сейчас, в ноябре, ВСУ освободили Херсон – город, который совсем недавно Путин "навечно присоединил" к России. Возвращение Херсона стал важной победой Украины, российским оккупантам вновь пришлось унижаться и отступать.

Уже традиционный ответ России не заставил себя долго ждать: террор в отношении мирного населения. Во вторник, 15 ноября, Кремль нанёс такой же разрушительный ракетный удар, как и 10 октября. Россия выпустила по Украине около 100 ракет.

Харьков, Хмельницкий, Кременчуг, Киев, Львов, Ровно, Житомир... Вот лишь некоторые города, которые были подвергнуты обстрелам. Вот лишь некоторые города, в которых страдали и погибали люди.

А почему они погибали?

Потому что Россия мстит украинцам за свою собственную военную несостоятельность. Среди жертв – мужчины, женщины, старики, дети... Россию устраивают любые варианты.

Статья впервые опубликована 15.11.2022.

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