Международный обозреватель HS Пекка Хакала анализирует главную новость последних дней – ракету, упавшую на Польшу. После того, как стало понятно, что выпустила её, по всей видимости, всё-таки не Россия, шок сменился некоторым облегчением.

Ракета, прилетевшая в Польшу из воздушного пространства Украины, успела страшно напугать весь мир. Во вторник вечером она взорвалась в зернохранилище в деревне Пшеводув недалеко от польско-украинской границы и убила двух человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу обвинил в случившемся Россию:

"Сегодня произошло то, о чём мы уже давно предупреждали. Террор вышел за границы Украины. Российская ракета попала в Польшу."

К утру среды стало понятно, что в Польшу, по всей видимости, прилетела всё-таки украинская ракета С-300.

Зеленский был, пожалуй, чересчур эмоционален, говоря о российском ударе по Польше, считает историк Юсси Ялонен, занимающийся исследованиями в области политики стран Восточной Европы.

"Он сказал это в тот момент, когда поляки [лишь] заявляли, что разберутся и узнают что именно произошло", обращает внимание Ялонен.

Фрагмент ракеты, которая взорвалась в Пшеводуве во вторник вечером. Фото: UGC / Reuters

Информацию, поступавшую в течение среды, можно в целом назвать обнадёживающей. Потому что новость в исполнении Зеленского была самым страшным кошмаром в мире: Россия тем или иным образом расширяет свою атаку за пределы Украины.

Конечно, это бессмысленно. Но и вторжение в Украину было не менее бессмысленным.

С другой стороны, постоянно бояться расширения войны тоже не очень разумно. Почти девять месяцев украинцы страдают из-за ограничений на поставку вооружений, которые наложили их западные партнёры, опасаясь эскалации военных действий за пределы Украины.

События в деревне Пшеводув могли бы значительно снизить эти опасения. Это как прыжок в прорубь: поначалу страшно, но потом привыкаешь.

Может, всё-таки стоит дать для начала Украине более мощное оружие?

30-летний Матеуш Зуб разговаривает по телефону из Пшеводува в среду. Накануне два его товарища были убиты прилетевшей со стороны Украины ракетой. Фото: Каспер Пемпель / Reuters

Что украинцы сбивали своей ракетой? Судя по всему, российскую крылатую ракету. По некоторым данным, на польской ферме были обнаружены также фрагменты российской ракеты Х-101. Стратегической крылатой ракеты, способной наносить удары на расстояние более 3000 километров.

Во вторник Россия выпустила по территории Украины около 100 ракет, в том числе 10 – по Львовской области, граничащей с Польшей.

Часть из них удалось сбить, но другая часть, по словам председателя Львовской облгосадминистрации Максима Козицкого, достигла своих целей. 700 000 жителей области остались без электричества, сотовая связь не работала, была нарушена подача воды и тепла, сообщило украинская телерадиокомпания "Суспильне".

Отрицая причастность к обстрелу Польши, российское министерство обороны сделало в среду интересное заявление: якобы оно не наносит удары по целям, которые расположены ближе, чем в 35 километрах от польской границы.

Почему именно 35-ти? Может, потому, что примерно в 40 километрах от границы находится крупная Добротворская ТЭС? По информации оппозиционного белорусского издания Nexta, злополучная украинская ракета С-300 пыталась сбить российскую крылатую ракету, направленную именно на этот объект.

Следователи работают в Пшеводуве недалеко от места падения ракеты. Среда. Фото: Каспер Пемпель / Reuters

Длительная война сблизила Польшу и Украину. Повлияет ли на эти отношения катастрофическая траектория украинской ракеты?

"Это не будет иметь никакого эффекта", убеждён Юсси Ялонен.

"В глазах Польши в конечном итоге виновата всё равно, похоже, Россия, потому что именно из-за её атаки и были произведены ответные выстрелы. И если Россия постоянно ведёт обстрелы у границы, то понятно, что летящие навстречу украинские ракеты могут отклониться на польскую территорию."

Статья впервые опубликована 16.11.2022.

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