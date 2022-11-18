Во вторник из Николаева отправился первый поезд. Россияне постоянно обстреливали этот город с самого начала войны. Но теперь их позиции значительно дальше.

Анастасия Иванова в проёме, который раньше вёл в спальню её родителей. Четыре дня назад в три часа ночи сюда прилетела ракета, которая убила её отца. Анастасия спала в соседней комнате, а мать осталась жива поистине чудом: в этот момент она вышла в ванную комнату. Фото: Оути Пюхяранта / HS

Обычный многоэтажный дом. Только в нём не хватает целых фрагментов. Любовь Иванова и её дочь Анастасия выглядывают из проёма, который раньше вёл в их гостиную. Теперь отсюда можно смотреть прямо на улицу. Гостиной больше нет.

Ещё в прошлый четверг всё было в порядке. Вечером Любовь сидела вместе со своим мужем. На столе был торт: они праздновали День ветеранов полиции. 54-летний Геннадий – бывший офицер полиции, который сейчас работает в Нацгвардии. Вернее, работал...

"В тот день в городе включили отопление, и мы подумали, что сможем наконец хорошо выспаться", вспоминает Любовь.

Получилось наоборот. В три часа ночи семью разбудили два взрыва. Любовь встала и пошла в туалет.

В этот самый момент ракета С-300 прилетела в их дом. Прямо в гостиную, где был Геннадий и любимица семьи, кошка.

"Я даже ничего не услышала. Когда открыла дверь туалета, то увидела в комнате часть потолка и битый кирпич на двери. Геннадия больше не было".

Спавшая в соседней комнате дочка Анастасия отделалась царапинами: старый бабушкин ковёр защитил её от летящих обломков кирпичей.

Анастасия Иванова в бывшей родительской спальне. Фото: Оути Пюхяранта / HS

Мать и дочь вернулись в свою бывшую квартиру сразу после похорон Геннадия.

Главу семьи похоронили с военными почестями в родовой могиле.

Иванов был ветераном войны за Донбасс. В этом феврале он защищал Николаев. Российские оккупанты окружили бойцов ВСУ, но тогда Геннадию удалось уцелеть.

В начале войны Любовь и Анастасия уехали в Болгарию, но в конце августа вернулись в Николаев, к Геннадию.

Иванов собирался скоро уйти на пенсию. Они очень давно мечтали о совместном отпуске. На этой неделе планировали отметить 55-летие главы семьи...

"Он был красивым мужчиной. Самым лучшим и самым надёжным. Мы просто хотели жить", говорит вдова.

Вместе с Геннадием Ивановым от взрыва российской ракеты погибли ещё шесть человек. Их тела были извлечены из руин дома.

Анастасия показывает в телефоне фото своих родителей. Фото: Оути Пюхяранта / HS

Любовь и Анастасия Ивнова во дворе их многоэтажки в Николаеве. Фото: Оути Пюхяранта / HS

Почему Россия бьёт по жилым домам?

Местные предполагают, что кто-то мог сказать россиянам, будто поблизости есть украинские солдаты.

Сейчас Ивановы переехали в свою однокомнатную квартиру. Жизнь разрушена, но уезжать из Николаева Любовь не планирует:

"Я должна научиться жить без мужа. В том, что я сама осталась в живых, возможно, была какая-то цель."

К тому же, она думает, что худшее для этого города – уже позади:

"Русских отогнали подальше. Они больше не могут обстреливать Николаев так, как раньше. Кто знает, быть может та ракета Геннадия окажется здесь последней..."

На улицах Николаева по-прежнему тихо, большинство магазинов закрыты. Фото: Оути Пюхяранта / HS

Однако пока в Николаеве не очень безопасно. Во вторник днём над городом снова пролетели ракеты, однако они продолжили свой путь в сторону Одессы.

После того, как в пятницу украинские войска взяли под контроль Херсон, Николаев больше пока не обстреливали.

Кроме того, сообщалось об ударе Украины по Кинбурнскому полуострову на противоположной стороне Днепра, откуда россияне и били по Николаеву своими пушками и ракетами.

"Техническая возможность стрелять сюда у них по-прежнему есть”, говорит пресс-офицер Николаевской областной военной администрации Дмитрий Плетенчук.

”Они способны бить на расстояние около 100 километров, а сейчас отступили километров на 60. Однако мы создали им проблемы, потому что теперь можем лучше стрелять по ним из Херсона. Поэтому использовать ракеты "Смерч", "Торнадо", а также С-300 для них теперь более рискованно."

Плетенчук считает, что Россия по-прежнему в состоянии атаковать Николаев авиационными ракетами типа "Х", а также "Искандерами", "Ониксами" и "Калибрами" с территории Крыма. Впрочем, таких вооружений у оккупантов не слишком много.

"У них мало дронов, потому что большинство из них мы сбили. Они запускают их с Кинбурна, где мы теперь можем их сразу уничтожать. Чем длиннее путь дрона, тем больше шансов его подбить."

Поэтому, по мнению Плетенчука, Россия сейчас возлагает большие надежды на иранские баллистические ракеты, которые Украина не в состоянии сбить.

После освобождения Херсона у людей в Николаеве приподнятое настроение.

Во вторник работали электричество, газ и отопление. Правда, из крана по-прежнему течёт солёная вода, потому что россияне ещё в апреле разрушили водопровод в 30 километрах от села Киселёвка. Теперь Киселёвка освобождена, и водопровод уже начали чинить.

Во вторник вечером из Николаева отправился первый с начала войны пассажирский поезд. 72 человека купили билеты до Киева, хотя о начале продаж объявили всего за сутки до отправления. Вагоны этого состава были абсолютно новыми.

Кондуктор Сергей Василевич проверяет билет Максима Власенко на вокзале Николаева. Отправляется первый после начала российского вторжения пассажирский состав. Поезд идёт в Киев. Фото: Оути Пюхяранта / HS

Вероника Кожур возвращается ночным поездом в родной Киев. Фото: Оути Пюхяранта / HS

Среди пассажиров была Вероника Кожур, которая приезжала в Николаев к любимому человеку.

"Как только освободили Херсон”, светится она от счастья, ”жить здесь сразу стало значительно лучше. За четыре дня – ни одной воздушной тревоги! Водопровод чинят, а теперь ещё и этот поезд пришёл."

В ближайшем будущем Украинская железная дорога планирует пустить пассажирский поезд Николаев - Херсон.

"На маршруте длиной всего 47 километров железнодорожное полотно было повреждено в 58 местах. Половину повреждений уже отремонтировали", рассказал приехавший на вокзал руководитель пассажирских перевозок Украинских железных дорог Александр Перцовский, сопроводив свои слова видеокадрами с мобильного телефона.

Впрочем, железную дорогу ещё необходимо разминировать.

А вот дорога из Николаева на запад – в сторону Одессы – по-прежнему перерезана. Из-за войны был разрушен Николаевский железнодорожный мост.

Статья впервые опубликована 16.11.2022.

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